Süper meyveler!

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Vücudunuzu kışa hazırlamak için besin değeri yüksek ve antioksidan açısından zengin bu meyveleri sofranızdan eksik etmeyin!

Sonbahar ayları grip ve nezlenin en fazla yaygınlaştığı dönemler. Soğuk kış aylarında sebze meyve tükemini artırmak, özellikle bazı besinlere öğünlerde daha fazla yer açmak gerek! İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, sağık ve güzelliğin doğal kaynağı “Süper Meyveler”le ilgili bilgi verdi.

"Günümüzde süper meyvelerin kanıtlanmış koruma özellikleri, kullanım ve uygulamadaki çok yönlülükleri bu meyveleri, sağlıklı ve dengeli yaşam tarzının vazgeçilmezi haline getiriyor. Harika aromalarının ve dokularının yanı sıra, etkileyici vitamin ve antioksidan içerikleri sayesinde, besin değerinin yanı sıra kozmetik ürünlerde de önemli faydalar sunuyorlar."

"Norveç böğürtleni, nar, acai çileği, papaya, çarkıfelek başlıca süper meyvelerdendir. Bu süper meyveler, serbest radikalleri nötralize eden en yaygın iki antioksidan olan C ve E vitamin ile doludur. Böğürtlen gibi taneli meyveler bu meyvelere koyu kırmızı rengini veren aşırı güçlü bir antioksidan olan antosiyanin deposudur. Ayrıca, yüksek vitamin, mineral ve bileşim seviyesi bu meyvelere ‘süper meyve’ özelliğini kazandırır."

"Örneğin çok kuvvetli bir antioksidan olan Norveç Böğürtleni, özellikle C viamini bakımından oldukça zengindir. Ayrıca kalsiyum, magnezyum ve benzoik asit bakımından oldukça kuvvetlidir. "

"Norveç Böğürtleni, İskandinavya, Sibirya ve Alaska’nın kutup bölgelerindeki sert topraklarda yetişen yabani bir böğürtlendir. Kehribar-altın renkli Norveç süper meyvesi, sıcaklığın -40’C’ye kadar düştüğü ekstrem kış koşullarında bile tazeliğini korur. Norveç böğürtleni içeren bakım kremleri cildi en zor koşullarda bile besler, nemlendirir ve antioksidan etkilidir."





