Yediğimiz her besinin kolesterol üzerinde etkisi var. Kolesterol düzeyini dengede tutarak hastalıklardan korunmak da mümkün. İşte diyetinize ekleyecebileğiniz 13 kolestrol düşürücü besin.

Kalp hastalıkları dünyadaki ölümcül hastalıklar sıralamasında ilk sıralarda. Yüksek kolesterol (LDL) ve düşük HDL de kalp hastalıkları riskini artıran faktörlerden. Yediklerimizin kolesterol üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Diyetisyen Emre Uzun; baklagiller, avokado, badem, yağlı balık gibi kolesterolü düşürmede etkili olan ve birçok hastalığın da riskini azaltan besinler hakkında bilgi verdi.

İşte diyet listenize mutlaka eklemeniz gereken 13 besin:

Bitkisel protein için ‘’Baklagiller’’

Baklagiller fasülye, bezelye ve mercimekgilleri içinde bulunduran büyük bir gruptur. Yüksek miktarlarda lif, mineraller ve iyi oranda protein içerirler. Diyetinizde bulunan işlenmiş et ve tahıl grubunu baklagillerle değiştirmeniz kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalarla baklagil tüketmeyenlere oranla günde yarım kap (118 ml) baklagil tüketiminin LDL kolesterolü düşürücü etkisi bulunduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca kolestrolü ortalama olarak 6.6 mg/dl kadar düşürdüğü de belirlenmiştir. Baklagiller (bezelye, fasülye ve mercimekgiller gibi) LDL kolestrolü düşürmede etkili olup ayrıca iyi bir bitkisel protein kaynağıdır.

Kolesterolün can düşmanı ‘’Avokado ‘’

Avokado besin açısından yoğun meyvelerdir. Tekli doymamış yağ asitleri ve lif açısından zengindir ve LDL’yi düşürüp HDL’yi yükseltir. Klinik çalışmalar da avokadonun kolesterol düşürücü etkisini destekler niteliktedir. LDL kolesterolü yüksek olan obez ve fazla kilolu yetişkinlerle yapılan bir çalışmada, günde 1 adet avokado yiyen bireylerde yemeyenlere göre LDL kolesterolün düştüğü gözlemlenmiştir. Yapılan 10 araştırmada, avokadonun diğer yağlara göre daha düşük oranda total kolesterol, LDL ve trigliserit içerdiği bulunmuştur. Avokado tekli doymamış yağ asitleri ve lif içerdiği için kalp sağlığı açısından önemli bir besin olup kolesterol düşürücü etkisi bulunmaktadır.