Kahve tutkunlarının alması gereken 5 kahve ekipmanı

İyi bir süt köpürtücüsü sadece kahvenizin tadını güzelleştirmekle kalmaz, gününüzü bile kurtarabilir. Doğru ekipman her şeydir diye boşuna dememişler… Kuzey Carolina semalarından, Raleigh'deki Black & White Coffee Roasters'ın kahve uzmanlarından olan, Anthony Ragler, favori kahvelerinizi yapmanızı sağlayacak çok mühim kahve ekipmanlarını öneriyor. İşte kahvenizi en iyi kahve yapacak 5 kahve ekipmanı...

Hassas Tartı

Mükemmel tada ve kıvama ulaşmak için sadece suyu ve kahveyi eklemek işi biraz hafife almak olacaktır. Zaten sadece kahve yapmak için değil, mutfak âleminin en önemli ekipmanlarından biri hassas tartıdır. Biliyoruz, en sevdiğiniz kahve dükkanlarının sırrını yıllardır merak ettiniz… Artık aynı tadı nasıl yakalayacağınızı siz de biliyorsunuz.

Kahve Öğütücü

Kahve işi biraz da çekirdekten başlar. Kavrulmuş tam çekirdekli kahveniz bir de yeni öğütülmüşse, tadı ayrı kokusu ayrı mest eder. Zaten Ragler de “Öğütücü her zaman önemlidir, çünkü doğru öğütülen çekirdekler, partikül kahvelerden ziyade kahvenin esas özünü vaat eder. Bu da tadını değiştirecektir. İyi bir öğütücünüz olduğunda kahvenin tadını daha çok alacaksınız.” açıklamasında bulunuyor.

Elektrikli Su Isıtıcısı

Her ne kadar, su ısıtıcısı evinizde olması muhtemel bir ekipman olsa da vurgulamadan geçmek olmaz. Mesela Ragler de “Her kahve demlediğinizde su sıcaklığının aynı olmasını garantilemek isteyebilirsiniz. Ya da belki kahvenizi daha düşük bir sıcaklıkta demlenmeyi tercih edersiniz. Farklı sıcaklıklar, farklı aroma notalarını ortaya çıkaracak.” diyerek önemini bir kere daha vurguluyor.

Dripper

“Peki ustalığın belli olduğu ekipman ne?” diye sorsanız da Ragler “Dripper ile kahve makinasının arasındaki fark, yemek ve yemek pişirme arasındaki farktır. Bu makine tane tane düz bir öğütme yatağına sahip olduğu için kullanmayı çok sevdiğim bir öğütme türü. Dripper’ı tercih edenlerin daha iyi kahveler içtiğini düşünüyorum.” açıklamasıyla ne kadar önemli olduğunu belirtiyor zaten.

Kahve Bardakları ve Termos

O kahve fincanını çok seviyorsunuz biliyoruz ama kahvenizi 12 saat boyunca sıcak tutuyor mu? Cevap tüm gerçekliğiyle ortadaysa yeni bir termos edinmenizin vakti gelmiştir... Üstelik sadece sıcak içeceklerinizde değil, soğuk kahveleriniz için de kullanabilirsiniz. Yoğun bir iş gününde termosunuzun kapağını açıp kahvenizi koklamak bile günü tamamlamak için ihtiyacınız olan enerjiyi verebilir.

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