Tüp mide ameliyatı nedir? Kimlere yapılabilir?

Tıbbi adı Laparoskopik Sleeve Gastrektomi olan tüp mide ameliyatı ile ilgili merak edilen soruları Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar yanıtladı. Öncelikle, tüp mide ameliyatı kimlere uygulanmaktadır? Gülpınar bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

TÜP MİDE AMELİYATI NEDİR?

Tüp mide ameliyatı (Sleeve Gastrektomi), vücut kitle indeksi 35 veya üzeri olan, diyet ve egzersizle fazla kilolarından kurtulamayan, aşırı kiloları nedeniyle diyabet, uyku apnesi, yüksek tansiyon veya osteoartrit gibi çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başlayan kişiler için destek amacıyla uygulanmaktadır.

Kilo kaybı sağlamak için midenin yüzde 80 oranında küçültüldüğü kısıtlayıcı bir bariatrik cerrahi tekniğidir. Bu ameliyatta midenin yaklaşık üçte ikisi çıkarıldığı için kişinin her öğünde alabileceği gıda miktarı azalır. Buna ek olarak fundus denilen midenin üst bölgesinden salgılanan ghrelin hormon seviyeleri de kontrol altına alınarak iştah hissinin azalması amaçlanır.

TÜP MİDE AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Kapalı tüp mide ameliyatı ile mide yüzde 80 oranında küçültülerek alınan gıda miktarı azaltılır. Bu sayede kişinin aşırı kilolarından kurtulması hedeflenir. Ameliyat ile mide dikey olarak iki parçaya bölünerek muz şeklinde küçük bir kese oluşturulur. Kapalı tüp mide ameliyatında midenin normal işlevi korunarak küçültme işlemi yapılır. Ameliyatta 1-2 cm’lik kesiler açılır. İşlem görüntüler yüksek çözünürlüklü bir kamera aracılığıyla monitöre yansıtılarak yapılır. Laparoskopik teknikte, kamerayla görüntünün kat kat büyütülmesiyle netlik artırılırken, aynı zamanda daha az ağrı, yara izi ve iyileşme süresi de hedeflenir.

Tüp mide ameliyatıyla midenin kapasitesini azaltırken gıdaların küçük miktarda olmak şartıyla fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesini hedeflenir. Ghrelin hormonunun bulunduğu kısmın alınmasıyla açlık hissinin oluşmaması; mide çıkışındaki pylor sfinkteri kısmı korunduğu için dumping sendromu riskinin en aza indirilmesi hedeflenir. Tüp mide ameliyatı ile ülser oluşumu riskini azaltmak, bağırsak tıkanıklığı, marjinal ülser, kansızlık, kemik erimesi, protein ve vitamin yetmezliği risklerinin düşmesi de amaçlar arasındadır.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tüp mide ameliyatı sonrası verilen kiloların tekrar geri alınmaması için dikkat edilmesi gerekenler vardır. Tekrar kilo almamak için hastanın yaşam ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi gerekir. Sağlıklı bir beslenme programı ve düzenli egzersiz ile kilo alma riski azaltılır. Bu ameliyatın ardından hastaya nasıl beslenmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi verilir. Egzersiz olarak hastanın başlangıçta düzenli yürüyüş ya da yüzme ile daha hareketli bir yaşam sürdürmesi gerekir.