Aslında sigarayı bırakmak için nedene ihtiyacınız olmamalı. Ama, var diyorsanız işte size 4 hayati neden...

Bir nefes sigara ile vücuda giren yüzlerce zehirli madde, zamanla tüm organlara zarar veriyor ve fiziksel aktivitelerde zorlanmaya da neden oluyor. Sigarayı bırakmak ilk olarak rahat bir nefes almayı sağlarken, yaşam kalitesinde de birçok olumlu değişiklik sağlıyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde Memorial Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. İlkay Keskinel, sigaranın zararlı etkileri ve bırakma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

1-Kanser riskiniz azalıyor

Sigara başta ağız, dil, gırtlak, soluk ve yemek borusu olmak üzere birçok kanserin baş nedenlerindendir. Mide, pankreas, böbrek, mesane ve rahim ağzı kanserlerinde de önemli bir etkendir. Son derece tehlikeli bir akciğer rahatsızlığı olan KOAH hastalarının önemli bir bölümü sigara içicileridir. Sigara bırakıldığında tüm bu rahatsızlıklar ile risk azaltılmış olur.

2-Bir günde nefes alıp verişiniz değişebilir

Sigarayı bırakan kişi hayat kalitesinin bir günde dahi ne kadar yükseldiğini fark edebilir. Kısa zamanda vücutta nikotin ve karbon monoksitin etkisi kaybolmaktadır. Bu da kişinin daha rahat nefes almasını, fiziksel kapasitesinin artmasını sağlamaktadır. Sigaradan uzak durmak, birkaç hafta içinde bağışıklığı baskılayan etkiyi de ortadan kaldırmaktadır.

3-Tat ve koku alma duyuları kısa sürede düzeliyor

Sigara içen bir kişi, bu alışkanlığı nedeniyle rahat nefes alamadığını ya da tat ve koku duyularının eskiye göre daha azaldığının farkına varamaz. Ancak sigarasız geçirilen bir gün, sağlıklı yaşamın farkını anlamaya yetecektir. Sigarasız geçen 1-2 gün sonunda da tat ve koku duyularında düzelmeler görülür. Zamanla yiyecek ve içeceklerden alınan tat artar ve koku duyusu gelişir.

4-Bıraktıktan sonra cilt ve diş kalitesi yerine geliyor

Sigara, cilt dokusunun yeterli oksijen almasını engellemektedir. Cildin daha hızlı yaşlanmasının da en önemli nedenlerindendir. Sigara içen kişilerin cildinde zamanla nikotine bağlı olarak lekeler oluşur. Aynı şekilde dişlerde de lekelenmeler görülmektedir. Sigarada bulunan nikotin cildin beslenmesini olumsuz etkilemektedir. Sigarayı bırakan kişiler tüm bu lekelerin zamanla dişlerinden ve cildinden kaybolacağını görecektir.

Sigaranın neden olduğu kötü kokudan kurtulmak, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle daha kaliteli bir yaşam sürmek de sigarayı bırakmak için önemli nedenlerdir.

İlk adım karar vermek

Sigara bırakmada en zor süreç ilk birkaç gündür. Sigara içme isteği, bıraktıktan sonra gün geçtikçe mutlaka azalır. Vücuda sayısız zararı olan sigaradan kurtulmak için hiçbir zaman geç değildir. Sigara içilen süre sigarayı bırakmak için bir kriter sayılmamalıdır. Sigarayı bırakmak için en önemli adım, kişinin bu konuda kararlı olmasıdır. Sigarayı bırakmayı daha önce denemiş ancak başarısızlıklar yaşanmış olmak da motivasyonu bozmamalıdır. Araştırmalara göre, sigarayı bırakmada başarılı olan kişilerin büyük bir çoğunluğu bırakmayı 3-4 kez deneyen kişilerdir.

Uzman yardımı başarıyı arttırıyor

Birçok kişi sigarayı bırakmak için yardım almaktan çekinmekte ya da kendi yöntemleriyle başarılı olabileceğini düşünebilmektedir. Ancak fizyolojik bağımlılığı yüksek derecede olan kişiler kimi zaman bunu başarmakta zorlanabilir. Göğüs hastalıkları uzmanlarınca yürütülen sigara polikliniklerinden destek almak sigara bırakmayı düşünen kişinin bırakma sürecinin daha kısa ve etkili olmasını sağlamaktadır. Kan tetkikleri, akciğer filmi, solunum testi gibi tetkiklerin ardından tipi ve derecesi belirlenen sigara bağımlılığı için tedavi planı çizilmektedir. Sigarayı bıraktıktan sonra öksürük ve balgam miktarında geçici bir artış olabilmektedir. Sanılanın aksine bu aslında bir iyileşme belirtisidir. Bu belirtiler bronşlarınızdaki titrek tüylerin iyileştiğini ve solunum yollarınızın temizlenmeye başladığını göstermektedir.