Kalp ve damar hastalıkları, dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden... Ancak bu 5 önlemle kalp hastalıkları riskini önlemek elinizde!

Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Sıddık Ülgen, kalp ve damar hastalığı riskini azaltacak en önemli adımlardan ilkininsigaradan uzak durulması olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Sıddık Ülgen, kalp ve damar hastalıklarının dünyada en önde gelen ölüm sebeplerinden biri olduğunu hatırlatarak sağlıklı yaşam için 'altın' kıymetinde önerilerde bulundu. "Kalp ve damar hastalıklarının bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli ölüm ve sakat kalma sebebidir." diyen Prof. Dr. Ülgen, damar hastalığının kalbin yanı sıra beyin, göz, böbrek gibi hayati organlar başta olmak üzere bütün organları etkilediğini kaydetti. Prof. Dr. Ülgen, "Kalp ve damar hastalığının getirdiği problemlerden kurtulmanın en iyi yolu koruyucu önlemlerdir. Özellikle ailelerinde kalp veya damar hastalığı olanlar için bu koruyucu önlemler hayati öneme sahiptir.Yaşam tarzının iyileşmesiyle; yüksek tansiyon, şeker hastalığı, damar kireçlenmesi riski belirgin olarak azalmakta ve bunun sonucu olarak da kalp krizi, beyin kanaması, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği ve ölüm risk azalmaktadır." dedi.Sadece sigara değil tütünden üretilen tüm ürünler (nargile, light sigara vs) zararlıdır ve mutlaka terk edilmelidir.Toplumumuz maalesef gittikçe şişmanlıyor. Obezite sıklığı iç Anadolu'?da en fazla olup şeker hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Obezite aynı zamanda klolestörül yüklkesklii ve yüksek tansiyona da neden olmaktadır. Bu nedenle obeziteyle mücadele edilmelidir.Obez kişiler mümkünse bir diyetisyenin önerilerine göre sağlıklı bir yeme alışkanlığı kazanmalıdır.Günümüzdeki yaşam şeklinin değişmesiyle, daha çok oturan, yürümeyen, hareket etmeyen bir yaşam şekline sürüklenmiş durumdayız.Mümkünse her gün en az bir saat kadar yürüyüş yapalım, arabayı daha az kullanalım, en azından yakın mesafelere gidiş gelişleri araç yerine yaya olarak yapalım.(CİHAN)