İftarda çok yedim ne yapmalıyım? Yemeği çok kaçıranlar için 10 öneri

İftardan sonra mide rahatsızlığı yaşamamak için iyi çiğnemek, yavaş yemek, yağlı ve kızartma yöntemiyle pişen yemeklerden uzak durmak, acı ve fazla baharatlı yiyecekleri tüketmemek oldukça önemlidir. Su, hurma veya zeytin ile oruç açıldıktan sonra çorba tercih edilirse ana yemek hemen yenilmemelidir. 15-20 dakika mola verilmelidir. İftar sonrası çok yediğinizde aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç, iftarda yemeği fazla kaçıranlara önerilerde bulundu.

İFTARDA ÇOK YEDİM NE YAPMALIYIM? DİYETİSYENDEN 10 ÖNERİ

1. Yürüyüş yapmak

İftarda fazla yedikten sonra tempolu yürüyüş yapmak sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olacaktır. Yemek yedikten yaklaşık 3 saat sonra yatılmamalıdır. İftar sonrası yürüyüş yapmak bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı da önler.

2. Yavaş yemek, iyi çiğnemek

Sahurda yavaş yemeye ve porsiyon kontrolü yapmaya özen gösterilmelidir. Yemek yerken doyma hissi geldiği an durmak, yemek yemeye zorlamamak önemlidir.

3. Adaçayı içmek

Adaçayı, mide-bağırsak rahatsızlıklarında etkilidir.2 yaprak üzerine kaynamış su eklenir ve 5-10 dakika demlenir. Günde 2 kez içilebilir.

4. Dereotu tüketmek

Mide-bağırsak rahatsızlıklarında etkilidir. Sindirimi kolaylaştırır. Mide asitini azalttığı ve mide mukozasını koruyucu etkisi olduğu için gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına iyi gelir. Yemeklerden sonra 1 fincan dereotu çayı içilmesi önerilir. Parçalanmış tohumlarının üzerine kaynamış su eklenerek 10-15 dakika demlenir. Salata veya yemeklerinize de ekleyebilirsiniz.

5. Fesleğen eklemek

Mide-bağırsak rahatsızlıklarında etkilidir. Sindirimi kolaylaştırır ve gaz şikayetlerini azaltır. İştahı arttırır. Fesleğeni salata ve ana yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

6. Su tüketimini arttırmak

Su bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı önler. Yetersiz su tüketiminde sindirim sistemi daha az çalışacağından kabızlık ortaya çıkabilir. Kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2,5 litre suya ihtiyacı vardır. Çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmez. Hatta idrarda artış yaparak, vücudun daha fazla sıvı kaybetmesine yol açar. Suyun tadını sevmiyorsanız tarçın, salatalık, fesleğen ekleyebilirsiniz.

7. Yiyecek günlüğü tutmak

Yiyeceklerinizi yazıp takip etmeniz, beslenmenize sadık kalmanıza yardımcı olabilir. Neyi, ne zaman, ne kadar yediğinizi not etmek beslenme programınıza ne kadar uyabildiğinizi fark etmenizi sağlayabilir. Yazarken dürüst olun, eğer kendinizi şımarttıysanız bunu da yazın.

Tekrarlamaya başladığınız eski alışkanlıklarınız varsa fark edin. Kahvaltı yapmak, yeterli su içmek, ara öğün atlamamak hedefleriniz arasında olsun. Yiyecek günlüğünüze ne kadar yürüyüş yaptığınızı, nasıl hissettiğinizi eklemeyi de unutmayın.

8. Posa içeriğini arttırmak

Posa içeriği zengin besinler ve yeterli sıvı alımı hazımsızlık ve kabızlığın önlenmesinde oldukça önemlidir. Çözünmeyen posa, dışkıya yumuşaklık ve hacim kazandırarak bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler. Posa kaynağı olarak günlük beslenme programınıza porsiyon ölçülerine dikkat ederek sebze-meyve, tam taneli tahıl ürünleri ve kuru baklagilleri eklemeyi unutmayın.

9. Sahurda beslenme kurallarına dikkat etmek

Gün içinde alınması gereken besin değerlerini tamamlamak, uzun süren açlığa dayanabilmek için mutlaka sahura kalkmak gerekir. Lif içeriği yüksek tam tahıllı ürünler, sebze ve meyveler bağırsak hareketlerini hızlandırmaya yardımcı olur. Yulaf tüketmek isterseniz menünüze ek yumurta ve tuzsuz peynir ekleyerek protein içeriğini arttırmış olursunuz. Peynir ve zeytini tuzsuz tercih edersiniz gün içinde su ihtiyacınız da o kadar azalır. Sahurda 2-3 bardak su içmeyi atlamayalım.

10. Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmek

Sindirimin daha kolay olması, sağlık açısından risk oluşturmaması, besin kayıplarının az olması nedeniyle en sağlıklı pişirme yöntemleri haşlama, fırında, buğulama, güveçte pişirme yöntemleridir. Sebze yemekleri bağırsaklarda gaz oluşmasına neden olursa; yaparken kimyon, kekik kullanabilirsiniz. Yemeklerin ardından rezene çayı içebilirsiniz.

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