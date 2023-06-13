Hamilelikte adet olunur mu? Hamilelikte adet kanaması neden olur?

Pek çok kadın, en son adetini görür ve ardından yumurtlaması ile birlikte hamile kalarak adet olmaya son verir. Ancak hamilelikte bazen kanama durumları görülebilir ve bu adet görmekle karıştırılabilir. Medipol Üni̇versi̇tesi Pendik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Esra Nur Tola, hamilelikte adet görülmesi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Hamileyken adet olunur mu? Hamilelikte adet normal mi?

Hamileyken regl olunmaz. Kadının gebelik süresince yumurtalıkları baskılanır ve yeni yumurta gelişimi ve dolayısıyla yumurtlama görülmez. Bunların sonucu olarak her ay düzenli olarak görülmesi gereken kanama gebelik süresince görülmez.

Hamilelikte adet kanaması neden olur? Kaç gün sürer?

Hamilelikte adet kanaması olmaz. Hamilelikte görülen kanama ‘Gebelikte görülen kanama’ olarak isimlendirilir ve anormal olarak değerlendirilir. Mutlaka doktora başvurulması gerekir. Düşük tehlikesi, düşük, dış gebelik, üzüm gebeliği gibi durumların habercisi olabilir.

Hamilelikte en son adet ne zaman görülür?

Gebe kalmadan önceki ay kadınlar son adetini görür. Gebelikte adet görülmez.

Hamilelikte adet tehlikeli mi? Ne zaman doktora görünülmeli?

Bazen gebelikte bebeğin rahme tutunması sırasında veya olası bir düşük tehlikesi yaşadığında kanama olabilir. Eğer kadınlar gebe olduğunu bilmiyorsa ve kanama miktarı fazlaysa bunu adet kanaması sanmaktadır. Genel olarak bu adet normalden daha farklı daha az kanamalı geçer ve süre olarak az sürer. Olağan dışı kanamalarda ve gebelikte kanama durumunda mutlaka doktora görülmelidir.