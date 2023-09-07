İstediğinizi elde etmek için 6 ikna taktiği

İstediğinizi elde etmek için ikna taktiklerine mi ihtiyacınız var? İşte 6 taktik...

1. Aktif olarak dinleyin

İkna, dikkatle dinlemekle başlar. Sözünüzü kesmeyin veya aynı fikirde olmayın. Onların tarafına dikkat edin ve bunu beden diliyle veya tartışmayı ilerletmek için ilgili sorular sorarak gösterin.

2. Empati gösterin

Onlara ne söylediklerini ve bu konuda nasıl hissettiklerini anladığınızı gösterin. Empati duygusal bir bağ kurmanın başlangıcıdır.

3. Bağlantı/uyum kurun

Empatinizi kabul edip karşılık verdiklerinde size güvenmeye başlarlar ve böylece yakınlık kurarlar. Bu bağlantı iknanın anahtarıdır.

4. Etkili olun

Güveni temel alarak önerilerde bulunmaya veya diğer çözümleri/eylem yollarını keşfetmeye başlayabilirsiniz.

5. İkna etmek için önceki adımları tamamlayın

İlk dört adım doğru bir şekilde atılırsa, karşınızdaki kişi muhtemelen istediğiniz gibi ikna olmaya başlayacaktır.

Ancak söylemesi yapmaktan daha kolay, değil mi? Çoğu zaman ikna yöntemimizin işe yaramamasının nedeni dinlemenin, empati kurmanın ve bir bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu unutmamızdır. Tamamen etkisiz olan "Ben haklıyım, sen haksızsın" argümanıyla doğrudan onların fikirlerini değiştirmeye çalışırken buluyoruz.

MÜZAKERE SORUMLULARININ İKNA ETMEK İÇİN KULLANDIĞI 6 TEKNİK

1. Evet veya hayır sorularından kaçının

Amacınız karşı tarafla iletişim kurmak ve onların size açılmasını sağlamaktır. Evet veya hayır olarak yanıtlanabilecek doğrudan sorular gerilimi artırabilir ve bağlantı kurma şansınızı azaltabilir.

"Ne" veya "nasıl" ile başlayan sorular gibi açık uçlu soruları tercih edin; bu, ilgilendiğinizi gösterir ve aynı zamanda onlara kontrolün sizde olduğu hissini verir. Size hedeflerini ve gerekçelerini daha fazla anlattıkça, ikna etme yeteneğinizin etkili olması için size daha fazla alan sağlayan işbirliğine dayalı bir ortam yaratılır.

2. Dikkatli duraklamalar

Ne zaman duraklayacağını bilmek ve doğru zamanda sessiz kalmak, müzakerede güçlü bir beceridir. Bu etkili duraklamalar, duygusal gerilimi vurgulamak, azaltmak, karşı tarafın daha fazla konuşmasını teşvik etmek ve bunları nasıl kullandığınıza bağlı olarak çok daha fazlası için kullanılabilir.

3. Yansıtma

Yansıtma, kullandıkları son kelimelerin bir ila üçünü, ilgilendiğinizi ve dinlediğinizi gösteren bir tonda tekrarlamak kadar basittir. Bunu yapmak, karşı tarafın müzakerecinin kendisini sizde görmesine olanak tanır ve uyum kurmayı kolaylaştırır.

Ayrıca onlara odaklandığınızı da gösterir, görülmelerini ve duyulmalarını sağlar. Kendilerini güvende hissetmelerini sağlar, böylece güven oluşmasına olanak tanır.

4. Teşvik kullanın ve olumlu duygulardan yararlanın

Baş sallamak, evet demek ve karşıdaki kişiyi konuşmaya devam etmeye teşvik eden kısa, onaylayıcı yanıtlar vermek gibi minimum düzeyde teşvik, gerilimi azaltır ve rahat bir tartışma ortamı yaratır.

Onları konuşmaya ne kadar teşvik ederseniz, yanınızda o kadar rahat olurlar. Olumlu duygular üzerinde bir bağlantı kurmak veya onları etkilemek daha kolay ve en iyisidir.

5. Başka sözcüklerle ifade etme

Söylediklerini alın ve onlara tekrarlayın, ancak kendi sözlerinizle. Onlara kendi taraflarını başka kelimelerle özetlemeniz ve özetlemeniz, ne söylediklerini anladığınızı gösterir ve onlara "bu doğru" deme fırsatı açar.

Bu iki kelime bir bağlantı kurabilir ve onları sizi bir düşman olarak daha az, daha çok işbirlikçi olarak görmeye teşvik edebilir.

6. Duyguları isimlendirin

Duygularını tanıyın ve onlara bir isim verin. Size üzücü bir hikaye anlatırlarsa, "böyle hissetmek zorunda değilsiniz" diyerek hissettiklerini düzeltmeye çalışmak yerine, "incinmiş ve ihanete uğramış gibi görünüyorsunuz" şeklinde yanıt verebilirsiniz.

Duygularına bir isim vermek empati gösterir ve onlarla aynı fikirde olmasanız bile onların nereden geldiğini anladığınız anlamına gelir.