Rezenenin faydaları nelerdir? Rezene neye iyi gelir? Rezene besin değerleri

Rezene uzun yıllardır sindirim, endokrin, üreme ve solunum sistemleri ile ilgili çok çeşitli koşullar için tıbbi bir bitki olarak ve emziren anneler için süt uyarıcısı olarak kullanılmaktadır. Araştırmalar, rezenenin sağlığı koruyucu antioksidanlar ile mikrop ve virüs karşıtı olduğunu, ilaveten mantar ve iltihap önleyici değerli bileşikler içerdiğini göstermektedir.

REZENENİN RİSKLERİ NELERDİR?

Sağlık sitesi healthline'a göre bebek koliklerini yatıştırmak için rezene kullanılması gerekip gerekmediği konusunda bazı tartışmalar vardır . Rezene bebekler için güvenli olmayabilir. Veya herhangi bir kişi büyük miktarlarda maruz kaldığında da yine aynı risk durumu ortaya çıkabilir. Hamileyseniz, rezene çayı içmekten kaçınmalısınız . Rezene tohumu yağında aktive olan östrojen, zaten her türlü hormonda bir artış yaşayan hamile vücudunun dengesini bozabilir.

Veya herhangi bir kişi büyük miktarlarda maruz kaldığında da yine aynı risk durumu ortaya çıkabilir. Rezene tohumu yağında aktive olan östrojen, zaten her türlü hormonda bir artış yaşayan hamile vücudunun dengesini bozabilir. Rezene havuç ailesinden olduğu için, havuç veya o ailedeki kereviz gibi diğer bitkilere alerjiniz varsa rezene içmekten kaçının.

Kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız veya kanama bozukluğunuz varsa rezene çayı içerken de dikkatli olmalısınız.



REZENENİN FAYDALARI NELERDİR?

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım rezene hakkında tüm soruları yanıtladı... Unutmadan ekleyelim her bünye farklıdır, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Rezene fitoöstrojenler açısından zengin olduğundan, normal fetal gelişimi engelleyebileceğinden hamile kadınlar tüketmekten kaçınmalıdır. (Bu makalenin ardından rezene çayı faydaları nelerdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Uzman Diyetisyen Yıldırım'ı rezene ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Rezenenin Besin Değeri: Kaç Kalori?

Bir bardak çiğ rezene dilimleri, yaklaşık 3 gram lif ile sadece 27 kalori içerir. Bağışıklığı destekleyen C vitamini için günlük hedefin %17'sini ve kan basıncını düzenleyen potasyum için %10'u ve ayrıca daha az miktarda manganez, kalsiyum, demir ve B vitamini içerir.

Rezene Nasıl Kullanılır?

Rezene çiğ veya pişmiş olarak yenebilir.

Elmalarla birlikte ince dilimlenmiş olarak salatalara eklenebilir veya limonlu sızma zeytinyağlı bir salata sosuyla marine edilebilir.

Garnitür olarak et, tavuk, balık yanına kullanım için deniz tuzu ve karabiberle tatlandırılıp sotelenebilir veya fırında pişirilebilir,

Turşusu bile yapılabilmektedir.

Bunların yanı sıra baharat reyonlarında rezene tohumları arayın. Rezene tohumlarını ev yapımı ekmeklerden, baklagilli çorbalara, makarna soslarından, pürelere ve patatesli yemeklere kadar değerlendirebilirsiniz.



Rezenenin Faydaları Nelerdir?

Kandıralı rezenin faydalarını ise şöyle sıralıyor: