Prof. Dr. Mehmet Öz, Omega 7 kaynağı yabani iğdenin sağlığa yararını, ABD’deki TV programında anlattı





Cilt, kabızlık ve kilo sorununa doğal çözüm; Omega 7…Omegalar’ın en az bilinenlerinden biri olan Palmitoleik asit, yani Omega 7, cilt sağlığı, sindirim ve kilo kontrolü için, doğal bir mucize sağlıyor. Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Omega 7 kaynağı yabani iğdenin eşsiz faydalarını, ABD’de izlenme rekoru kıran TV programında anlattı. Prof. Dr. Öz, yabani iğde meyvesinden elde edilen Omega 7 ekstresinin, içilerek ya da cilde sürülerek vücuda alınması halinde, antioksidan özelliği nedeniyle ciltteki problemleri ve kırışıklıkları giderdiğini, bağırsak duvarını güçlendirip sindirimi rahatlattığını ve yararlı olmayan yağların depolanmasını önleyerek, kilo kontrolüne yardımcı olduğunu söyledi.Doğadaki tek Omega 7 kaynağı olan ve meyve olarak hemen hiç tüketilmeyen yabani iğdenin, başta Uzakdoğu’da olmak üzere, asırlardır egzama, güneş yanığı ve diğer yanık türleri, dermatit, yara ve iltihapların bitkisel tedavisinde, etkin sonuçlar ortaya koyduğunu biliniyor. Bilimsel araştırmalar, Omega 7’nin, yüksek besin değeri ve yüksek miktarda doğal kimyasal içeriği ile hücre zarının fiziksel ve duygusal stresten korunmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Omega 7, vücudun Collagen üretimini de artırıyor. Böylece cildin yıllar içinde esnekliğini kaybederek kırışmasını önlüyor ve cilde esneklik kazandırarak kırışıklıkları gideriyor.Palmitoleik asit, cilt yağ tabakasının bir bileşeni olduğu için, hücre dokusu ve yara iyileşmesini destekleyen ve deriye doğrudan uygulanabilen değerli bir ajan olarak kabul ediliyor. Ayrıca, Rus kozmonotların uzayda güneş radyasyonundan korunmak için, Omega 7’nin doğal kaynağı olan yabani iğde meyveleri yediklerini ve yağlarını kremlerinde kullandıkları bildiriliyor.Modern tıbbın dünyaca ünlü isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Öz de, yabani iğdeyi, içeriğindeki Omega 7 asiti nedeniyle “bulunması zor ama sağlık açısından mucizevi bir meyve” olarak tanımlıyor. ABD’de yayımlanan sağlık programında konuklara yabani iğde tattıran Prof. Dr. Öz, “Yabani iğdenin Omega 7 kaynağı olan yağını ya da Omega 7 kapsülü, nemlendirici gibi günde bir kez cilde sürüldüğünde, serbest radikalleri kontrol altına aldığı ve cildin nemini artırdığı için, sağlıklı bir cilde kavuşmayı sağlıyor. Aynı zamanda kırışıklıkları yok ederek, cildi daha genç güzel bir görünüme kavuşturuyor” diyor.Kabızlığın, katı yiyecekler nedeniyle bağırsak duvarında istenmeyen bir mukoza oluşmasından kaynaklanabileceğini anlatan Prof. Dr. Öz, Omega 7 barındıran yabani iğde yağının, bağırsak duvarını güçlendirerek, akışkanlık sağlayan bir mukoza salgılanmasına yol açtığını, böylece kabızlığı önlediğini ifade ediyor. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, aynı biçimde beslenen iki denekten birinin aşırı kilo alıp, kalp ve şeker rahatsızlıkları gösterdiğini, yabani iğde verilen deneğin ise kilo almadığını ve kalp şeker rahatsızlıkları ortaya koymadığını anlatan Prof. Dr. Öz, “İnsanlar için de durum farklı değil. Omega 7 gereksiz yağların depolanmasını önlemek için vücuda uyarıda bulunuyor ve kilo alınmasını engelliyor” şeklinde konuşuyor. Japonya’daki bilimsel araştırmalar da, Omega 7’nin, yağ eritmenin yanı sıra, yeniden yağlanmama konusunda da başarı sağladığını ortaya koyuyor. Bu mucizevi madde, aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak, vücudun insülin hassasiyetini artırıyor. Böylece vücut glikozu yağ olarak depolamak yerine, enerjiye dönüştürüyor ve kilo kontrolü kolaylaşıyor.