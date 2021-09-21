Rezene çayı faydaları nelerdir? Nasıl demlenir? Zayıflatır mı?

Rezene bitkisi, mutfakta kullanımının yanı sıra çeşitli sağlık yararları da sunarak antioksidan, antiinlamatuar ve antibakteriyel etkiler sağlayabilir. Rezene çayı sindirim dostudur. C vitamini içeriği sayesinde mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutarak grip ve soğuk algınlığından korunmada yardımcı olur. Bu bilinen etkileri dışında rezene çayı faydaları nelerdir? Rezene çayı yan etkileri var mıdır? Rezene çayı nasıl tüketilir? Zayıflatır mı? Diyetisyen Perihan Kılıç detaylarıyla anlatıyor...

REZENE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Öncelikle rezene çayının faydaları nelerdir? Kılıç bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Sindirim sistemini rahatlatıyor

Kalbi koruyor

Cilt sağlığında etkisi bulunuyor

Solunum sistemini rahatlatıyor

Antiinlamatuar etkisi vardır

Kilo yöntemine yardımcı oluyor

Anemi riski olanlar için rezene

Toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Cinsel isteği arttıran özelliği bulunmaktadır.

Gut hastalığına iyi gelir.

Astım hastalığına faydalı bir bitkidir.

Depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Boğaz ağrısı için gargara yaparak kullanılabilir.

Rahatlama sağlar.

Romatizmaya iyi gelir.

Saç dökülmesini azaltır ve saçları güçlendirir.

Emziren kadınların süt üretimini arttırmaya yardımcı olur.





SİNDİRİM DOSTU

Yemekten sonra bir fincan rezene çayı içmek sindirim sistemini rahatlatarak gaz ve şişkinlik şikayetlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

KALBİ KORUYOR

Potasyum, folat ve lif içeriği sayesinde kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Yapılan çalışmalara göre bol miktarda sebze tüketmek kan basıncını düşürür ve kolesterol yönetimi sağlar.

SAĞLIKLI CİLT İÇİN REZENE

Rezene A ve C vitamini yönünden zengindir. A vitamini öncüsü beta karoten cilt sağlığında etkilidir. C vitamini kolajen üretiminde, bağışıklık sisteminin güçlü olmasında ve doku onarımında önemli rol oynar. Aynı zamanda rezene Mmkoza tabakasının korunmasına yardımcı olarak solunum sistemi sağlığında da görev alır.

ANTİİNLAMATUAR ETKİ

C vitamini ve kuersetin gibi antiosidan maddelerden zengin olduğu için antiinflamatuar etki gösterir. Antioksidan zengini besinler kalp hastalığı, obezite, kanser, tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklardan koruma sağlar.

KİLO YÖNTEMİNE YARDIMCI OLUR

Rezene yemeklerinize lezzet katmakla kalmaz iştahı baskılar. Düşük glisemik indeksli ve lif içeriği yüksek besinler daha uzun süre tokluk sağlar. Aynı zamanda düşük kalorili olması ve lif içermesi sayesinde kilo yönetiminde yardımcı olur.

ANEMİ RİSKİ OLANLAR İÇİN REZENE

Rezene, kırmızı kan hücresi oluşumu için gerekli olan iyi bir folat kaynağıdır. Folattan zengin besinleri tüketmek anemi semptomlarının iyileşmesine yardımcı olabilir.

REZENE ÇAYININ YAN ETKİLERİ

Rezene, çoğu kişi için oldukça sağlıklıdır. Yeterli ve dengeli bir beslenme programının bir parçasıdır. Unutulmamalıdır ki mucize besin yoktur. Sağlık açısından tüketim sıklığı ve miktarı önemlidir. Alerjisi olan kişiler tüketmemelidir. Yapılan araştırmalara göre rezene süt miktarını arttırmaya yardımcı olur. Ancak fazla tüketimi sütten kesilme yapabilir. Bu nedenle tüketim miktarı oldukça önemlidir.

REZENE ÇAYI NASIL TÜKETİLİR?

Rezeneyi çay olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayarak veya yağsız tavada çevirerek salata içinde tercih edebilirsiniz. Balık ve tavuk yemeklerinizi lezzetlendirmek için de kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde günde toplam 2-3 fincan bitki çayını geçmemek şartıyla rezene çayı tüketilebilirsiniz.

REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

2 çay kaşığı rezene tohumunu ezin.

1 bardak kaynamış suyu ilave edin.

5 dakika demlenme süresi tamamlanınca çayınız hazır.

ELELE ARŞİVİNDEN: REZENE ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

'Rezene çayı zayıflatır mı?' sorusu Elele arşivinde (2018) şöyle yanıtlanmış:

Çin ve Hindistan’da bitkisel tedavi aracı olarak kullanılan rezene, artık ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Rezene çayının tek başına kilo verdirme olasılığı elbette mümkün değildir. Fakat rezene ve benzeri bazı bitkiler yanında dengeli beslenme ve egzersiz ile desteklendiğinde yağ yakımının çok daha hızlı bir hal almasına olanak sağlar. Eğer kilo problemi yaşıyorsanız düzenli bir beslenme ve egzersiz programı belirlemeli, bunun yanında da öğünlerinizde rezene çayı tüketmelisiniz. Düzenli bir şekilde rezene çayı tükettiğiniz takdirde metabolizmanız normalden çok daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Bitki çaylarının da fazlasının zararlı olduğunu unutmamalısınız. bu sebeple rezene çayını günde sadece iki kez tüketmeniz yeterli olacaktır. Eğer isterseniz bu sayıyı en fazla üçe çıkartabilirsiniz. Rezene çayı yediklerinizin çok daha hızlı bir şekilde yakılmasına olanak sağlayacaktır. Düzenli bir şekilde rezene çayı tüketirseniz çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilecek ağız kokusunu da önlemiş olursunuz. Vücudunuzda sık sık meydana gelen ödem oluşması gibi sorunların üstesinden gelmek için rahatlıkla tüketebileceğiniz rezene çayı ile hem şişkinlik hissinden oluşabilir hem de istenmeyen bir görüntüden uzak durmuş olursunuz.

Rezene çayı aynı zamanda iştah kesici özelliği ile de dikkati çekmektedir. Sakinleştirici ve dinginleştirici etkisi ile de bilinen rezene çayını özellikle kilo verme sürecinde ruhsal olarak da kendinizi sakinleştirmek ve rahatlatmak için kullanabilirsiniz. Sindirim açısından büyük bir rahatlık sağlayan rezene çayı ile hazımsızlık problemlerinizin de önüne geçmeniz mümkün hale gelecek. Sağlıklı ve çok daha zinde bir başlangıç için rezene çayını tercih edebilir, kendinize çok daha sağlıklı bir hayat döngüsü yaratabilirsiniz. Özellikle diyet yapanlar için günde 3 bardak tüketilecek rezene çayı diğer kurallar ile desteklendiğinde düşünüldüğünden çok daha büyük etkilere olanak sağlayabilir. Her ne olursa olsun bitkisel dahi olsa tükettiğiniz gıdalarda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

REZENE ZARARLARI NELERDİR?

Elele'de 2018 yılında yer alan haberde şu ifadeler yer almış: Aşırı tüketiminden dolayı oluşabilecek zararları bulunmaktadır;



• Aşırı rezene tohumu tüketmek ciltte kızarmalara neden olabilir.

• Baş ağrısı yapabilir.

• Kusma gibi bazı yan etkileri olabilir.

• Aşırı tüketmeden dolayı karın krampı yapabilir.

• Yine aşırı tüketimden dolayı alerji yapabilir.

• Ciltte kabarcıklar yapabilir.

• Deri iltihabı oluşturabilir.

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