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Kronik ağrıyı hareketle giderin

Kronik ağrıyı hareketle giderin

Kaynağı ne olursa olsun ağrı, hayatımızın vazgeçilmez sorunlarından biri.

Aslında ağrı, vücudumuzun yaralanma veya bir hastalığa karşı yanlış giden bir şeylerin olduğunu gösteren normal bir reaksiyon. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, “Ağrı, hissi gündelik yaşamın her anını zorladığı gibi egzersiz yapmayı da imkansız kılabiliyor. Ancak bu noktada bir kısır döngü devreye giriyor. Çünkü hareketsiz yaşam kasların zayıflamasına, dolayısıyla ağrının artmasına neden olabiliyor. Egzersizle birlikte artan endorfin seviyesi kişinin kendini çok daha iyi hissetmesini sağlayabildiği gibi ağrı algısının da azalmasına yardımcı oluyor” diyor.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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