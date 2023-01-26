Hamilelikte idrar enfeksiyonu neden olur, belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir?

Hamilelik süreci, kadının vücudunda birçok değişikliklere neden olur. Gebe kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları sıklığını artırmaktadır. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Op. Dr. Zeynep Akçöltekin hamilelikte idrar enfeksiyonu belirtileri, nedenleri, korunma yollarına dair dair merak edilenleri anlattı. (Bu yazının ardından Hamilelikte karın ağrısı neden olur? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

Hamilelik (Gebelik) döneminde idrar yolu enfeksiyonu nedir?

İdrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde (böbrekler , mesane ve idrar kanallarında) oluşan enfeksiyonlardır.

Hamilelikte idrar enfeksiyonu neden olur?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonları oldukça sık görülür. Bunun temel sebebi ise idrar yollarında meydana gelen değişikliklerdir. Uterusun büyüyerek mesaneye baskı yapması, mesanenin boşalımının yavaşlaması, gebelikte bağışıklığın düşmesiyle enfeksiyona yatkınlığın artması, hormonal değişiklikler gebelikte sık idrar yolu enfeksiyonu görülmesinin başlıca nedenleridir.

Hamilelikte idrar enfeksiyonu belirtileri neler?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu her zaman belirti vermeyebilir. Genel olarak sık idrara çıkma, idrarda yanma, koku, idrar renginde değişiklik, ağrı gibi şikayetler görülebilmektedir.

Hamilelikte idrar enfeksiyonunun zararları var mı?

Gebelikte tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonları, düşük, erken doğum, bebekte gelişme geriliği ve düşük doğum ağırlığı gibi sonuçlara neden olabilmektedir.

Hamilelikte idrar enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu uygun antibiyotik kullanımı ile tedavi edilebilmektedir.

Hamilelikte idrar enfeksiyonundan korunmanın yolları neler?

Bol sıvı tüketimi, genital bölgenin hijyenine dikkat edilmesi ve rutin muayenlerin aksatılmaması idrar yolu enfeksiyonlarından korunmanın en önemli yollarıdır.