menu

close

menu

close

menu

close

Selülite neden olan gıda ve besinler

Selülit oluşumunu engellemek için uzak durmanız gereken besinler...
Rafine tuz: Vücutta su tutulumuna ve dolaşım bozukluğuna yol açtığı için rafine tuzu asgari miktarda tüketin. İçeriğinde yüksek oranda sodyum bulunan fast food türü gıdaları tüketmemeye çalışın.

Trans yağlar: Damar tıkanıklığına neden olan salam, sosis ve sucuk gibi şarküteri ürünlerinden kaçının. Bunlar yağ hücrelerini şişiriyor, vücudun atıklardan temizlenmesini engelliyor ve dokularda su tutulmasına yol açıyor.

Rafine şeker: Şeker tam bir kalori deposu. Ayrıca cildi sıkılaştıran kolajeni yıkarak sarkmaya neden olduğu için beslenme listenizden şekeri ve şuruplu tatlıları çıkarın.

Alkol: Alkol tüketmeyin, çünkü alkol vücutta doğrudan yağ olarak depolanıyor ve su kaybına yol açarak cildin görünümünü bozuyor.

Yüksek miktarda hayvansal protein: Vücutta yağlanmayı artırdığı için hayvansal proteinleri tüketirken aşırıya kaçmayın. Tavuğu derisiz, kırmızı eti de yağsız yemeyi alışkanlık haline getirin.

* Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler