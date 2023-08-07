Kansere karşı savaş açın: Kanser önleyici 5 besin!

KANSER ÖNLEYİCİ GIDALAR

Meyve ve sebzeler

Çeşitli meyve ve sebzeler antioksidanlar ve C vitamini, E vitamini, karotenoidler, folik asit ve lif gibi besinler açısından zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini, domates, havuç, sarımsak ve soğan gibi besinler buna güzel örneklerdir.

Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, daha fazla meyve ve sebze yiyen kadınların meme kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu buldu. Etkisi, brokoli ve Brüksel lahanası gibi turpgillerden sebzelerin yanı sıra havuç gibi sarı ve turuncu sebzelerde daha belirgindir. Günde beş porsiyondan fazla yiyen kadınların, günde iki ila üç porsiyon yiyenlere göre yüzde 17 daha az meme kanseri riski vardı.