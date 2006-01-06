Bedenimiz her gün belli miktarda yağ, şeker, süt, et, tahıl, meyve ve sebzeye gibi farklı besin gruplarına gereksinim duyuyor. Sağlıklı beslenmeyle ilgili son yıllarda en çok gündeme gelen konulardan biri besin piramidi. Tüm bu saydığımız besinlerin tüketilme oranları piramit üzerinden incelenebilir. Daha ayrıntılı bakabilmeniz için bir derleme hazırladık.

İnsan vücudu belli miktarda yağ, şeker, süt, et, tahıl, meyve ve sebzeye ihtiyaç duyuyor. Her ne kadar bazı besinler kötü itibarlı olsa da sağlıklı yaşamak için önerildiği şekilde tüketmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmeyle ilgili son yıllarda en çok gündeme gelen konulardan biri de besin piramidi. Piramitteki besin gruplarını daha yakından inceleyebiliriz…

Besin Piramidi Nedir?

Sağlıklı beslenmeyi bir piramidin içinde gösteren ve hangi besinlerin ne kadar tüketilmesi gerektiğine dair ipucu veren besin piramidi, dört temel besin grubundan oluşuyor. Piramidin en altında ekmek ve tahıllar; ikinci katında sebze ve meyveler; üçüncü katında süt ürünleri, et, yumurta ve kuru baklagiller; en tepesinde ise yağlar ve şekerler bulunuyor. Piramidin her bir parçasının kapladığı alan, sağlıklı beslenmede öncelikli olarak tüketilmesi gereken besin gruplarına dair fikir veriyor. Örneğin besin piramidi görselinde en altta bulunan ve daha geniş yer kaplayan tahıllar, günlük beslenmemizde en çok tüketmemiz gereken gıdaları gösteriyor. Piramidin en tepesinde bulunan, haliyle küçük yer kaplayan yağlar ve şekerler ise en az tüketmemiz gereken besinleri kapsıyor.





Tahıllar En Büyük Enerji Kaynağı

Tahıllar, besin piramidi içinde esas enerji kaynağımız olan karbonhidratlar, lif ve B grubu vitamini ihtiyacımızı karşılıyor. Makarna, bulgur, pirinç, mısır ve ekmek örnek olarak verilebilir. Tahıl grubundaki ürünlerin organik ve doğallarını tercih etmek sağlıklı beslenme açısından çok büyük önem taşıyor.

Sebze ve Meyveler

Besin piramidi görselinde en çok yer kaplayan gruplardan biri de sebze ve meyveler. Gün içinde en az 2 porsiyon meyve 3 porsiyon da sebze tüketmelisiniz. Özellikle vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin olmaları nedeniyle bu gruptaki besinlere diyetinizde yer açmalı, yeter miktarda aldığınızdan emin olmalısınız.

Süt Ürünleri, Et, Yumurta ve Kuru Baklagiller

Üçüncü sırasında zengin protein kaynaklarından süt, et, yumurta ve kuru baklagiller yer alan besin piramidi, proteinin yanı sıra vitamin ve mineral zengini besinlerin de tüketilmesini öneriyor. Büyüme, kas gelişimi ve güçlenmeyle yakından ilgili olan proteinler, her yaştan bireyin diyetinde bulunmak zorunda. Özellikle yumurta, sabah kahvaltılarında tüketilmeli.

Yağlar ve Şekerler

Piramidin en tepesinde yer alan yağ ve şekerleri sağlıklı bir yaşam için mümkün olduğunda az tüketmelisiniz. Zengin enerji kaynakları olan yağ ve şekerler, fazla tüketildikleri zaman pek çok kronik hastalığa ve obeziteye yol açabiliyor. Bu nedenle en dikkat edilmesi gereken besin grupları olduğunu söyleyebiliriz. Yağlarda ise zeytinyağı gibi bitkisel yağları tercih etmelisiniz.

Sporsuz Olmaz

Besin piramidi hakkında bilgi edinmek ve buna göre beslenmek sağlıklı bir hayat sürmek için önemli ancak sadece beslenmeye dikkat edip egzersiz yapmadan olmaz. Sporu bir hayat tarzı haline getirmeli, gün içinde hareketsiz kalmamalısınız. En azından 10.000 adın atabileceğiniz düzenli yürüyüşler yapmalısınız.