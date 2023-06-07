Hamile kalma şansı ne zaman yüksek olur? Hamile kalmak için en iyi zaman ve en iyi gün!

Anne ve babalar bebek sahibi olmaya karar verdiklerinde ilk olarak hamile kalma zamanlarını araştırıyor. Hamile kalmak için kadınlarda doğurganlığın yüksek seviyelerde olduğu zamanları kullanmak gebe kalma olasılığını yüksek oranda arttırıyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr Şafak Yılmaz Baran hamile kalma ile ilgili merak edilenleri detaylıca anlattı.

Hamile kalma şansı ne zaman yüksek olur?

Hamile kalma şansının en yüksek olduğu dönem tahmini olarak bir sonraki beklenen adetten 14 gün öncesidir. Düzenli, yani yaklaşık 28 günde bir adet gören kadınlar için yumurtlama günlerini belirleyebilmek daha kolaydır. Ancak adet düzeninin daha uzun veya daha kısa olmasına göre, yumurtlama günü kişiden kişiye veya aydan aya değişebilir. Her adet döngüsünde kadın vücudunda hormon değerleri, vücut ısısı ve vajinal akıntının yapısı gibi faktörlerde değişimler olur. Bu değişimlerin takibi de (örneğin ovulasyon kitlerinin kullanımı) doğurganlık günlerini belirlemede yardımcı olabilir. Kadın yumurta hücreleri yumurtlama sonrasında 24 saat içinde döllenebilir. Bununla birlikte, erkek sperm hücresi de kadın vücuduna girdikten sonra ortalama 72 saat süresince yumurta hücresini dölleyebilme yeteneğine sahiptir. Bu süreçler göz önüne alındığında, adetin ilk gününden itibaren sayıldığında 12 ila 18. günleri arası günaşırı birliktelik hamilelik şansını artırır.

Hamile kalmak için en iyi zaman ne zaman?

Yirmili yaşlar (21-30) doğurganlığın en yüksek olduğu dönemdir. Doğumlar arasında en az 2 yıl olması, annenin yeni hamileliğine sağlıklı bir geçiş yapmasına imkân tanır. İleri yaş, yani 35-40 yaş üzerinde anne adaylarının yumurta sayısında ve kalitesinde azalma gözlenebilir; buna bağlı olarak da hamile kalma şansı azalabilir veya yardımcı yöntemlere ihtiyaç duyulabilir. Ek olarak; ileri yaş hamilelikler gerek doğumsal sakatlıklar gerekse kronik hastalıklar için daha risklidir. Tam tersi olarak 20 yaş altı hamileliklerde de erken doğum, gelişme geriliği gibi olumsuz sonuçlarla daha sık karşılaşırız. Yine küçük yaştaki anne adaylarının henüz anne olma sürecine hazır olmadıklarını gözlemleriz.

Ne zaman hamile kalınmaz?

Yumurtlamanın oluşmadığı dönemde hamile kalınmaz. En başta adetli dönem olmak üzere, adetin hemen bitiminde veya bir sonraki adetten hemen önceki günlerde hamile kalınmaz. Yumurtlama günleri ortalama adet döngüsünün tam ortasına denk gelen 5-6 günlerdir. Dolayısıyla bu günler dışında hamile kalma şansı daha düşüktür. Bununla birlikte adet düzensizliği görülen kadınlarda bu tahminlerde sapmalar gözlenebilir.

Hamilelik şansını arttırmada ilişkinin rolü nedir?

Yumurtlama günlerinde günaşırı düzenli ilişki önerilir. Çok sık veya çok seyrek ilişkide sperm hareket, şekil veya sayısında sorunlar olabilir. Hamile kalabilmek için özel bir ilişki pozisyonunu uygulamanın veya ilişki sonrası yatarak uzanmanın fayda sağladığı kesin olarak kanıtlanamasa da ilişki sonrası kısa bir süre sırt üstü yatmak hamilelik ihtimalini artırabilir. Hamilelik şansını artırmada daha çok vurgulanan yumurtlama zamanında düzenli ilişkiye girebilmektir.

Kaç ayda hamile kalmak normaldir?

Hamilelik arzulayan ve düzenli ilişkiye giren sağlıklı çiftlerde ilk ayda hamile kalma oranı yaklaşık yüzde 20 iken ilerleyen aylarla artış gösterir ve bir yıl içerisinde hamile kalma oranı yaklaşık yüzde 80-85’e yükselir. Ancak hamile kalma süresi; kadının ve erkeğin yaşları, genel sağlık durumları, cinsel ilişkinin günleri ve sıklığı gibi faktörlerle değişkenlik gösterir.

Hamile kalma şansını artıran öneriler: