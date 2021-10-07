Rezenenin faydaları nelerdir? Rezene neye iyi gelir? Rezene besin değerleri
Maydanozgil ailesinden olan rezene şifalı bir bitkidir. Pek çok faydalı mineralleri barındıran reze farklı çeşitlerle kullanılabilir. Peki rezenenin faydaları nelerdir? Besin değeri nedir? Nerelerde kullanılır? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım rezene hakkında tüm bilgileri aktardı
Rezene uzun yıllardır sindirim, endokrin, üreme ve solunum sistemleri ile ilgili çok çeşitli koşullar için tıbbi bir bitki olarak ve emziren anneler için süt uyarıcısı olarak kullanılmaktadır. Araştırmalar, rezenenin sağlığı koruyucu antioksidanlar ile mikrop ve virüs karşıtı olduğunu, ilaveten mantar ve iltihap önleyici değerli bileşikler içerdiğini göstermektedir.
REZENENİN RİSKLERİ NELERDİR?
- Sağlık sitesi healthline'a göre bebek koliklerini yatıştırmak için rezene kullanılması gerekip gerekmediği konusunda bazı tartışmalar vardır . Rezene bebekler için güvenli olmayabilir. Veya herhangi bir kişi büyük miktarlarda maruz kaldığında da yine aynı risk durumu ortaya çıkabilir. Hamileyseniz, rezene çayı içmekten kaçınmalısınız . Rezene tohumu yağında aktive olan östrojen, zaten her türlü hormonda bir artış yaşayan hamile vücudunun dengesini bozabilir.
- Rezene havuç ailesinden olduğu için, havuç veya o ailedeki kereviz gibi diğer bitkilere alerjiniz varsa rezene içmekten kaçının.
- Kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız veya kanama bozukluğunuz varsa rezene çayı içerken de dikkatli olmalısınız.
REZENENİN FAYDALARI NELERDİR?
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım rezene hakkında tüm soruları yanıtladı... Unutmadan ekleyelim her bünye farklıdır, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Rezene fitoöstrojenler açısından zengin olduğundan, normal fetal gelişimi engelleyebileceğinden hamile kadınlar tüketmekten kaçınmalıdır. (Bu makalenin ardından rezene çayı faydaları nelerdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
Uzman Diyetisyen Yıldırım'ı rezene ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:
Rezenenin Besin Değeri: Kaç Kalori?
Bir bardak çiğ rezene dilimleri, yaklaşık 3 gram lif ile sadece 27 kalori içerir. Bağışıklığı destekleyen C vitamini için günlük hedefin %17'sini ve kan basıncını düzenleyen potasyum için %10'u ve ayrıca daha az miktarda manganez, kalsiyum, demir ve B vitamini içerir.
Rezene Nasıl Kullanılır?
- Rezene çiğ veya pişmiş olarak yenebilir.
- Elmalarla birlikte ince dilimlenmiş olarak salatalara eklenebilir veya limonlu sızma zeytinyağlı bir salata sosuyla marine edilebilir.
- Garnitür olarak et, tavuk, balık yanına kullanım için deniz tuzu ve karabiberle tatlandırılıp sotelenebilir veya fırında pişirilebilir,
- Turşusu bile yapılabilmektedir.
- Bunların yanı sıra baharat reyonlarında rezene tohumları arayın. Rezene tohumlarını ev yapımı ekmeklerden, baklagilli çorbalara, makarna soslarından, pürelere ve patatesli yemeklere kadar değerlendirebilirsiniz.
Rezenenin Faydaları Nelerdir?
Kandıralı rezenin faydalarını ise şöyle sıralıyor:
- Yüksek oranda güçlü ve zengin antioksidanlar içerir.
- Doğal antioksidan özelliği sayesinde oksidatif stresle mücadeleye ve kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
- Bu özellik, rezenenin kalp hastalığı, şeker hastalığı ve egzama, sedef hastalığı veya akne gibi iltihaplı cilt rahatsızlıkları gibi iltihaplı durumların riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.
- C vitamini ve potasyumdan zengindir: C vitamini, vücut dokularının büyümesi ve onarımı için gereklidir ayrıca heme olmayan (bitki bazlı) kaynaklardan demiri emmemize yardımcı olur. Beraberinde sizi sağlıklı ve güçlü tutmak için bağışıklığınızı da yüksek tutar. Potasyum ise vücudumuzdaki en önemli elektrolitlerden biridir ve vücut hücrelerine giren ve çıkan minerallerin ve sıvıların düzenlenmesinde rol oynar. hipertansiyonu (yüksek tansiyon) önleyebilir ve bir antrenmandan sonra vücudun yeniden su içeriğini artırmak için elektrolitler sağlayabilir. Antrenman sonrası toparlanma yemeğinizle birlikte rezene çayı içmeyi deneyin.
- Yüksek oranda lif içerir: Prebiyotik görevi görür ve bağırsakları düzenli tutar.
- Sindirim sistemini iyileştirir: Yemekten sonra rezene çayı içmek veya birkaç rezene tohumu çiğnemek (1/4 çay kaşığı kadar) sindiriminizi tamamen sıfırlayabilir ve kendinizi rahat hissetmenizi sağlayabilir. Rezene tohumlarının güçlü spazm önleyici ve gaz giderici etkileri gaz, mide ekşimesi, şişkinlik ve IBS ve gastro-özofasgu reflü hastalığı gibi durumların tedavisinde yardımcı olur.
- Abur cuburları önler: Yemekten sonra siyah çayınızı bir fincan rezene çayı ile değiştirmek iştahınızı bastırmaya yardımcı olabilir, böylece günün ilerleyen saatlerinde daha az aşerme görülür.
- Ağrıları azaltır: Özellikle menstrüel kramplardan ve ilgili durumlardan ağrı çekenler için ağrı kesicilere harika bir alternatiftir.
- Mantar ve mikrop karşıtıdır: Rezene öz yağı cilt enfeksiyonlarını tedavi etmede mantar önleyici ve antimikrobiyal olarak kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, uçucu yağlar herhangi bir doktor rehberliği veya denetimi olmadan kendi başınıza, ağızdan, topikal olarak veya hatta aromaterapi yoluyla kullanılmamalıdır. Bir yağdan yararlanıp yararlanamayacağınızı, hangi formülasyonu satın alacağınızı ve nasıl kullanacağınızı belirlemenin yanı sıra olası etkileşimleri, alerjik reaksiyonları veya diğer yan etkileri izlenmelidir.
- Kilo kaybını destekler: Rezene tohumları, sindirim sürecini kolaylaştırarak, yağ yakma sürecini hızlandırmak için en önemli gereksinim olan vücudun metabolizmasını geliştirir. Zengin bir lif kaynağı olması nedeniyle rezene tohumları tokluk sağlar ve açlığı azaltarak aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur. Ek olarak, rezene tohumları doğal olarak idrar söktürücüdür ve vücuttaki çeşitli toksinleri ve ekstra sıvıyı temizlemenize yardımcı olur.
- Kemik sağlığını iyileştirir: Kalsiyum içeriği nedeniyle rezene, kemik gücünü ve sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Bir bardak rezene yaklaşık 43 miligram kalsiyum içerir ve bu kalsiyum içeriği yüksek gıdaları yeterince tüketmeyen ve kalsiyum eksikliği olanlar için faydalı olabilir. Ancak, kalsiyum tek kemik güçlendirici besin değildir. Rezene ayrıca tümü kemik gücünü korumada rol oynayan magnezyum, fosfor ve K vitamini içerir.
- Göz sağlığına fayda sağlar: Rezene, görme fonksiyonunu iyileştiren besinlerin çoğunu içerir. Yüksek flavonoid, C vitamini ve mineral içeriği (çinko) nedeniyle oksidatif hasarı ve iltihabı azaltmaya ve sarı nokta hastalığını önlemeye yardımcı olabilir.