Adet sancısına akupunkturla tedavi

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Adet dönemi çok sancınız oluyorsa bu yöntem tam size göre...

Kadınların büyük bölümünün yaşamını olumsuz etkileyen adet dönemiyle ilgili ağrı, huzursuzluk, ishal ve gaz şikayeti gibi sorunlar akupunkturla tedavi edilebiliyor.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışmada bu tür şikayetleri olup 3 adet döngüsü süresince akupunktur uygulanan kadınların sorunlarının ortadan kalktığı bildirildi.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Afitap Anıl ve Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker'in yürüttüğü çalışmada, adet döneminden 7-14 gün önce ortaya çıkan, adet sonrası 2. güne kadar devam eden ağrı, kramp, sindirim ve gaz şikayetleri, depresyon, aşırı hassasiyet, ağlama nöbetleri gibi sorunların çözümünde akupunktur tedavisinin etkinliği incelendi.



Prof. Dr. Afitap Anıl'ın verdiği bilgiye göre, çalışmada, diyet uygulamaları ve ağrı kesicilerle sonuç elde edilemeyen 11 kadına 3 adet döngüsü süresince akupunktur uygulandı. Çalışmaya katılan kadınlara tedavi, adetin 2. veya 3. günü başladı ve gün aşırı akupunktur uygulandı. 20'şer dakikalık seanslar, 3 adet döngüsü süresince devam etti. Tedavinin en başından itibaren hastaların kan değerlerine de bakılarak gelişme takip edildi.



Çalışma sonunda hastaların göğüslerde hassasiyet, ağrılı adet, baş ve kas ağrısı gibi şikayetlerinin ortadan kalktığı, bunun kan değerlerine de yansıdığı gözlendi.



-"Kadınların yüzde 60'ını etkiliyor"

Prof. Dr. Anıl, adet dönemiyle ilgili şikayetlerin kadınların yüzde 60'ını etkilediğini, bu sorunların hayat kalitesini ciddi anlamda bozduğunu söyledi.



Adet dönemiyle ilgili ağrı ve psikolojik rahatsızlık şeklinde 100 civarında şikayet ortaya çıktığını anlatan Anıl, "İlaç tedavisine ve diyete gerek kalmadan akupunturla vücudun kendi olanaklarıyla tedavi sağlanmış oldu. Aldığımız sonuçlar son derece olumlu" diye konuştu.



Prof. Dr. Anıl, davranışsal anlamda da düzelmeler olduğunu, hastaların çevresiyle ve ailesiyle iletişiminin düzeldiğini ifade ederek, "Aşırı sinirlilik, yorgunluk, aşırı tatlı ve yiyecek tüketimi gibi sorunlar ortadan kalktı. Daha önce iş ve günlük yaşamı olumsuz etkilenen hastalarımız akupunktur tedavisiyle normal bir yaşam sürmeye başladı" şeklinde konuştu.



(AA)