İncirin faydaları ne? Taze incir kaç kalori? Soru ve cevaplarla incir

İncir genellikle Akdeniz ve Orta Doğu'da; sıcak, güneşli ve kuru ortamlarda yetişir. Dutgiller familyasına ait bir meyvedir. Muhtemelen şeker popüler olmadan önce tat vermesi için kullanılıyordu. İncir sağlık açısından önemli faydalar sağlar. Şeker da ya alerji gibi durumlarda kimi insanların ise doktoruna danışarak tüketmesi gerekir. Bu makalede incirle ilgili merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım...

İNCİRİN FAYDALARI NE?

Öncelikle incirin faydaları ne? WebMD'den Dr Dan Brennan incirin bazı faydalarını şöyle sıralıyor:

1- Yüksek Tansiyona karşı

Yüksek tansiyona yol açan faktörlerden biri, çok fazla sodyum ve yeterli potasyum yememenin neden olduğu potasyum dengesizliğidir. İncir potasyum açısından zengin bir besindir ve bu dengesizliği düzeltmeye yardımcı olabilir. Ayrıca bünyesindeki lif seviyeleri, fazla sodyumun sistemden atılmasına yardımcı olabilir.

2-Sindirime destek

İncir, yüksek lif içeriğine ek olarak genel bağırsak sağlığına destek olan önemli bir prebiyotik kaynağıdır.

3-Kemik Yoğunluğuna Destek

İncir hem kalsiyum hem de potasyum için iyi bir kaynaktır. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu iyileştirmek için birlikte çalışabilir ve osteoporoz gibi durumları önleyebilir. kalsiyum kemiklerin önemli bir yapısal bileşenidir ve artan kalsiyum alımının çocuklarda ve ergenlerde kemik mineral yapısını iyileştirdiği gösterilmiştir.

4- Potansiyel antikanser özellikleri

Sağlık sitesi healthline'a göre incir antikanser özelliği taşıyabilir. Ancak bu incir yemenin veya incir yaprağı çayı içmenin aynı etkileri göstereceği anlamına gelmez. Test tüpü çalışmaları umut verici bir başlangıç ​​noktası sunar, ancak incir veya incir yapraklarının kanser büyümesini nasıl etkilediğini değerlendirmek için insan çalışmalarına ihtiyaç vardır .

5- Cilt sağlığına iyi gelebilir

İncirin, özellikle alerjik dermatiti olan veya alerji sonucu kuru, kaşıntılı cildi olan kişilerde cilt üzerinde bazı yararlı etkileri olabilir. Ancak incirin cilt sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

6- Kilo yönetimine yardımcı olabilir

İncir kilo yönetimine yardımcı olmak için yararlı bir diyet ilavesi olabilir . Yüksek lifli gıdalar tokluk hissi sağlar.

7- Siğil oluşumunu önleyebilir

Bazı kaynaklarda körpe olan incirin yapraklarının içindeki sütün siğile karşı etkili olduğu belirtilir. (Bkz-MedicalPark)

8- Meme kanserine karşı destek sağlayabilir

Bazı kaynaklara göre bünyesindeki lif nedeniyle meme kanserine karşı destek sağlayabilir. Ayrıca incir yapraklarının ve incir bitkilerinden elde edilen doğal lateksin insan kolon kanseri, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve karaciğer kanseri hücrelerine karşı anti-tümör aktivite sergilediği gösterilmiştir. Bu konuda Acıbadem Hastanesi'nin internet sitesinde şu bilgi de paylaşılıyor: Ancak bu, incir yemenin veya incir yaprağı çayı içmenin aynı etkileri göstereceği anlamına gelmez. Laboratuvar çalışmaları umut verici bir başlangıç noktası sunsa da; incir veya incir yapraklarının kanser büyümesini nasıl etkilediğini değerlendirmek için insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

İNCİRİN ZARARLARI NE?

Peki, kimler incir tüketirken dikkatli olmalı?

-Bazen kabızlık için tüketildiğinde incir, ishale veya diğer sindirim sorunlarına neden olabilir.

-Healthline'a göre incir ayrıca kan inceltici ilaçlara müdahale edebilen ve daha az etkili olmalarına neden olabilen K vitamini açısından oldukça zengindir

-Son olarak, bazı kişilerin incirlere alerjisi olabilir.

- Kuru incirin glisemik indeks içeriği yüksektir. Bu nedenle şeker hastaları dikkat etmelidir. Çünkü diyabet hastalarının kuru inciri fazla tüketmeleri kan şekerlerinin hızlı yükselmesine neden olabilir.

Reçeteli ilaç alıyorsanız, herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

İNCİR KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERLERİ NE?

İncir yağsız, kolesterolsüz bir besindir. Taze incir nispeten düşük kalorilidir. Kuru incir ise meyveler kurutulduğunda şeker konsantre hale geldiğinden, şeker ve kalori bakımından daha yüksektir. İncir şunları sağlar:

A vitamini

C vitamini

Kalsiyum

Demir

Potasyum

Magnezyum



Bir orta boy incir şunları içerir: