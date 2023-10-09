İdrarda kan neden olur? İdrarda kan neyin belirtisidir?

İdrarda kan ilk fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerekiyor. Bazen gözle görülebilirken bazense testlerle ortaya çıkabiliyor. Birçok hastalığın habercisi olan idrarda kan görülmesi neden olur? Tedavisi kolay mıdır? İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Aferin bu hastalık ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

İDRARDA KAN NASIL TESPİT EDİLİR?

İdrarda kanama olarak bilinen hematüri, önemli bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Bu nedenle bir kere bile yaşandığında doktora başvurmakta fayda vardır. İdrarda kan iki şekilde tespit edilebilir; ilk olarak makroskopik hematüri denilen kişinin idrarını yaparken kan görmesi, ikincisi ise mikroskobik hematüri denilen gözle görülmeyen kanın laboratuvar testi ile tespit edilmesidir. Her iki durumda da altta yatan nedenin belirlenmesi oldukça önemlidir.

İDRARDA KAN NEDEN OLUR?

Kırmızı kan hücrelerinin idrara sızması sonucu idrarda kanama durumu oluşur. İdrarda az miktarda kan olması bile rengini değiştirebilir. Pembe, kırmızı veya açık kahverengi idrara sebep olabilir. İdrarda kan, böbrek ve idrar yolu hastalıkları yanında birçok farklı durumda da ortaya çıkabilir.

İDRARDA KAN NEYİN BELİRTİSİDİR?

1- İdrar yolu enfeksiyonları, idrarda kan görülmesinin başlıca sebepleri arasında olup idrarda kan görülmesi yanında ateş ve idrar yaparken ağrı ve yanma gibi şikâyetlere de sebep olabilir. Özellikle yaz aylarında ve kadınlarda sık gözlenen sistit durumu da idrarda kan görülmesinin bilinen sebepleri arasındadır.

2-Böbrek taşları, idrarda kan görülmesinin sık sebepleri arasında olup sıklıkla yan ağrısı ve kasık ağrısı eşlik eder.

3- İyi huylu prostat büyümesi, erkeklerde görülen sık sağlık sorunları arasında yer alır ve idrarda kanama yanında, idrar yaparken zorlanma ve sık idrara gitme şikâyetlerine de sebep olabilir.

4- Böbrek, mesane ve prostat kanserleri de idrarda kan görülmesine sebep olabilir. Özellikle mesane kanserinin en önemli belirtisi ağrısız idrarda kanama durumudur. Bu nedenle idrarda bir kez bile kan görülse vakit kaybetmeden doktora başvurmakta fayda vardır.

5- Bazı genetik hastalıklar, böbrek yaralanmaları, bazı ilaçlar ve yoğun egzersiz de idrarda kan görülmesine sebep olabilen durumlar arasındadır.

İDRARDA KAN GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN ENDİŞE EDİLMELİ MİDİR?

İdrarda kan görüldüğü zaman altta yatan nedenin açığa çıkartılması önemlidir. Sıklıkla neden idrar yolu enfeksiyonu veya taş gibi sebepler olsa da daha az sıklıkla ürolojik bir kanserin de belirtisi olabilir. Bu nedenle altta yatan nedeni saptamak için bir üroloji hekimine başvurmak oldukça önemlidir.

İDRAR KAN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Altta yatan sebebi saptamak için hastanın tıbbi geçmişini sorguladıktan ve ürolojik muayene yaptıktan sonra gerekli laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerine başvurulur. Tedavi nedene göre değişiklik göstermekle birlikte; enfeksiyon durumunda uygun antibiyotik verilmesi, taş durumunda ağrı kesiciler verilmesi, gerekli ise ameliyat önerilmesi ve en önemlisi de kanser durumunda tümörün cerrahi olarak çıkartılması önerilebilir. Şikâyetiniz var ise vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun.