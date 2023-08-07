Kansere karşı savaş açın: Kanser önleyici 5 besin!

Çevresel toksinlere günlük maruz kalmanın yanı sıra genetik faktörler de kanser olup olmamanız üzerinde etkilidir. Riski azaltmak için, mümkün olduğunda bu faktörlerin bazılarını ortadan kaldırmak önemlidir.
Diyetinize eklendiğinde kansere yakalanma riskini azaltabilecek kanser önleyici yiyecekler vardır. Bu gıdalar tıbbi tedavinin yerine geçmese de, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını sürdürmede hayati bir rol oynayabilir. Bu makale, kanser önleyici özelliklere sahip olduğu düşünülen bazı yaygın yiyecekleri özetlemekte ve şekerlemelerin kanser üzerindeki etkisini araştırmaktadır.
KANSER ÖNLEYİCİ GIDALAR
Meyve ve sebzeler
Çeşitli meyve ve sebzeler antioksidanlar ve C vitamini, E vitamini, karotenoidler, folik asit ve lif gibi besinler açısından zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini, domates, havuç, sarımsak ve soğan gibi besinler buna güzel örneklerdir.
Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, daha fazla meyve ve sebze yiyen kadınların meme kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu buldu. Etkisi, brokoli ve Brüksel lahanası gibi turpgillerden sebzelerin yanı sıra havuç gibi sarı ve turuncu sebzelerde daha belirgindir. Günde beş porsiyondan fazla yiyen kadınların, günde iki ila üç porsiyon yiyenlere göre yüzde 17 daha az meme kanseri riski vardı.
Fındık ve tohumlar
Fındık ve tohumlar sağlıklı yağlar, protein, lif ve antioksidanlar içerir. Başlıca örnekler badem, ceviz, keten tohumu ve ayçiçeği tohumlarıdır. Nutrition Review'da yayınlanan bir araştırma, daha fazla fındık yiyen kişilerin kolorektal, endometriyal ve pankreas kanserine yakalanma olasılığının, daha az yiyenlere göre daha düşük olduğunu buldu.