Pek çok kadın regl döneminde tartıda daha yüksek bir rakam görmekten şikayet eder. Bunun nedeni, vücuttaki şişkin olabilir. Bununla birlikte, zaten normalde de kilo problemi olan bir kadın için, bu durum rahatsız edici olabilir. Peki, regl döneminde nasıl kilo verilir? Hangi yöntemleri kullanmalıyız?

Adet dönemine girdiğinizde, vücudunuz ortalama 1-2 kg ödem yapar. Bu da, bir anda kendinizi kilo almış gibi hissetmenize neden olabilir. Aslında, regl döneminde kilo almazsınız. Öncelikle, bunu belirtmek isterim.



Bununla birlikte, adet dönemi ile birlikte vücuttaki hormonal değişimler, vücudun ödem tutmasına neden olur. Bu da, karın bölgesinin daha şiş görünmesine ve kadınların kilo aldığını düşünmesine neden olur. Bu durum, adet döneminde kilo vermenin diğer dönemlerden daha zor olduğunu düşünmenize neden olabilir. Bu noktada, adet döneminiz boyunca nasıl beslendiğiniz oldukça önemlidir.

“Kilo veremiyorum”, “Diyet yapmama rağmen kilo aldım” gibi cümleler size de tanıdık geliyorsa; regl döneminde kilo verme ile ilgili bu 7 etkili yöntemi deneyebilirsiniz. Peki, adet döneminde nasıl kilo verilir? Bununla ilgili bilmeniz gereken püf noktalarından biri, regl döneminde gelen açlık krizlerini ve tatlı isteklerini bastırmaktır. Şeker ve yüksek kalorili atıştırmalıklara bu dönemde hayır diyebilirseniz, kilo almaktan da kurtulabilirsiniz. Bu şekilde, normal zamanki kadar olmasa da, adet döneminde de kilo vermeye devam edebilirsiniz. En azından, tartıda fazladan 1-2 kilo görmemek sizi rahat hissettirecektir.

Peki, adet döneminde iştahın açılmasının ve tatlı krizlerinin nedeni nedir? Regl döneminin başlaması ile birlikte, vücutta kan kaybı olur. Bu kan kaybı da vücuttaki magnezyum seviyelerinin azalmasına neden olur. Vücudunuz, çikolatanın içerdiği magnezyumu bildiği için, bu da canınızın çikolata ve tatlı istemesine neden olur. İyi bir magnezyum kaynağı olarak muz tüketmek, tatlı krizlerini bastırmanıza yardımcı olabilir. Eğer diyet yapıyorsanız ve regl döneminiz başladıysa, kilo vermek için yardım alabileceğiniz 7 etkili yöntem sizlerle!

1. GLÜTEN İÇEREN BESİNLERDEN UZAK DURUN

Regl döneminizde, sağlıklı bile olsa glüten içeren yiyeceklerden uzak durun. Normalde, diyet listelerimde kahvaltıda ekmek tüketmenize izin veriyorum. Ancak, glüten içeren besinleri az tüketseniz bile, vücutta su tutulmasına neden olabilir. Adet dönemi, zaten vücutta ödem tutan bir dönem olduğundan, bir de üzerine glütenin yarattığı ödem ile birlikte kendinizi daha şiş hissedebilirsiniz.

Kahvaltıda ekmek ya da öğle ve akşam yemeklerinde pilav ve makarna gibi seçeneklerden olabildiğince uzak durmak daha iyi olacaktır. Bu, adet döneminde kilo vermenizi kolaylaştırabilir.

2. HER GÜN DÜZENLİ OLARAK YÜRÜYÜN

Adet döneminde pek çok kadın, halsiz hissettiği gerekçesiyle evde kalmayı tercih eder. Hatta, bazı kadınlar okula gitmekten kaçınır ya da işten izin alır. Peki, böyle bir durumu önlemek için ne yapmalı?

Karın ağrınız olsa bile, eve kapanmaktan kaçının ve harekete geçin. Dışarı çıkarak yürüyüş yapmak, hem zihinsel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olur hem de kaslarınızı çalıştırır. Yürüyüş, rahim kaslarını da çalıştırdığı için, regl kanamalarınızın rahatlamasına ve adet döneminizin daha rahat geçmesine yardımcı olur. Ayrıca, karın bölgesindeki şişliği de azaltır. Bu da, kilo vermenizin kolaylaşmasını sağlayacaktır.

3. BOL BOL SU İÇİN

50-70 kilo arasında bir ağırlığa sahipseniz, her gün mutlaka en az 2 litre su içmelisiniz. Bunun üzerinde bir kilonuz varsa, günlük içtiğiniz su miktarını 3 litreye kadar çıkarabilirsiniz. Adet döneminde, vücutta değişen hormon seviyeleri ödeme neden olur. Bu da, karın bölgesini şişirir. Bu şişliği önlemek için, yeterli miktarda su içmeniz çok önemlidir.

Diğer zamanlarda bile, yeterli su içmemek ödeme neden olur. Bir de regl dönemindeyseniz, iki kat daha fazla ödeminiz olabilir. Yeteri kadar su içerseniz, hem metabolizmanız hızlanır hem de vücudunuzdaki ödemi azaltabilirsiniz.

4. LİF ORANI YÜKSEK BESİNLER TÜKETİN

Lif oranı yüksek besinler tüketmek, kilo vermek için son derece önemlidir. Bir de, bağırsakların yavaşladığı regl dönemi düşünüldüğünde, kabızlık problemini önlemek için de lifli besinleri tercih etmek gerekir. Kabızlık, adet döneminde ödemi arttırabilir. Bu da, kilo vermenin durmasına neden olur.

Adet döneminde kabızlığın şiddetini arttıracak besinlerden uzak durmak, sebze ve bakliyat yemekleri gibi lif oranı yüksek besinler tercih etmek faydalı olacaktır. Bakliyat ve sebzeler, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve yağ yakımını arttırmaya yardımcı olur.

5. PAKETLİ YİYECEKLER VE KONSERVE ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Salam, sucuk ve sosis gibi şarküteri ürünleri ya da konserve bakliyat gibi yiyecekler, adet döneminde tüketmek için uygun değildir.

Bir kurabiye yediğinizde, siz bunun tatlı olduğunu düşünseniz de, raf ömrünü uzatmak için bu tür besinler, koruyucu olarak tuz da içerir. Tuz da vücutta su tutulmasına neden olur. Adet döneminde bu tür gıdalardan uzak durmak, ödemi azaltacak ve metabolizmanın yavaşlamasını engelleyecektir.

6. İŞTAHINIZI KAPATMAK İÇİN TARÇINLI SU İÇİN

En başta da belirttiğim gibi, regl döneminde kilo almayı önlemek ve hatta kilo verebilmek için, tatlı krizlerine hayır diyebilmek önemlidir. Adet döneminde, bu besinlerden uzak durmak zor olsa da, diyeti bozmamak için bunu başarmanız gerekir. Peki, regl döneminde tatlı krizlerini engellemek için ne yapmalı? Tarçınlı su yardımcı olabilir!

5 bardak sıcak suyun içerisine; 1 fındık büyüklüğünde taze zencefil, 1 dilim limon ve 1-2 çubuk tarçın atın ve kaynatın. 5 dakika sonra altını kapatın ve demlendirin. Bu karışımı, gün içerisine yayarak yavaş yavaş tüketin. Tarçınlı ve zencefilli su karışımı, tatlı krizlerini bastırmada gerçekten de etkilidir. Özellikle, metabolizmayı hızlandırmaya ve iştahı kapatmaya yardımcı olur. Ödemin atılmasına da faydalı olabilir.

7. SAĞLIKLI TARİFLER DENEYİN

Regl döneminde gelen açlık krizleri ve tatlı isteği, sizi genellikle sağlıksız atıştırmalıklara ve paketli yiyeceklere yönlendirir. Onun yerine, sağlıklı tarifler deneyerek vücudunuzu koruyabilirsiniz.

- Olgunlaşmış bir muz seçi ve üzerine biraz kakao serpin. Muzu çatalla ezin ve biraz ceviz ve bal ile süsleyerek servis edin. Bu tarif, ara öğün için iyi bir seçenek olacaktır.

- Şeftalinin kabuklarını soyun ve dilimleyerek yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin. Üzerlerine tarçın serpin ve fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca, üzerine bal ya da pekmez gezdirin. Bu tarif, tatlı krizlerinizi bastıracak ve regl döneminde kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Regl dönemi, kendinizi huzursuz hissetmenize neden olabilir ve bir yandan da vücuttaki ödem nedeniyle, diyet yapmak normal zamanlardan daha zor olabilir. Yukarıda listelenen önerilere dikkat etmek, regl döneminde diyet yapmayı sürdürmenize yardımcı olacaktır.





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