Baş, boyun, sırt ve bel ağrıları, uyku bozukluğu ve daha bir çok hafife aldığınız belirti nörolojik bir hastalığın habercisi olabilir! Peki, nöroloji nedir? Hangi hastalıklar için nöroloğa başvurulmalıdır? Hangi belirtilere sahip olduğunuzda bir nöroloji uzmanına görünmelisiniz? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası burada!

Nöroloji nedir? Nöroloji genel anlamda beyin, beyin sapı, omurilik, sinir sistemi ve kasların işleyişi ile ilgilenen tıp bilim dalıdır. Nasıl ki, vücudumuzda bulunan ciğer, kalp, böbrek gibi pek çok organda çeşitli hastalıklar oluşabiliyorsa, beyin ve beyne bağlı sinir sisteminde de bazı hastalıklar oluşabilir. Bu hastalıkların tedavisi için belli başlı belirtiler hissedildiğinde doğrudan bir nöroloji uzmanına başvurmak gerekir. Gelin, hangi belirtiler hangi nörolojik hastalığın habercisi olabilir birlikte bir göz atalım.



Nöroloji anlamı ve nörolojik hastalıkların belirtileri

"Nöroloji nedir?" denildiğinde verilebilecek çok kapsamlı yanıtlar bulunabilir. Ancak özetlemek gerekirse, beyin ve beyin hastalıkları ile ilgilenen tıbbi uzmanlık alanı diyebiliriz. Bu bağlamda felç, sara, epilepsi, migren, parkinson, bunama, alzheimer, ruhsal bozukluklar, uyku bozuklukları, beyin ve omurilik tümörleri gibi bir çok hastalığı kapsayan nöroloji bilim dalı, hiç bir zaman diğer tıp dallarından bağımsız olarak düşünülemeyeceği gibi sürekli olarak diğer uzmanlık alanları ile birlikte çalışır. Nasıl ki ciğer, kalp, mide, safra kesesi ve böbrek hastalıklarında bu organlarımızda çeşitli ağrılar ve sancılar hissediyorsak beyin ve sinir hastalıklarında da bir takım belirtilerle karşılaşırız. Bu belirtiler günlük hayatımızın bir parçası haline gelen ve bir çok farklı sebepten kaynaklanabilen baş ağrısı, baş dönmesi, bel ağrısı gibi alışılmış semptomlar olabilir. Stres, ağır yük kaldırma, duruş bozuklukları, ağır egzersizler ve yorgunluk gibi sıradan sebeplerle oluşabilen bu semptomlar aynı zamanda nörolojik bir rahatsızlığın ilk belirtileri olarak da karşımıza çıkabilir. Bu noktada semptomların hangi nedenden kaynaklandığı doğru bir şekilde analiz edilmelidir. İstirahat etmenize rağmen geçmeyen semptomlar genellikle sağlığınız için tehlikeli bir durumun habercisi olabilir. Bu nedenle uzun süren ve ekstra bir neden olmaksızın geçmeyen baş ağrıları, denge kayıpları, baş dönmeleri gibi belirtilere sahip olduğunuzda mutlaka bir nöroloji uzmanına görünmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın!



Nöroloji ve ilişkili olduğu alt dallar arasındaki ilişki

"Nöroloji neye bakar?" dediğimizde beyin ve sinir hastalıklarını bir bütün olarak ele almamıza rağmen, nörolojinin de kendi içinde farklı dallara ayrıldığını unutmamakta fayda var. Genellikle sinir sistemine ilişkin bir belirti yaşandığında şüphesiz, ilk olarak nöroloğa gitmeniz gerekir. Ancak bu belirtiler beyin tümörü, omurilik tümörü gibi fiziksel bir problemden kaynaklanıyorsa cerrahi operasyonlara ihtiyaç duyulabilir. Nöroşirurji olarak isimlendirilen beyin cerrahisi alanında uzmanlaşan cerrahlar bu operasyonları gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla siz yaşadığınız semptom doğrultusunda bir nöroloğa gitseniz bile çekilen mr, film, röntgenler ve yapılan testler sonucunda tedaviniz için cerrahi bir işlem uygulanması gerekiyorsa nöroloğunuz sizi bir nöroşirurji uzmanına yani bir beyin cerrahına yönlendirecektir. Benzer şekilde yaşadığınız semptomlar psikiyatrik bir rahatsızlığın habercisi ise nöroloğunuz sizi bir psikiyatri uzmanına da yönlendirebilir. Sahip olduğunuz belirtiler uyku bozuklukları, hareket bozuklukları, ruhsal sıkıntı ve problemler ile ilişkiliyse siz de doğrudan bir psikiyatriste giderek durumunuzu izah edebilirsiniz. İlk etapta nöroloğa giden hastalar diğer alt dallara sevk edilebildiği gibi gerekli görülen durumlarda psikiyatristler ve beyin cerrahları da hastaları birbirine sevk ederek hem fiziksel hem biyokimyasal tüm ihtimalleri değerlendirmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda doktorlarınızın sizi doğru bir şekilde yönlendireceğinden emin olarak şikayetlerinizi net bir şekilde dile getirmeli, istenilen tüm test ve tahlilleri yaptırarak test sonuçlarını mutlaka doktorunuza göstermelisiniz.



Nöroloji ne değildir?

Nöroloji nedir, sorusunu az çok anlattığımıza göre "ne değildir?" sorusuna da biraz değinmekte fayda var! Nöroloji, her ne kadar tüm beyin hastalıklarını kapsıyor olsa da kesinlikle kaygı bozukluklukları, depresyon, bunalım, panik atak gibi durumlarda ilk başvurmamız gereken ana dal değildir! Bu tip ruhsal sıkıntılar ve dönemsel problemler için ilk etapta psikolog ve psikiyatristlerden randevu almak; bu alanda uzman doktorlara danışman gerekir. Aksi takdirde hem sizin için hem de doktorlar için tedavi süreci gereksiz yere uzayabilir. Bu nedenle beyin ve sinir sisteminize ait herhangi bir belirti hissettiğinizde öncelikle bu belirtinin şiddetini ve sıklığını takip ederek, nedenlerini araştırmalı; bu nedenler doğrultusunda bir nöroloğa veya psikiyatri uzmanına giderek şikayetlerinizi anlatmalısınız!