Selülit oluşumunu engellemek için uzak durmanız gereken besinler...

Vücutta su tutulumuna ve dolaşım bozukluğuna yol açtığı için rafine tuzu asgari miktarda tüketin. İçeriğinde yüksek oranda sodyum bulunan fast food türü gıdaları tüketmemeye çalışın.

Trans yağlar: Damar tıkanıklığına neden olan salam, sosis ve sucuk gibi şarküteri ürünlerinden kaçının. Bunlar yağ hücrelerini şişiriyor, vücudun atıklardan temizlenmesini engelliyor ve dokularda su tutulmasına yol açıyor.



Rafine şeker: Şeker tam bir kalori deposu. Ayrıca cildi sıkılaştıran kolajeni yıkarak sarkmaya neden olduğu için beslenme listenizden şekeri ve şuruplu tatlıları çıkarın.



Alkol: Alkol tüketmeyin, çünkü alkol vücutta doğrudan yağ olarak depolanıyor ve su kaybına yol açarak cildin görünümünü bozuyor.



Yüksek miktarda hayvansal protein: Vücutta yağlanmayı artırdığı için hayvansal proteinleri tüketirken aşırıya kaçmayın. Tavuğu derisiz, kırmızı eti de yağsız yemeyi alışkanlık haline getirin.

* Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.

