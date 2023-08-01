Kabızlık sorunu mu yaşıyorsunuz? İşte kabızlığı gideren 3 meyve

Vücudumuz, düzenli olarak günde üç kez ila haftada üç kez arasında katı atıklardan kurtulacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, kabızlık belirtileri ortaya çıkarsa, normal bağırsak alışkanlıklarımızda bir değişiklik olduğuna işaret eder. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerin %16'sının kabızlıkla mücadele ettiğini tespit eden Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'nün verileri, bu durumun oldukça yaygın olduğunu gösteriyor.

Kabızlık, birçok farklı sebepten kaynaklanabilir: bazı ilaçlar ve sağlık takviyeleri, hamilelik, yaşlanma, seyahat etme, diyet değişiklikleri, belli sağlık koşulları, daha az aktif bir yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları gibi.

Sağlıklı beslenmenin vücut için ne kadar önemli olduğu konusunda hiç şüphe yok. Sağlığınızı iyileştirmenin en basit yollarından biri, diyetinizi değiştirmektir. İşte, büyük marketlerde kolayca bulabileceğiniz 3 farklı meyve türü, kabızlıkla başa çıkmada size yardımcı olabilir.

KABIZLIĞA İYİ GELEN 3 MEYVE

Kivi: Kabızlıkla savaşan sihirli meyve

Kivi, lif açısından zengin bir meyvedir. Kökeni Çin'e dayanan kivi, dünya genelinde popülerleşmiş ve birçok ülkede ticari bir ürün haline gelmiştir. Hoş ve benzersiz tatlı bir lezzete sahip olan kivi, küçük boyutuna rağmen birçok vitamin içerir. Yapılan bir çalışma, günde 2 adet kivi tüketmenin kabızlık belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Erikler: Tatlı ve ekşi rüya meyveleri

Erikler, kabızlığın doğal düşmanıdır ve doğal haliyle ya da kısmen kurutulmuş olarak tüketilebilirler. İçerdikleri sorbitol, doğal bir müshil görevi görmektedir. Kabızlıkla mücadelede erik ve kuru erik arasında seçim yaparken, bilmeniz gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Kuru erikler daha fazla lif içerir, bu da kabızlıkla savaşta etkili olurken, aynı zamanda daha fazla şeker içermektedirler.

Papaya: Lif ve hidrasyonun şifalı kaynağı

Papaya, lif açısından zengin bir meyve ve vücudu nemlendirmenin harika bir yoludur. Meksika ve birçok diğer tropik ülkede uzun yıllardır yetiştirilen papaya, içerdiği papain enzimi ile sindirime destek sağlar. Kabızlıkla mücadele edenler için kısmen olgunlaşmış papaya tüketmek daha faydalıdır, zira yeşil papaya daha fazla papain içermektedir. Papaya aynı zamanda lif ve su bakımından zengindir, bu özellikleri de bağırsak fonksiyonlarını destekler. Papayayı dilimleyerek, meyve salatasına ekleyerek bu sayede lif alımını artırabilirsiniz ya da sadece papaya suyu olarak tüketebilirsiniz.