Sahurda tok tutan, susatmayan 4 smoothie tarifi

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte mutfaklarda sahur ve iftar telaşı da başladı. İftar menülerinde doyurucu yemek tarifleri tercih edilirken, sahur vakitlerinde ise tercih tüm gün tok tutan, susatmayan yiyecekler ve içeceklerden yana oluyor. Diyetisyen Öznur Akgöz Ramazan ayında tok tutan, susatmayan smoothie tarifleri verdi.

1. Tarif

Malzemeler

1 su bardağı (200 g) yoğurt veya quark

1 küçük çay bardağı (100 ml) su

Yarım adet avokado

2 adet ceviz

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 küçük boy muz

Limon kabuğu rendesi

Yarım orta boy portakal

Taze nane (isteğe bağlı)

Tüm malzemeleri blenderden geçirdikten sonra içeceğiniz tüketime hazırdır. İsteğe göre malzemeleri blenderden geçirdikten sonra içeceğinize küçük parçalar halinde taze nane ekleyebilirsiniz.

*Daha yoğun kıvamlı bir içecek elde etmek için su ilave etmeyebilirsiniz.

2. Tarif

Malzemeler

1 su bardağı süt (tercihe göre yulaf/badem gibi bitki bazlı sütler de kullanılabilir)

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 tatlı kaşığı chia tohumu

1 çay kaşığı keten tohumu

Yarım küçük boy muz

1 küçük boy hurma

Hurmaları doğrayın. Isıtılmış sütün içerisine doğranmış hurmaları, keten tohumu, chia tohumu ve yulaf ezmesini ekleyin. Yaklaşık olarak 30 dk bekletin. Bu sürünenin ardından bu karışımı ve muzu blenderden geçirin.

3. Tarif

Malzemeler

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt veya quark

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

5-6 yaprak (1 avuç kadar) ıspanak

Yarım kereviz sapı

Yarım adet havuç

1 küçük parça zencefil

2 ince dilim ananas

1 cay kaşığı keten tohumu

5 adet çiğ badem

Tüm malzemeleri blenderden geçirdikten sonra içeceğiniz tüketime hazırdır.

4. Tarif

1 çay bardağı hindistan cevizi sütü (inek sütü de tercih edilebilir)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 avuç içi kadar kırmızı orman meyveleri veya yarım küçük boy nar

1 adet ceviz

5 adet çiğ badem

2 küçük boy hurma

Tüm malzemeleri blenderden geçirdikten sonra içeceğiniz tüketime hazırdır.

*Bu tarif, kalori – besleyici değeri diğer tarifler göre daha düşük bir smoothiedir. Bu nedenle bu tarifi ara öğün olarak tüketmek daha uygundur.

Önemli Noktalar