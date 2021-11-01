İlişkilerde öz güvenli olmanın 10 yolu: İlişkide öz güven nasıl yükselir?

Özgüveni en yüksek insanlar, enerjilerine bağlı olanlardır. Başkalarının takdiri veya onayı için değil kendisi için yaşayanlardır... Özgüven enerjiyle bağlantılı bir varlıktır. Kendi enerjinin ve başkalarının enerjisinin nerede başlayıp bittiğini bilmektir. Yani siz ve diğerleri arasındaki net sınır. İnsan olarak sürekli bir biçimde reaktif moddayken diğer insanların enerji ve fikirlerinin ağına düşme eğilimindeyiz. Gerçek öz güven, kendi huzuruna ulaşmaktır. Buna göre, öz güven aslında asıl benliğinize ulaşmaktır. Kendi benliğinize ulaşınca ilişkilerinizdeki dinamiklerde değişecektir ve daha sağlam bir temel oluşturacaktır. Peki, öz güvenli hissetmek için neler yapılabilir? Özgüvene ulaşmanın pek çok yöntemi vardır gelin birlikte öz güveninizi artıracak 10 yolu bir inceleyelim... (Bu makalenin ardından özgüven nasıl kazanılır ve çocuklarda özgüven eksikliği nedenleri ve belirtileri başlıklı yazılara da bakabilirsiniz)

ÖZGÜVENİ ARTIRACAK 7 ÖNERİ

Olayları daha net görün.

Kendi gerçekliklerinizi daha güvende hissederek etkili bir şekilde dinleyin.

Sizi koruduğunu düşündüğünüz güvenli duvarları yıkın çünkü onlar sizi sadece kendi benliğinizden ve etrafınızdaki güzelliklerde alıkoyuyor.

Samimi ilişkilerinizde canlı hissedin çünkü sizi mutlu edecek birisi yok, kendi vizyonunuzla kendinizi hayata bağlayın.

İşleri kendi yolunuzla halledin. Başkalarının yaptığı veya yönlendirdiği şekilde değil...

Enerjik olmanın ötesinde, öz güvenin en kilit noktası: KENDİNE GÜVENMEKTİR.

Başkalarının olmanızı istediği kişi değil, olmak istediğiniz kişi olun.



Kendine Daha Fazla Güvenmenin 10 Yolu