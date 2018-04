Himalaya Dağları’nda yaşayan bir grup rahibin ilerleyen yaşlarına rağmen gençliklerini ve sağlıklarını koruduğuyla ilgili efsaneleri aramızda duymayan var mı? Peki bu gençliği ve sağlığı neye borçlu olduklarını biliyor musunuz? Onun adı Tibet yogası! Ya da başka bir söylemle Tibet’in yaşam pınarı!

Tibet’in keşişlerinden temel sağlık ve gençlik sırlarını öğrenerek, onlar kadar sağlıklı olmanın kolay bir yolu var. Her gün uyanır uyanmaz Tibet yogasına yarım saatinizi ayırmak! Tibetli lamaların gençliklerini korumalarının ardındaki sır, her gün düzenli olarak yaptıkları, temeli yogaya dayanan, beş farklı egzersiz hareketinde gizli. Yapılması çok basit olan bu hareketleri, nefes alma-verme tekniği tamamlıyor. Peter Kelder tarafından yazılan, 1939’da yayınlanan ve orijinal adı The Eye of Revelation olan kitabın ardından beş hareketin etkileri ağızdan ağıza dolaşmış, bir efsane gibi yayılmıştı. Günümüzde dünyada binlerce insan da, bu özel yogayı uygulayarak sağlıklı yaşamın ve genç kalabilmenin formüllerini arıyor. Aslında çok basit olan bu hareketleri yıllardır uygulayan insanlar; gençleşen cilt, solan yaşlılık lekeleri, yok olan vücut ağrıları, yenilenen enerji düzeyleri ve tepeden tırnağa fiziksel canlanma gibi hepimizin sahip olmak isteyeceği şeylerden bahsediyorlar. Algılanan enerjileri destekleyen bilimsel araştırmalar olmasa da, hareketleri düzenli yapanlar ilk birkaç hafta içerisinde faydalarını görmeye başlıyor. Ancak bu hareketlerden ciddi fayda sağlamak için atlanılmaması gereken nokta, hareketleri büyük bir disiplinle her gün yapıyor olmak.



PEKİ YA SIRRI NE?

Tibet yogasının temelinde yatan sır, hormonal sistemimizin yaşlandıkça daha az hormon salgılamaya başladığı gerçeğine dayanıyor. Haliyle yaşınız genç de olsa harekete geçmelisiniz! Tibet’in yaşam pınarındaki egzersizler, hormonal sistemi harekete geçirmek, yani doğal hormonları salgılamak üzerine kurulu. Bunu gerçekleştirebilmek için çakraların mümkün olan en yüksek dönüş hızına ulaşmış olmaları gerekiyor. Bu, çoğu insana anlaşılmaz gelebilir ancak bu hareketler asırlardır hastalıklara karşı doğal yöntemlerle mücadele eden Çinliler ve bazı Asya halkları için, günlük yaşamın bir parçası demek.



NEFES HER AN ÖNEMLİ!

Yaşınız ve fiziksel durumunuz ne olursa olsun, gençlik, sağlık ve canlılık kazanmak için her gün kısa bir süre de olsa bu egzersizleri uygulayabilirsiniz. Hareketleri yaparken belli bir nefes alma-verme tekniği kullanmanız gerekiyor. İlk hareketten sonra her dört harekette, aksiyonu başlatırken derin nefes alıp, aksiyonun ikinci yarısında nefes verilmesi gerekiyor.







PROGRAMA BAŞLAMADAN ÖNCE...

• Sağlıklı ve formdaysanız, ilk hafta her hareketi yalnızca 3’er kez yapın. Zamanla sayıyı arttırın.

• Hareketsiz ve kiloluysanız veya sağlık problemleriniz varsa, başlangıç aşamasında hareketleri sadece 1’er kez yapın. Yaparken zorlanma hissederseniz veya ağır birtakım ilaçlar kullanıyorsanız başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

• Her bir egzersizi en fazla 21 kere yapmalısınız. İleride programınızı yoğunlaştırmak isterseniz, hareketleri daha hızlı bir tempoyla yapmayı deneyebilirsiniz, ancak sayısını kesinlikle arttırmayın. Her bir egzersizi 21 kereden fazla tekrarlamak, chakra’larınızı olumsuz etkileyeceğinden, bedeninizde dengesizlikler yaratabilir.

• Bir süredir hareketsiz kaldıysanız, bu programa her gün mümkünse yarım saat yürüyerek hazırlanın.

• Tibet yogasının hayatınıza gerçek bir katkı sağlamasını istiyorsanız şekersiz ve az yağlı bir diyet sürdürün. Sindirimi zor besinleri de günlük diyetinizden çıkarın.

• Kısa sürede faydasını görebilmek için sabahları kahvaltıdan önce yapılması öneriliyor. Ancak yapamıyorsanız, günün herhangi bir saatinde de yapabilirsiniz.

• Hareketleri her gün düzenli yapmayı başaramazsanız ve ara vermek zorunda kalırsanız, yeniden baştaki gibi 3’er kez yaparak başlamalı ve zamanla sayıyı arttırmalısınız.

• Tibet’in Gençlik Pınarı egzersizlerinin işe yaraması için hareketleri uygularken doğru yani diyaframdan nefes alıp vermeyi kesinlikle unutmamalısınız.

• Tibet yogası yaparken iyi bir müzik, temiz hava ve sakin bir atmosfer üçlüsünden destek alın.







1. HAREKET

Kollarınızı omuzlarınızın hizasından yere yatay durumda açarak dik durun. Başınız hafifçe dönene kadar saat yönünde kollarınız açık dönün. Dönüşlerinizin sayısını yavaşça 1’den 21’e kadar arttırın. Dönüşlerinizi yaparken karnınızdan derin bir şekilde nefes alıp verin. Bu hareket dolaşımı geliştirerek varisli damarlara, osteoporoza ve baş ağrılarına iyi geliyor. Her gün yapmak tüm bedeni gençleştiren bir süreci başlatabilir.



2. HAREKET

Sırtüstü olarak yere yatın. Kollarınızı, avuç içleriniz yere bakar şekilde, parmaklar kapalı, iki yanınıza uzatın. Bacaklarınızı dizlerinizi kırmadan yukarı kaldırmaya çalışırken çenenizi göğsünüze yaklaştırın. Kaslarınızı gevşettikten sonra yeniden harekete başlayın. Başınızı ve bacaklarınızı kaldırırken derince nefes alın, indirirken verin. Tiroit bezi, böbreküstü bezleri, böbrekler, sindirim organları ve prostat ile rahmi de içine alacak şekilde cinsel organlar ve bezler üzerinde onarıcı bir etkisi var bu hareketin. Arterit, osteoporoz, düzensiz regl, menopoz semptomları, sindirim ve bağırsak sorunları, sırt ağrısı, bacak ve boyunlardaki sertliğe iyi geliyor.



3. HAREKET

Bedeniniz dik duracak şekilde dizlerinizin üzerine oturun. Ellerinizi baldır kaslarınızın üzerine yerleştirin. Çeneniz göğsünüze değecek şekilde başınızı ve boynunuzu öne doğru eğin. Ardından bel kemiğinizi mümkün olduğunca geriye doğru yaylandıracak şekilde başınızı ve boynunuzu geriye doğru sarkıtın. Bu egzersiz boyunca ayaklarınız yere dik, ayak parmaklarınız kıvrık durmalı. Geriye doğru yaylandıkça el ve kollarınızla baldırlarınızdan güç alın. Mümkün olduğunca geriye doğru yaylandıktan sonra bedeninizi doğrultun ve harekete baştan başlayın. Omurganızı yaylandırırken karnınızdan derin bir nefes alıp, doğrulurken nefesinizi verin. İkinci gibi üçüncü hareket de tiroit bezlerini, böbreküstü bezleri, böbrekleri, sindirim sistemi organlarını ve prostat ile rahmi içine alarak cinsel organları gençleştiriyor. Menopoza girmiş ve düzensiz veya tembel regl dönemleri geçirme eğilimindeki kadınlar için öneriliyor.



4. HAREKET

Ayaklarınız arasında biraz mesafe bırakarak ve bacaklarınızı dümdüz öne uzatarak yere oturun. Gövdeniz dik dururken, ellerinizi avuç içleriniz yere bakacak şekilde kalçalarınızın iki yanına yere koyun. Çeneniz göğsünüze değecek şekilde, başınızı öne doğru sarkıtın, ardından başınızı mümkün olduğunca geriye doğru sarkıtırken kollarınızdan kuvvet alarak kalçalarınızı havaya kaldırın. Gövdeniz havada, kollarınız dimdik, dizleriniz 90 derece kırılmış dururken bedeninizdeki tüm kasların kasıldığını hissedin. Başlangıçtaki oturur pozisyona dönerken kaslarınızı da gevşetin. Tekrarlamadan önce biraz dinlenin. Gövdenizi kaldırırken derin bir nefes alın, kaslarınızı sıkarken nefesinizi tutun, yere inerken nefesinizi bırakın. Bu hareketin tiroit bezi, sindirim sistemi, prostat ile rahmi de içine alacak şekilde cinsel organlar üzerinde etkisi var. Karın bölgesini, uylukları, kolları ve omuzları güçlendiriyor. Eğer sinüs tıkanıklığınız varsa bu burun deliklerinizi açtığını da fark edeceksiniz.



5. HAREKET

Yüzükoyun yere uzanın. Hareket boyunca yere koyduğunuz ellerinizden ve ayak parmaklarınızdan güç alacaksınız. Gövdeniz sarkma pozisyonu alacak şekilde kollarınız yere dik dururken, omurganızı öne doğru yaylandırarak harekete başlayın. Bir yandan da başınızı mümkün olduğunca geriye doğru sarkıtın. Ardından ayaklarınızı yere tam basarak kalçanızı yukarıya doğru çekin, bedeniniz ters bir V şeklinde dururken çenenizi de göğsünüze doğru çekin. Sonra tekrar kalçanızı yere doğru sarkıtıp sırtınızı yaylandırın. Bedeninizi yukarı doğru çekerken derin bir nefes alın, aşağı inerken nefesinizi bırakın. Bu hareket bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olan dolaşım ve lenfatik akışın geliştirilmesine yardımcı oluyor. Derin soluk alıp vermeyi, enerji ve canlılığı uyarıyor. Diğer hareketlerde olduğu gibi özellikle menopoz ve düzensiz regl dönemleri semptomları hafifletiyor.