Halk arasında bilinen ismiyle kıl kurdundan şüphelenenler parazit nedir diye araştırma yapıyor. Daha çok okul çağındaki çocuklarda görülen ve çok hızlı yayılabilen parazit, bağırsaklarla ilgili en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Gözle görülmeyen yumurtaların bulunduğu gıdalar veya parmaklar nedeniyle parazit ağızdan vücuda kolayca girebiliyor. Kalabalık yerlerde yaşayanlar en büyük risk grubu.

Halk arasında bilinen ismiyle kıl kurdundan şüphelenenler parazit nedir diye araştırma yapıyor. Daha çok okul çağındaki çocuklarda görülen ve çok hızlı yayılabilen parazit, bağırsaklarla ilgili en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Peki, hayatta kalmak için insan bedenini kullanan parazitin nedenleri, belirtileri, tedavisi nedir?



Parazit Neden Olur?

Her yıl büyük çoğunluğu çocuklardan oluşan milyonlarca kişiyi etkileyen parazit nedir diye merak mı ediyorsunuz? Çok küçük solucanlardan kaynaklanan bir bağırsak enfeksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha iyi anlamak için sebeplerine göz atmamız gerekiyor. Yumurtaların yanlışlıkla yutulması ya da solunması bulaşmanın en yaygın nedeni. Gözle görülmeyen yumurtaların bulunduğu gıdalar veya parmaklar nedeniyle parazit ağızdan vücuda kolayca girebiliyor. Yumurtalar bağırsaklara yerleşerek yetişkin kıl kurtları haline geliyor. Parazit nedir, neden olur ve nasıl bulaşır gibi soruların cevabını verdiğimize göre en çok bulundukları yerlerden de bahsedebiliriz. Okul sıraları, oyuncaklar, mutfak tezgâhı, yiyecekler, bardaklar, tuvaletler, havlu, yatak örtüsü, iç çamaşırları… Huzurevi ve yurt gibi kalabalık yerlerde yaşayanlar da en az ilkokul çağındaki çocuklar kadar riskli gruplardandır.





Yaygın Belirtileri

Parazit nedir, ne değildir öğrendiğimize göre en yaygın belirtilerini incelemeye başlayabiliriz.

Makatta özellikle geceleri çok şiddetlenen kaşıntı. Geceleri artmasının nedeni parazitlerin yumurtalarını bırakmak için anüse ilerlemesidir.

Uykusuzluk.

Rahatsızlık hissi.

Karın ağrısı.

Mide bulantısı.

Parazit vajinaya yayılarak akıntıya da sebep olabiliyor. Ayrıca, herhangi bir belirti vermeden seyretme ihtimali de epeyi yüksektir.

Vücuda Zararı Var mıdır?

Parazit çok ciddi bir sağlık sorunu olmadığı için vücuda büyük zararlar verdiğini de söyleyemeyiz. Ancak idrar yollarında ve üreme organlarında enfeksiyon, kilo kaybı, apandisit ve cilt enfeksiyonu gibi etkileri olabiliyor. İdrar yolu ve üreme organları enfeksiyonu genellikle ileri vaka kadınlarda görülüyor. Kilo kaybı ise parazit vücuttaki besin kaynaklarıyla hayatta kaldığı için en yaygın etkilerinden biridir. Şiddetli kaşıntı da cilt enfeksiyonu riskini artırıyor.

Önlemek için titiz yaşamak gerekiyor. Özellikle yüzeyleri çok iyi dezenfekte etmelisiniz. Anal temizliğe özen göstermek, çarşafları sık sık değiştirmek, çamaşırları sıcak suyla yıkamak, tırnakları kısaltmak, iç çamaşırları her gün değiştirmek, el temizliğine dikkat etmek de aynı derecede önemli.

Tedavisi

Parazit hastaneye başvurduktan sonra yapılan basit bir testle tespit edilebiliyor. Parazit nedir diye de endişelenmenize gerek yok. Çünkü tedavisi tahmin edeceğinizden çok daha basit. Ancak parazite sahip kişiyle aynı evde yaşayan herkesin tedaviyi uygulaması gerekiyor. Hijyen kurallarına uymak ve ilaç kullanmak tedavi için yeterli. Doktorunuzun reçete ettiği ilacı verilen talimatlara uygun şekilde ve dozda kullanıp hijyen kurallarına uyduğunuz takdirde parazit sorununu kısa süre içinde geride bırakabilirsiniz.