Mide ve bağırsaklardaki gaz nedeniyle meydana gelen ve hayat kalitesini ciddi derecede düşüren karın şişliği, pek çok kişinin hayatının herhangi bir döneminde mustarip olduğu sağlık sorunlarından biri. Özellikle devamlı ve şiddetli hale gelen şişkinlik için vakit kaybetmeden önlem almanız gerekiyor.

Mide ve bağırsaklardaki gaz nedeniyle meydana gelen ve hayat kalitesini ciddi derecede düşüren karın şişliği, pek çok kişinin yaşamının herhangi bir döneminde mustarip olduğu sağlık sorunlarından biri. Özellikle devamlı ve şiddetli hale gelen şişkinlik için vakit kaybetmeden önlem almanız gerekiyor. O zaman karın şişliği neden olur, karın şişliğine ne iyi gelir gibi sorulara hemen şimdi cevap vermeye başlayabiliriz.





Karın Şişliği Neden Olur?

Öncelikle karın şişliği neden olur sorusuna odaklanmakta fayda var. Mide ve bağırsaklardaki bakterilerin oluşturduğu gaz sebebiyle yaşanan karın şişliği, başta beslenme alışkanlığı ve hayat tarzı olmak üzere birçok faktörden kaynaklanabiliyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme düzeni ya da lif açısından fakir yiyecekler tüketmek karın şişkinliğine yol açıyor. Aynı şekilde çok hızlı yemek yiyenler de fazla hava yuttukları için gaz problemi yaşayabiliyor. Çölyak, ülser, gastrit, kabızlık, kanser gibi hastalıkların da yaygın belirtileri arasında şişkinlik problemi olduğunu unutmayınız. Mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyen yoğun stresin yanı sıra gıda alerjileri de en bilinen karın şişliği sebepleri arasında gösterilebilir.





Karın şişliğinin birçok önemli nedeni var.





Karın Şişliğine Ne İyi Gelir?

Peki belli nedenlerle meydana gelen karın şişliğine ne iyi gelir? Başta beslenme düzeninden kaynaklanan şişlik olmak üzere, bu problemle yüzleşmemek için uygulayabileceğiniz başlıca öneriler;

Yemeklerinizi yavaş yavaş ve sindirerek yemelisiniz.

Çok baharatlı ve yağlı yiyecekleri masanızdan uzak tutmalısınız.

Lif açısından zengin gıdalar tüketmelisiniz.

Uyku esnasında mide ve bağırsaklarınızı yoran gece yemek yeme alışkanlığına son vermelisiniz.

İlk başta mide ve bağırsaklara zarar veren stresi hayatınızdan çıkarmalısınız.

Günde en az 8-10 bardak su içmelisiniz.

Spor salonunda veya evinizde düzenli olarak egzersiz yapmalısınız.







Mutlaka Doktora Başvurmalısınız

Aylar boyunca karın şişliği ile ilgili araştırma yapmak ve sebebini bulmaya çalışmak yerine doktora başvurarak kapsamlı muayene olmalısınız. Çünkü kesin sebebini ve tedavi yöntemini ancak yapılacak kapsamlı tetkikler sonucunda öğrenebilirsiniz. Doktorlar endoskopi ve kolonoskopi gibi yollarla probleminize tanı koyabilir. Ayrıca doktorunuz destekleyici ilaçlar yazmanın yanı sıra beslenme düzeninizle ilgili uyarılarda bulunacaktır. Her bir uyarıyı titizlikle uygulamalı, gerekirse hayat tarzınızı değiştirmelisiniz.

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Kesin nedenini öğrenmek için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.





Probiyotikler Tahmin Ettiğinizden Daha Önemli

Karın şişliği sorununun yaygın nedenlerinden biri de bağırsaklardaki yararlı bakterilerin azalması. Probiyotik olarak tanımlanan yararlı bakteriler, sindirim sisteminizdeki tüm faaliyetleri düzenleyerek sağlığınızı koruyor. Kabızlık, ishal, şişlik gibi sorunların önüne geçen probiyotikler, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin haricinde sizi mental açıdan da kuvvetlendiriyor. Probiyotik takviyelere ve vücudunuzdaki yararlı bakterileri besleyen kefir, yoğurt, turşu gibi prebiyotik gıdalara evinizde yer açmalısınız.



Artık karın şişliği neden olur ve karın şişliğine ne iyi gelir gibi soruların yanıtını bildiğinize göre tavsiyelerimize uyarak hem daha sağlıklı hem de daha kaliteli bir hayata merhaba diyebilirsiniz!





