Haşimato hastalığı tüm dünyada yaygın bir şekilde görülen hipotiroidinin ve pek çok başka rahatsızlığın temel nedenlerinden biridir.

Haşimato Nedir?

Haşimato hastalığı, adını son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız, bağışıklık sisteminin parazit, mantar, virüs ve bakteri gibi vücut için zarar teşkil eden antikorları tiroit bezine yönlendirerek yok etmeye çalışmasına verilen isimdir. Ayrıca Haşimato hastalığı ne yazık ki çok geç teşhis edilebilen hastalıklar kategorisinde yer almaktadır.



Haşimato Hastalığı Nedir?

Haşimato’nun ne olduğunu anladığımıza göre sıradaki konu elbette Haşimato hastalığı nedir sorusunun cevabını bulmaya yönelik olacaktır. Haşimato, tiroit bezinin otoimmün, yani kişinin kendini koruma mekanizmasını, tiroit dokusunu bir yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık zaman içerisinde tiroit hormon fazlalığı olan hipotiroide yol açarak zamanla tiroid hormon yetmezliğine sebep olmaktadır. 1912 yılında Akira Haşimato tarafından bulunan bu hastalık ismini de buradan almıştır. Haşimato hastalığı tiroit bezini yok etmek için çok sayıda antikor üretir. Bu antikorlar tiroit hücrelerini içten içe yok etmeye başlar. Bu sırada tiroit bezine çok sayıda iltihap hücresi yerleşmiş olur ve tiroit hormonu azalmaya başlar.







Haşimato Belirtileri Nelerdir?

Haşimato hastalığı kolayca fark edilebilen bir rahatsızlık değildir. Haşimato hastalığı ile ortaya çıkan tiroit hormon fazlalığı ve tiroit hormonuna bağlı yetmezlikler kişinin bir uzmana başvurmasının en büyük sebepleri arasındadır. Haşimato belirtileri arasında en çok dikkati çekenler ise:



• Kolayca üşüme,

• Vücutta meydana gelen kramplar,

• Kendini sürekli olarak yorgun hissetme hali,

• Sıklıkla kilo alma,

• Ciltte meydana gelen kuruluk,

• Seste meydana gelen değişiklik

• Ve kabızlıktır.



Bu belirtiler sadece Haşimato hastalığının değil birçok hastalığın belirtisi olduğu için çoğu zaman teşhis koymakta güçlük yaşanabilir. Haşimato hastalığı nabız sayısında düşüklük, yüzde şişme, işe odaklanmada zorluk, saç dökülmesi, ciltte soluk bir görünüm, iştahsızlık, hareketlerde yavaşlama, sinirli olma hali, dilde büyüme ve adet düzensizlikleri ile de kendini gösterebilmektedir.



Haşimato belirtileri arasında aynı zamanda hastalığın ilerleyen seviyelerinde akciğer ve kalp zarında sıvı toplanması, göğüslerden süt gelmesi, uyku apnesi, karpal tünel sendromu, cinsel istekte azalma ve prolaktin hormonunda yükselme görülebilmektedir. Haşimato hastalığı kolesterol seviyesini yükselttiği için hastada kalp ve damar hastalıkları görülme oranı da çok daha yüksektir.



Haşimato Hastalığında Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Haşimato hastalığında beslenme belirli bir kalıp içerisinde yürütülmemektedir. Fakat yine de sağlıklı beslenmek hayatın her alanında olduğu gibi Haşimato hastalığı için de oldukça önemli ve de gereklidir. İyot fazlalığının Haşimato hastalığını tetiklediği düşünülse de bunun kanıtı henüz yoktur. Haşimato tedavisi için glütensiz beslenme önerilmektedir.

Haşimato hastalığında beslenme için söylenebilecek en önemli husus, tiroit hormonu almaya başlamış hastaların bu ilaçları aç karınlarına almaları gerektiği ve hormon ilacının emilimini bozabilecek süt yoğurt ve kepekli gıdaları aynı öğünde tüketmemeleri olacaktır.







Haşimato Tedavisi

Haşimato hastalığı ile karşı karşıya gelmiş kişilerin troit hormon eksikliği ve fazlalığı ile ilgili olan tüm yakınmaları bilmeleri gerekmektedir. Tiroit hormon yetmezliği varsa ve hekim bunun için tiroit hormonu kullanmaya başlattıysa TSH hormonu normal bir sınır içine çekilene kadar 8 hafta doz ayarlaması yapılır. Seviye normal sınırlar içine girdikten sonra tekrar bir doz ayarlanması yapılır. 6 ay kadar kontrollere devam edilmelidir. Hastada meydana gelen etkiler bu sayede normal bir seviyede tutulabilir.



Haşimato hastalığının vücuda vermiş olduğu tahribatlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hafif olgularda saç dökülmesi ve kilo kontrolünde güçlük gibi sıkıntılar yaşanırken hastalık tedavi edilmediği takdirde kan yağlarında yükselme, kalp damar hastalıkları, çocuk sahibi olmada güçlük ve kansızlık gibi şikayetler görülebilir.



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