Vücuttaki ani ve aşırı şişkinliğin çoğu nedeni ‘ödem’ olarak bilinir. Aslında “bugün biraz şişkinliğim var” gibi cümlelerin sebebidir, diyebiliriz.

Ödem nedir?

En genel tanımı ile açıklayacak olursak, vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen şişliklerdir diyebiliriz. Bilimsel açıklaması ise, “deri ve diğer doku içerisinde, hücreler arası uzaklıkta, bulunması gerekenden daha fazla sıvının bulunması hali” şeklinde ifade edilir. İnsan vücudunda yaygın olarak görüldüğü bölgelere değinecek olursak genellikle eklem bölgelerinin yan kısımları ayak, bacak, el, kol ve bileklerde görülür. Bu bölgeler gözle görülür bölgeler olarak nitelendirilebilir. Ancak bu sayılanların dışında akciğer, beyin ve göz bölgelerinde de görülebilir. Bazı durumlarda bölgeselden ziyade genel olarak da görülebilir. Bu vücutta oluşan şişkinliği kişiler kilo olarak değerlendirebilir. Ayrıca anlık veya günlük olarak değişebilir. Gün içerisinde vücudunuzdaki şişkinliğin artıp azalacağı için kilonuzda da değişiklikler söz konusu olabilir.



Ödem nasıl atılır?

Bu durumda; bol su içmek, tuzu az tüketmek, hareketi arttırmak, spor ve yürüyüş yapmak, bitki çayları (ada çayı ve rezene çayı) ile ödem atılmasını desteklemek gibi şeylerden yardım alabilirsiniz. Sağlık için de olduğu gibi bu durumda da en önemli şey su tüketimidir. Çünkü vücut su miktarının günlük ihtiyacından az sıvı tüketimi olduğunda vücut günlük görevini tamamlamak için kalan suyu depolar. Bu durum da vücutta oluşan ödem ile ifade edilir. Vücudun günlük ihtiyacının karşılanması için 8 bardak su tüketimi önemlidir. Bunlara ek olarak doktor kontrolünde kullanılan ilaçlar da ödem atmanıza yardımcı olur. Bu ilaçlar genelde idrar söktürerek vücutta oluşan fazla sıvının atılmasına katkı sağlar. Yine de bu tarz ödemler geçici ve büyük sağlık problemlerine yol açmayan çeşididir. Sağlık problemi yaratabilecek ve doktor kontrolüne ek olarak tedavi gerektirecek çeşitleri vardır. Genel olarak şişkinlik gibi bir belirtiniz olduğunda mutlaka doktorunuza danışmanız ve sebebini öğrenmeniz önerilir.



Ödem attıran çaylar nelerdir?

Bazı bitki çayları ile vücudumuzda biriken fazla sıvıdan daha kolay kurtulmak mümkün. Bu çaylar her zaman tek başına yeterli olmayabilir. Bunların dışında önlem almak için mutlaka sebebi öğrenilmelidir. Ödem attıran çaylar: Maydanoz çayı, karahindiba çayı, yaban mersini çayı, ekinezya çayı sayılabilir. Bunların yanı sıra ardıç çayı, yeşil çay, zencefil çayı, meyan kökü çayı, zerdeçal çayı ve papatya çayı gibi çaylar da kullanılabilir.



Ödem attıran besinler nelerdir?

Vücuttaki ödemi atmak için önerilen besin seçeneklerinden biri karbonhidrat alımını en aza indirmektir. Çünkü karbonhidrat vücutta sıvı tutulmasına sebep olmaktadır. Bir diğer öneri ise bağırsakların ve böbreklerin düzenli çalışmasını sağlamak için lif içeren besinler tüketilmesidir. Dolasıyla bu öneriler ödem atmanıza yardımcı olacaktır. Bu duruma etki eden en önemli faktörlerden biri ise tuzdur. Tuz, içerisindeki sodyum su depolanmasına sebep olmaktadır. Yaklaşık 1 gram tuz vücutta 200ml su tutabilmektedir. Hazır veya donmuş ürünlerde ise yüksek miktarda sodyum bulunduğu için bu ürünlerden uzak durmanız önerilir. Bazı gıdaların bu dönemlerde tüketilmesi önemlidir. Bu durumdan kurtulmak için lif ve antioksidan barındıran meyveler tercih edilmelidir. Örneğin; çilek, böğürtlen, yaban mersini, ahududu, ananas gibi meyveler tüketilmelidir. Ek olarak kahve ve bitki çayları da tüketilmelidir.







Ödem çorabı nedir?

Lenfödem çorabı olarak bilinen çorabın etkin bir kullanım için basıncı güçlü olmalıdır. Kolların veya bacakların el ve ayak kısımlarında basın daha fazla, yukarı doğru ise daha hafif olmalıdır. Böylece lens sıvıs�� yukarı doğru akmaya teşvik edilir. Çorap sıkı olduğu kadar aynı zamanda rahat da olmalıdır. Vücudunuza uygun ölçüde seçilmelidir. Giydiğinizde her tarafa eşit şekilde oturmalı ve birikme yapmamalıdır.



Ödem diyeti nedir?

Ödem oluşturan vücutlar için uygulanan kontrollü gıda tüketimi denilebilir. Vücudun alması gereken su ile yenilebilir besinler kontrollü ve yeterli miktarda yenilerek uygulanır. Bu şekilde hastalar, sebeplerine göre yönlendirilerek bu durumdan kurtulabilirler.



Ödem diyeti tarifleri

5-7 gün uygulanacak olan ödem söktürücü diyet sayesinde ödemden kurtulmanız mümkün. Ayrıca bu diye kısa sürede kilo vermenizi sağlayacaktır. Sabahları uyandığınızda bir fincan limonlu yeşil çay içmek faydalı olacaktır. Kahvaltıda taze salatalık tüketmek hem su ihtiyacınızı karşılayacak hem de doygunluk hissi sağlayacak. Öğünlerde yeşil salata tüketilebilir. Özellikle bolca maydanoz tüketmek de önemlidir. Turp, kavun, nar suyu, dereotu ödem diyeti programı boyunca tüketilebilir. En etkili söktürücülerden biri ise kiraz sapıdır. 4-5 adet kiraz sapını kaynamış suda demleyerek içerseniz vücudunuzun ödemi ne kadar hızlı attığını fark edeceksiniz.