Varis; pek çok kadının ortak problemi! Damarlardaki şişlik, üzerine yol açtığı ağrılar sorunu daha da katlanılmaz hale getiriyor. Nedir bu varis ve varisten kurtulmanın bir yolu yok mu?

Varis Nedir? Tedavisi nasıl yapılır?

Varis; pek çok kadının ortak problemi! Damarlardaki şişlik, üzerine yol açtığı ağrılar sorunu daha da katlanılmaz hale getiriyor. Nedir bu varis ve varisten kurtulmanın bir yolu yok mu? Özellikle geceleri bacaklarınıza kramplar giriyor, bacaklarınızda aşırı şişlikler oluşuyor ve belirgin damarlara sahipseniz. Bunlar ne yazık ki varis belirtisi. Kimi zaman basit tedavi yöntemleri ile iyileşmeler görülen varisin çoğu zaman da iyileşmesi uzun yıllar sürüyor. Peki varis nedir; diye soracak olursanız; kısaca damar genişlemesi diyebiliriz. Toplardamar genişlemesi ve kılcal damar genişlemesi olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkıyor. Toplardamalarda genişleme, kapakçık bozukluğuna bağlı olarak ortaya görülüyor. Kılcal damar genişlemesi ise, atardamar ve toplardamar arasında köprü vazifesi gören kılcal damarların 1-2,5mm genişlemesi…



Varis çorabı nedir?

Tedavide en faydalı ürünlerden biridir. Ancak tedavi edici değildir; şikayetleri önemli ölçüde azaltabilir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gereken varis çorabı, bacak yapısına göre farklılık gösterebilir. Bazı tedavilerde kesinlikle önerilmez ve kullanılması durumunda olumsuz sonuçlanabilir. Mutlaka doktor kontrolü ile kullanmanızda fayda var. Kadın ve erkekler için ayrı ayrı çeşitlendirilir ve en çok kullanılansa diz altı ve orta basınçtaki çoraplardır. Diz altı, diz üstü ve kilotlu modelde edinebileceğiniz varis çoraplarında dikkat edilmesi gereken, yoğunluğuna göre tercih edeceğiniz basınç ve bacağınıza göre alınması gereken ölçü. Düşük basınç, orta basınç ve yüksek basınç ile tedavi sürecine katkıda bulunabilirsiniz.







Varis tedavisi nasıl olur?

Lazer, buhar ve köpük tedavisini, ameliyatsız tedavi yöntemleri olarak tanımlayabiliriz. Lokal anestezi ile yapılan varis lazer tedavisi, toplardamarlara uygulanır. İşlem sırasında ağrı hissedilmez. Bu yöntemle, işlem sonrası rahatlıkla evinize gidebilirsiniz. Buhar tedavisinde, su buharı kullanılarak, varisli damarların kapatılması amaçlanır. Lokal anestezi ile uygulanan bu yöntem, hem hızlı hem de güvenilir sonuçlar almanızı sağlayabilir. Köpük tedavisinde, kullanılan ilaç, varisli damarlara ultrason yardımıyla ulaşır ve büzülerek yok olmasını sağlar.



Varis kremi çözüm mü?

Varis tedavisi için kullanılan kremlerinin, bozuk olan kapakçıkları onarma gibi bir etkisi pek bulunmuyor. Şikayetlerinizi azaltması sizin iyileşme aşamasında olduğunuzu göstermez. Mutlak tedavi için uygulamaları incelemenizde fayda var.



Varis ameliyatı nedir?

Varisin çapı 2 cm ve üzerinde ise varis ameliyatı uygulanabilir. Amaç, varisin olduğu bölgeden çıkartılmasıdır. Uzman bir hekim tercih edilmesi önemlidir çünkü ameliyat esnasında sağlam damarlar ve cildin zarar görmemesi gerekir. Stripping (damar sıyırma), varisli damarın vücuttan sıyırılmasına denir. Hooks (kanca ile ayırma), küçük bir kesik ile varisli damarın kanca ile çekilmesi olarak tanımlanabilir. Pake eksizyonu (küçük kesiler), en son uygulanan yöntemlerden biridir ve küçük kesiler ile varisli damar çıkarılır ya da bağlanır.







Varis için bitkisel tedavi önerileri

Elma sirkesi varisli bölgeye sürüldüğünde şişliği azaltır ve kan dolaşımını hızlandırır. (2 ay/günde 2 defa)



Ağrı ve iltihaplar için zeytinyağı deneyebilirsiniz. E vitamini desteği ile elde ettiğiniz karışımı, ılık şekilde masaj yaparak uygulayabilirsiniz. (3 ay/günde 2 defa)



Bir bardak suya karıştıracağınız bir çay kaşığı acı biber de varislerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. (2 ay/günde 2 defa)



Kasap süpürgesi bitkisini takviye olarak kullanabilirsiniz. Kan akışını hızlandıran bu bitki, doktor kontrolünde kullanılmalıdır.



At kestanesi tohumundan elde edilen yağı, masaj yaparak uygulayabilirsiniz. (2 ay/günde 2 defa)



Her öğün salata, sebze, tam buğday ürünler, kuru baklagiller, C ve E vitaminleri de tedavide etkilidir.



Varis giderici hareketler

Denizde ya da havuzda suyun basıncı ile bacaklarınızı aşağı yukarı germeniz ve sağa sola hareket ettirmeniz kan basıncınızı hızlandıracaktır. Vücudunuzun dik olduğuna emin olarak, kısa yürüyüşler yapabilirsiniz. Tabanlarınız yere basacak şekilde parmak uçlarınızda yükselmeniz oldukça rahatlatabilir. Ayak ve bileklerinizi dairesel şekilde çevirerek ofiste ya da evde de egzersiz yapabilirsiniz.



Varisin evreleri nelerdir?

Daha çok kadınlarda görülen varis, muayene sonrası bulgularla, cilt tipine göre sınıflandırılıyor. CEAP sınırlandırması klinik olarak altı kısımda inceleyebiliriz.



C0: Herhangi bir varis bulgusuna rastlanmadığını gösterir.



C1: Küçük varikoz venlerdir. Örümcek ağı görünümündedir.



C2: Büyük varikoz venlerdir. Genişlemiş damarlar ve ciltte kabarıklığa yol açar.



C3: Bacakta şişlik ve ödem olarak gözlemlenir.



C4: Renk ve doku değişikliklerinin görüldüğü evredir. Bileklerden başlamak üzere, kızarıklık, morarma, siyahlaşma, ciltte sertleşme ve hassasiyet sorunlarını beraberinde getirir.



C5: Tedavinin en zor evrelerindendir. Yara ve ülser olarak karşımıza çıkar. (İç varis olarak da bilinir)



C6: Açık yara ülser olarak gözlemlenir ve en zor safhadır.