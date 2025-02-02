Hayatınızı hemen değiştirmenin 11 küçük yolu

Yeni yılda gerçekten bir değişiklik yapmak istiyorsanız, eğlenceli ve yapması kolay, küçük ve yönetilebilir hedeflere odaklanmak en iyisi olacaktır. Ancak asıl mesele, hemen sonuç gösterecek yeni alışkanlıklar seçtiğinizden emin olmaktır.

OLUMLU DÜŞÜNÜN

1. Aylık temalar belirleyin

2025'in tamamı için tek bir büyük ve katı karar belirlemek yerine, her ay kendinize yeni küçük temalar sunun. Kushnir, Ocak ayının temasının "merak", Şubat ayının "sağlık" ve Mart ayının "yaratıcılık" olabileceğini söylüyor. "Her tema, baskı olmadan odaklanmanızı sağlar ve büyüme alanlarını hafif yürekli, deneysel bir şekilde keşfetmenizi sağlar" diyor.

2. Daha fazla "Evet Günü" geçirin

Genellikle yeni yılda bir şeyden vazgeçmekte zorlanıyorsanız, neden senaryoyu tersine çevirip bunun yerine ne ekleyebileceğinizi düşünmüyorsunuz? Psikolog Cynthia Edwards-Hawver, yeni deneyimlere ve davetlere evet demeyi taahhüt ettiğiniz düzenli "evet günleri" planlamanızı öneriyor ve neden hemen şimdi başlamıyorsunuz?

"İster yeni bir restoran denemek, ister yerel bir etkinliğe gitmek veya sadece farklı biriyle zaman geçirmek olsun, bu küçük evetler yenilik ve heyecan katarak sizi büyümeye açık tutar" diyor. Bu, bir rutinden çıkmanın, yatak çürümesi evresinden kurtulmanın ve kendinize gerçek refahın bir denge kurmakla ilgili olduğunu hatırlatmanın ideal bir yoludur.

3. Konuşarak başlayın

Eğer stresle daha iyi başa çıkmayı öğrenmek istiyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri bunu konuşmaktır, diyor terapist Lauren Auer. İyi bir konuşma rahatlamak, daha az yalnız hissetmek ve beyninizde dönen tüm düşünceleri ayıklamak için harika bir yoldur. Bir arkadaşınıza dert yanabilir, sesli günlük tutmayı deneyebilir veya doğrudan kendinizle konuşabilirsiniz. Önemli bir ipucu? Kulaklık takarsanız, kimse asla anlamaz.

KENDİNİZİ EN KISA SÜREDE DAHA İYİ HİSSEDİN

4. Günde 1.000 Adım Atın

Yeni Yıl kararlarınızın bir parçası olarak daha ateşli kız yürüyüşleri yapmaya yemin edebilirsiniz ancak günde 10.000 adım atmaya gerek yok. Bunun yerine, mevcut koşunuza 1.000 adım daha ekleyin. Ortopedik fizyoterapist Milica McDowell, ''yürüyüş sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir ve küçük adımlarla başlamak tamamen uygundur.'' diyor.

"Günde bin adım, yaklaşık beş ila 10 dakikalık yürüyüşe eşdeğerdir" diyor. Küçük bir yürüyüş bile ruh halinizi iyileştirecek, kardiyo sağlığınızı iyileştirecek ve gelecekte daha yüksek bir adım sayısına ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

5. Kendinize "Küçük Esnemeler" Yapın

Düzenli olarak kendinizi sert veya ağrılı hissediyorsanız, o zaman gününüze kesinlikle daha fazla esneme egzersizi eklemeniz gerekir. Bu, uyandığınızda beş dakikalık bir esneme, masanızda hızlı bir esneme turu ve yatmadan önce birkaç bükülme hareketi öneren ACE sertifikalı eğitmen Elizabeth Sherman tarafından öneriliyor.

Çapraz vücut kol uzatma ve dörtlü esneme gibi klasikleri ve ayrıca çocuk pozu, güvercin pozu ve aşağı bakan köpek gibi yoga hareketlerini düşünün. Esnemenin stresi azalttığını, duruşunuzu iyileştirdiğini ve uyumanıza yardımcı olduğunu söylüyor.

6. Bunu gerçekleştirin

Bu, 65 yaş üstü topluluk için bir tavsiye gibi görünse de, hareketlilik her yaşta önemlidir. Her şeyi yapıyorsanız (kuvvet antrenmanı, esneme, yürüme) ancak yine de kendinizi biraz kötü hissediyorsanız, akıcı, dinamik hareketlerle hareketliliğinizi adım adım iyileştirmeye odaklanın.

SoulCycle eğitmeni Claire Jones, "Yaşlandıkça eklemlerimiz ve bağ dokularımız en çok acı çeker," diyor ancak bunun böyle olması gerekmiyor. Haftada birkaç kez esneme hareketi gibi hareketlerle gevşemenizi öneriyor. Bu hareket, bir ayağınızla öne doğru atılıp gövdenizi bükerek bir kolunuzun gökyüzüne uzanmasını içeriyor. "Bu hareketi sabah ve akşam yapmayı seviyorum," diyor. "Her iki tarafta da farklı varyasyonları keşfetmek için bir ila iki dakika geçirin."

DÜZENLİ OLUN

7. "Yapılmayacaklar" listesi yapın

Hiçbir şey yapamadığınızı mı hissediyorsunuz? Bitmek bilmeyen yapılacaklar listelerinden bıktınız mı? Üretkenlik uzmanı Avery Morgan, "yapılmayacaklar" listesi yapmanızı öneriyor. Bu, zamanınızı boşa harcayan ve enerjinizi tüketen tüm şeyleri içermeli ve sizi aşağı çeken insanlardan, yerlerden ve alışkanlıklardan kaçınmanız için basit bir hatırlatıcı olarak kullanılabilir. Başlamak için, "sabahın ilk saatlerinde telefonunuzda gezinmeyi" ekleyin.

8. 5 Dakikalık temizliklere söz verin

Yeni yılda temizlik konusundaki tüm yaklaşımınızı elden geçirmek güzel olsa da, küçük günlük sıfırlamalarla başlayın ve oradan devam edin. Beş ila 10 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın ve battaniyeleri katlamaya, masanızı düzenlemeye veya eşyaları belirlenen yerlerine geri koymaya başlayın.

9. 3 dakikalık bir sabah rutini deneyin

TikTok'taki mükemmel sabah rutinlerini hemen "beğen" tuşuna basarsanız ve kendinize ait bir rutininiz olmasını isterseniz, kolay bir "üç dakikalık sabah" ile başlayın. Lisanslı bir psikoterapist olan Renée Zavislak'a göre, bu minik, minik rutin yatağınızı toplamaktan derin nefes almaya, günlük tutmaya kadar her şeyi içerebilir. Birini seçin ve her gün üç dakika boyunca yapın. Hepsi bu.

PARADAN TASARRUF EDİN

10. Kendinize dijital detoks yapın

Bu sezon IG'de durmaksızın mı vakit geçirdiniz? O zaman, özellikle indirimleri ve alışverişleri gördükten sonra harcama isteği duyuyorsanız, uzaklaşmanın zamanı gelmiş olabilir. Principal Financial Group'un baş ürün sorumlusu Heather Winston'ın düzenli, mini dijital detokslar önermesinin nedeni budur. Kendinize bir mola vermek için Instagram veya TikTok gibi alışveriş sepetinizi doldurmanıza ilham veren uygulamaları birkaç gün boyunca kaldırmayı deneyin ve ardından yıl boyunca sıfırlamanız veya bir bütçeye bağlı kalmanız gerektiğinde detoksu tekrarlayın.

11. Aylık para buluşmaları planlayın

Yeni yılı kendinize bir para buluşması yaparak başlatın. Finans koçu Gina Knox'a göre, bu banka hesabınıza bakıp bütçenizi planlayacağınız belirli bir zamandır. Günlük paket servis, abonelik hizmetleri ve dürtüsel satın alımlarla aşırıya kaçmak çok kolaydır, ancak bu tarih finansal hedeflerinizi analiz etmenize ve kötü alışkanlıklarınızı kontrolden çıkmadan önce tespit etmenize olanak tanır. Düzenli olarak kontrol etme motivasyonunu bulmak için dizüstü bilgisayarınızı alın, en sevdiğiniz kafeye yerleşin ve kendinize bir latte ısmarlayın.