Zaman zaman yaş fark etmeksizin her kesin başına gelebilen mide bulantısı, kişinin kendisine ve çevresine zor anlar yaşatabiliyor.

Mide bulantısının altında birçok neden olabileceğini asla unutmamalısınız. Bu nedenlerden bazıları önemsiz sayılabilse de bazı nedenler ciddi hastalıkların habercisi sayılabilir. İstifra hissi ile kendini gösteren mide bulantısı, kişiyi sosyal ortamından uzaklaşmak zorunda bırakabilir. Kullanılan birçok ilacın da mide bulantısına sebep olduğu düşünüldüğünde mide bulantısının gayet sıradan bir rahatsızlık olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.



Mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısının psikolojik ve fiziksel olmak üzere birçok nedeni mevcuttur. Öncelikle mide bulantısının sebebini bularak buna uygun bir çözüm üretmek en sağlıklı sonuç olacaktır.



Gebelik

Mide bulantısının en yaygın nedeni olarak bilinen gebelik özellikle ilk aylarında anne adaylarına şiddetli bulantılar yaşatabilir. Sabah bulantıları olarak bilinen bu bulantılar ile kadınlar gebeliğin ilk üç ayında zor anlar yaşayabilirler.







Migren

Şiddetli baş ağrıları olarak tanımlanabilecek migren, beraberinde mide bulantısına da sebep olmaktadır. Migren hastalığınızı tedavi ettirmeye başladığınızda mevcut bulantıların da ortadan kalkmaya başladığını göreceksiniz.



Yol Tutmaları

Seyahat birçok insanın etkilendiği durumların başında gelmektedir. Özellikle araba yolculuklarında çocuklar ve erişkinler mide bulantısı sorunu ile karşılaşabilir. Yol tutması sebebi ile meydana gelen mide bulantılarında gözlerinizi kapatmanız ve sakin müzikler tercih etmeniz yararınıza olacaktır.



Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısı beraberinde kusmayı getirecek ve bu da kişiyi olumsuz bir ruh haline sürükleyecektir. Mide bulantısı başladığı andan itibaren alınabilecek önlemlerle bu duruma son vermeniz ise mümkün. Eğer aklınızda kusmaya ne iyi gelir şeklinde bir düşünce varsa öncelikle yağlı yiyeceklerden uzak durarak işe başlamanız gerekiyor. Hissettiğiniz şey sürekli mide bulantısı halini almışsa bu durumda mutlaka bir uzmana görünmeniz gerekiyor.



• Bulantınız başladığı andan itibaren ağzınıza bir ya da iki adet nane yaprağı atıp çiğnemek ya da nane çayı içmek mide bulantınızın kesilmesinde etkili olabilir.



• Evdeyseniz odanızın penceresini açın. Eğer dışarıdaysanız uzun ve sakin bir yürüyüş yapmayı deneyebilirsiniz.



• Mide bulantısı anlarında ağzınıza su dahil hiçbir şey sürmek istemeyebilirsiniz. Oysa vücuttaki su miktarının azalması da mide bulantısına neden olabilir. Bu sebeple mide bulantısı başladığı andan itibaren bol sıvı tüketimi yapmaya özen göstermelisiniz.



• Her yönüyle faydalı olan elma, lifli yapısı ile mide bulantısına neden olan toksinlerin vücuttan hızlıca atılmasında faydalı olacaktır.



• Badem ve fındık gibi besleyici kuruyemişler de mide bulantısının geçirilmesinde etkilidir. Eğer bir yolculuğa çıkacaksanız çantanızda mutlaka bu kuruyemişleri bulundurmanız gerekmektedir.



• Midenizin boş olması bulantının bir başka sebebi olabilir. Böyle bir durumda ağzına hafif bir şeyler atarak midenizin boş kalmamasını sağlamanız gerekiyor.



• Birçok alanda faydalı olduğu bilinen zencefil, hamilelik ve araç tutmasından ötürü meydana gelen mide bulantılarında etkin bir rol oynar. Bu sebeplerden ötürü bir bulantı yaşıyorsanız zencefil tüketmeniz faydalı olacaktır.







Mide ekşimesi

Mide ekşimesi, mide asidinin salgılanması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Özellikle hamilelik döneminde mide ekşimesi problemlerine sıkça rastlanırken, mide ekşimesine ne iyi gelir sorusu akla gelmektedir.



Eğer mide ekşimesi sorununuz sürekli bir hal almışsa mutlaka bir doktora görünmeniz gerekmektedir.

• Az ve sık yemek yemek

• Yoğurt tüketiminizi arttırmak

• Fazla yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak

• Mideniz ekşimeye başladığı anda soğuk olarak bir bardak süt tüketmek

• Muz yemek

• Çiğ zeytinyağı içmek de mide ekşimesine iyi gelen şeyler arasında yer almaktadır.



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