Karnım şişiyor neden olabilir? Karın şişkinliğine ne iyi gelir? İşte uzman önerileri

Karnım şişiyor neden olabilir? Bu makalede bu soruya yanıt aradık. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Meltem Ergün sık sık yaşanan karın şişkinliği sorununa karşı şu yanıtları veriyor: “Ne yesem şişiyorum", "Sabahları karnım dümdüz akşam ise 6 aylık hamile gibi şişiyor” hastalarımız bu yakınmalarla oldukça sık olarak gelmektedirler. Bazen sadece bu yakınmalar olurken bazı hastalarımızda eşlik eden midede ekşime yanma, ağza acı su gelmesi ve bazı hastalarda da kabızlık bu belirtilere eşlik edebilmektedir.

KARIN ŞİŞLİĞİNE NEDEN OLABİLECEK FAKTÖRLER NELER?

Şişkinlik ve gaza sebep olabilecek faktörler şu şekilde sıralanabilir:

Gastrit ve mide mikrobu (Helikobakter) Hassas barsak sendromu (Irritable kolon) Kalın barsak diğer hastalıkları (Divertikül, aşırı bakteri çoğalması vb.)

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Öncelikle dikkat edilmesi gerekenler alarm belirtileri varsa hemen doktorumuza başvurmaktır. Bunlar;

İstemsiz kilo kaybı

Kansızlık

Dirençli bulantı kusmalar

Dışkıda kan gelmesi





KARIN ŞİŞLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Alarm belirtileri olmayan hastalarda gastrit mevcut ise gastrite yönelik tedavi vermek ve helikobakter mikrobunu öldürmek hastaların %70-75’inde gaz şikâyetinin geçmesine sebep olacaktır.

Kabızlığı belirgin olan hastalarda, haftada 2-3 kere tuvalete çıkan ve yeterince boşalma olmayan hastalarda barsak ritmini düzenlemek şişkinlik ve gazın geçmesi için önemlidir.

Karın operasyonu veya jinekolojik operasyon geçirmiş hastalarda daha sonra karın için yapışıklıklar olabilmekte ve bunlarda bağırsaklarda ritim bozulmasına, aşırı bakteri çoğalmasına sebep olabilmektedir. Bu durumda bağırsak florası düzenleyici ilaçlar ve probiyotiklerin faydası olur.

KARIN ŞİŞMESİNE İYİ GELEN DİYET: AKDENİZ DİYETİ

Dünyada uygulanan çok sayıda diyet programları içinde insan ömrünü uzatan ve kanser gelişimini engellediği ispatlanmış tek rejim: Akdeniz diyetidir. Bol sebze meyve, bol su, zeytinyağlı yiyecekler yenilmesi ekmek hamur işi gibi yiyeceklerin azaltılması et balık tavuk gibi protein içeren gıdaların günde 1 sefer (her gün 1 çeşidi olmak üzere) dönüştürülerek tüketilmesi önerilir.

Akdeniz diyetinde klasik Türk tipi kahvaltı yani peynir, zeytin, domates ve yumurta bulunur.

Öğle yemeğinde çorba, 1 porsiyon et, balık veya tavuk ile salata ya da yoğurt

Akşam yemeğinde çorba zeytinyağlı yemek ve yoğurt tüketilebilir.

Diyabeti olmayan hastalar istedikleri kadar meyve tüketebilirler.

PİLATES, JİMNASTİK GİBİ SPORLAR DA ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIYOR

Bu rejime ilaveten günde yarım saat yürüyüş veya evde yapılacak pilates, jimnastik gibi sporlar da bağırsak hareketlerini arttırıp gaz ve şişkinliğe iyi gelecektir.

Şişkinlikle mücadelenin 3 anahtarı:

Diyet

Egzersiz

Su





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