İngiltere diyeti nedir, nasıl yapılır? Ne kadar süre yapılması gerekir? Örnek İngiltere diyeti menüsü

İngiliz diyeti olarak da bilinen İngiltere diyeti, kısa süre içerisinde etkili kilo verdiren ve bol miktarda sıvı tüketimine dayanan bir beslenme programı olarak karşımıza çıkıyor. Peki İngiltere diyeti nasıl yapılır? Ne kadar süre yapılır? Sağlıklı bir diyet mi? Kimler İngiltere diyeti yapmamalı? Diyetisyen Öznur Akgöz İngiltere diyetine dair merak edilenleri anlattı... (Bu yazının ardından diğer diyet yazılarımızı da göz atabilirsiniz...)

İngiltere diyeti nedir?

İngiltere ya da İngiliz diyeti son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir beslenme modeli olmaya başladı. Birçok popüler diyet gibi İngiltere diyeti de düşük kalorili bir beslenme programının olduğu bir diyettir. Diyetin temelinde İngilizlerin neredeyse her gün tükettiği İngiliz çayı yer almaktadır. Bununla beraber sağlıklı sıvıların tüketildiği ortalama 600-800 kalori alındığı bir diyettir. İngiliz çayında genellikle siyah çay kullanılmaktadır fakat yeşil çay da diğer tercih edilen çay türüdür. Çay ortalama 3-4 dakika demlenir ve üzerine bir miktar süt ilave edilir. İngilizler genellikle az yağlı süt tercih etmekte ve şeker kullanımından kaçınmaktadır. Çay yüksek oranda polifenolik bileşikler içermektedir. Bu bileşikler vücutta antioksidan etki gösterir ve metabolizmayı ve dolaylı olarak yağ yakımı hızlandırır, ödem atımında yardımcı olur. Ayrıca sütte bulunan CLA bileşiği (CLA bir yağ asitidir) yağ yakımını desteklemektedir. Bu diyette amaçlanan ise düşük kalorili sıvı diyetiyle beraber metabolizmayı hızlandıran bir çay tüketip hızlı kilo kaybını sağlamaktır.

İngiltere diyeti nasıl yapılır? Kuralları nelerdir?

Bu diyette ana öğün yer almamaktadır. Sadece hazırlanan çay, domates suyu, maden suyu, su, süt ve meyve-kuruyemişler tüketilebilir.

Bu diyet için öncelikle her gün İngiliz çayına benzer bir çay yapılması gerekmektedir. Yeşil çayın polifenol içeriği siyah çaya göre daha yüksektir. Bu nedenle hazırlanacak olan çay için yeşil çay tercih edilmelidir. 2 litre kaynar suya 2 tatlı kasığı yeşil çay, 2 adet çubuk tarçın (1 silme tatlı kaşığı toz tarçın), 3-4 küçük parça taze zencefil (1 silme çay kaşığı toz zencefil) eklenip 3-4 dakika demlendirmek gerekmektedir. Demlendikten sonra bir süzgeç yardımı ile süzülmelidir. Hazırlanan çay her iki saatte bir 1 bardak olacak şekilde tüketilmelidir. Çayın üzerine 40-50 ml süt ilave edilmelidir.

Ara öğünlerde ise meyve ve sağlıklı kuruyemişler tüketilmelidir. Ayrıca yeterli miktarda su tüketimi de oldukça önemlidir. Günlük ortalama 2.5 litre veya kilogram başına 30 ml olacak şekilde su tüketilmelidir.

Diyette verilen kiloların kalıcı olması ve kilo kaybının devam etmesi için de yapılması gerekenler vardır. Çok düşük kalorili bir diyet olduğu için diyetin sonunda eğer eski beslenme alışkanlıklarınıza geri dönerseniz hızlı bir şekilde kilo artışı meydana gelecektir. Bu nedenle diyetten sonraki 2-3 gün protein içeriği yüksek bir beslenme programı uygulanması ve ardından Akdeniz tipi beslenme programı uygulanması gerekmektedir.

İngiltere diyeti kaç gün yapılır?

Kişinin sağlık problemleri doğrultusunda hızlı kilo kaybı olması gerektiği durumlarda- örneğin çok yüksek kilolu kişilerde ameliyat öncesi kilo verme- uzman tarafından belirlenen sürede uygulanabilir. Hazımsızlık, ödem, şişkinlik gibi durumlarda en fazla 2-3 gün boyunca uygulanmalı, tekrar yapılacaksa aradan 1.5-2 ay geçmelidir.

İngiltere diyeti sağlıklı bir diyet mi zararları var mı?

İngiltere diyeti çok düşük kalorili bir beslenme seklidir. Bu tarz diyetler çok kısa sürede fazla rakamlarda kilo vermeyi amaçlar. Obezite ya da şişmanlık vücutta yağ dokusunun artışıdır. Yani aslında kilo vermek yağ kaybı olmasıdır. Yağ yakımı da vücutta normal şartlarda çok hızlı gerçekleşen bir süreç değildir. Bu tarz zayıflama programları yapılırken günlük alınması gereken özellikle protein gibi makro besin öğeleri ve vitamin-mineraller yeterli miktarda karşılanamamaktadır ve sonucunda kas ve su kaybı oluşmaktadır. Vücutta kas ve su kaybı oluşması istenilen bir durum değildir. Kas kaybı bağışıklık sisteminin zayıflaması, beyin fonksiyonlarında yetersizlik, dikkat eksikliği, depresyon, cilt bozuklukları, saç dökülmesi gibi sorunlara yol açmaktadır.

İngiltere diyetinde tüketilen çay, çayın içerisindeki besinler ve diğer sıvılar vücutta ödem atımında yardımcı olmaktadır. İngiltere diyetine bu açıdan baktığımızda vücut üzerinde bazı olumlu etkileri vardır fakat sağlıklı beslenip yeterli miktarda su ve günde 1-2 fincan yeşil çay içmek, düzenli egzersiz yapmak vücutta ödem oluşumunu azaltır ve var olan ödemin ise atımında yardımcı olacaktır. Bu tarz diyetler yerine Akdeniz tipi beslenme modeli ile kişiye özel hazırlanmış sağlıklı yani yeterli ve dengeli bir beslenme programı dahilinde kilo vermek her zaman en sağlıklı ve kalıcı bir yöntemdir. Kısa sürede hızlı bir şekilde verilen kiloların aynı şekilde hızlı bir şekilde geri alma ihtimalinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.

İngiltere diyeti kimler yapmamalı?

Diyabet, hipertansiyon, hipotroidi, böbrek - karaciğer yetmezliği, gut gibi sağlık problemi olan kişiler ile gebe ve emziren kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bu tarz diyetlerden kesinlikle kaçınmalıdır. Yeşil çay, zencefil gibi besinlerin kan sulandırıcı etkisi vardır. Bu nedenle kanama pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar veya kanama ile ilgili bir ilaç kullanımı olan kişilerin bu diyeti kesinlikle yapmaması gerekmektedir. Bunun dışında bir sağlık probleminiz varsa ya da herhangi bir ilaç kullanıyorsanız bu diyeti yapmadan önce bir beslenme uzmanına ve doktorunuza danışmalısınız.

Örnek İngiltere diyeti menüsü

Bu diyette ana öğünler olmadığı için bir menü yoktur. Önemli olan 2 saatte bir sütle beraber çay tüketimi ve ara öğünlerde meyve- kuruyemiş tüketimi yapılmalıdır.

Gün içerisinde tüketilmesi gerekenler: