Trans yağlar: Damar tıkanıklığına neden olan salam, sosis ve sucuk gibi şarküteri ürünlerinden kaçının. Bunlar yağ hücrelerini şişiriyor, vücudun atıklardan temizlenmesini engelliyor ve dokularda su tutulmasına yol açıyor.
Rafine şeker: Şeker tam bir kalori deposu. Ayrıca cildi sıkılaştıran kolajeni yıkarak sarkmaya neden olduğu için beslenme listenizden şekeri ve şuruplu tatlıları çıkarın.
Alkol: Alkol tüketmeyin, çünkü alkol vücutta doğrudan yağ olarak depolanıyor ve su kaybına yol açarak cildin görünümünü bozuyor.
Yüksek miktarda hayvansal protein: Vücutta yağlanmayı artırdığı için hayvansal proteinleri tüketirken aşırıya kaçmayın. Tavuğu derisiz, kırmızı eti de yağsız yemeyi alışkanlık haline getirin.
* Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.