Mide ve bağırsaklardaki gaz nedeniyle meydana gelen ve hayat kalitesini ciddi derecede düşüren karın şişliği, pek çok kişinin yaşamının herhangi bir döneminde mustarip olduğu sağlık sorunlarından biri. Özellikle devamlı ve şiddetli hale gelen şişkinlik için vakit kaybetmeden önlem almanız gerekiyor. O zaman karın şişliği neden olur, karın şişliğine ne iyi gelir gibi sorulara hemen şimdi cevap vermeye başlayabiliriz.
Öncelikle karın şişliği neden olur sorusuna odaklanmakta fayda var. Mide ve bağırsaklardaki bakterilerin oluşturduğu gaz sebebiyle yaşanan karın şişliği, başta beslenme alışkanlığı ve hayat tarzı olmak üzere birçok faktörden kaynaklanabiliyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme düzeni ya da lif açısından fakir yiyecekler tüketmek karın şişkinliğine yol açıyor. Aynı şekilde çok hızlı yemek yiyenler de fazla hava yuttukları için gaz problemi yaşayabiliyor. Çölyak, ülser, gastrit, kabızlık, kanser gibi hastalıkların da yaygın belirtileri arasında şişkinlik problemi olduğunu unutmayınız. Mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyen yoğun stresin yanı sıra gıda alerjileri de en bilinen karın şişliği sebepleri arasında gösterilebilir.
Karın şişliğinin birçok önemli nedeni var.
Peki belli nedenlerle meydana gelen karın şişliğine ne iyi gelir? Başta beslenme düzeninden kaynaklanan şişlik olmak üzere, bu problemle yüzleşmemek için uygulayabileceğiniz başlıca öneriler;
Aylar boyunca karın şişliği ile ilgili araştırma yapmak ve sebebini bulmaya çalışmak yerine doktora başvurarak kapsamlı muayene olmalısınız. Çünkü kesin sebebini ve tedavi yöntemini ancak yapılacak kapsamlı tetkikler sonucunda öğrenebilirsiniz. Doktorlar endoskopi ve kolonoskopi gibi yollarla probleminize tanı koyabilir. Ayrıca doktorunuz destekleyici ilaçlar yazmanın yanı sıra beslenme düzeninizle ilgili uyarılarda bulunacaktır. Her bir uyarıyı titizlikle uygulamalı, gerekirse hayat tarzınızı değiştirmelisiniz.
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Kesin nedenini öğrenmek için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
Karın şişliği sorununun yaygın nedenlerinden biri de bağırsaklardaki yararlı bakterilerin azalması. Probiyotik olarak tanımlanan yararlı bakteriler, sindirim sisteminizdeki tüm faaliyetleri düzenleyerek sağlığınızı koruyor. Kabızlık, ishal, şişlik gibi sorunların önüne geçen probiyotikler, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin haricinde sizi mental açıdan da kuvvetlendiriyor. Probiyotik takviyelere ve vücudunuzdaki yararlı bakterileri besleyen kefir, yoğurt, turşu gibi prebiyotik gıdalara evinizde yer açmalısınız.
Artık karın şişliği neden olur ve karın şişliğine ne iyi gelir gibi soruların yanıtını bildiğinize göre tavsiyelerimize uyarak hem daha sağlıklı hem de daha kaliteli bir hayata merhaba diyebilirsiniz!