Karadutun faydaları ne? Karadutun 10 faydası ve kalorisi

Dutlar, dut ağaçlarının lezzetli, tatlı meyveleridir. Karadutun kullanım alanı ise meyve suyundan reçele kadar oldukça çeşitlidir ve tatlı lezzeti nedeniyle dünya çapında oldukça popülerdir. Mayıs ve Haziran aylarında belirginleşmeye başlayan karadut, sayısız faydaları sayesinde dikkati üzerine çekmeyi başarmıştır. Hem inanılmaz lezzetli hem de faydalı olan bu besini biraz daha yakından tanıyalım istedik. Peki, işin sağlık yönünden karadutun faydaları nelerdir? Bu makalede Diyetisyen Gülçin Işık karadutla ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor. Hazırsanız başlayalım... (Not: Her bünye farklıdır tüketmeden önce yine uzmanınıza danışmanız önemlidir)

KARADUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Karadut içerisinde pek çok vitamin mineral bulundurur.

A vitamini, B vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamininin yanı sıra, kalsiyum, demir ve potasyum deposudur.

Karadut çok güçlü bir antioksidandır, kansere karşı koruyucu etkisi, kalp sağlığına iyi gelmesi bu yüzdendir. Bu meyvenin renginden de anlaşılmaktadır. Yerken bile elinizde izlerini bırakmaya sebep olan bu antioksidan mücevherini tüketmeyi ihmal etmeyin.

Koyu rengini belirtmişken kan yapıcı özelliğini de vurgulamakta fayda olacaktır.

Demir içeriği yüksek bir meyvedir. Ancak kansızlığı olanlar sadece bu meyve ile demiri artıramazlar. Mutlaka hayvansal kaynaklı besinlerle beraber kombine etmeleri gerekmektedir.

Lif içeriği yüksektir, bu sayede uzun süreli tok tutmayı sağlar, diyet yapanların tercih edebileceği muazzam meyveler arasındadır. Yüksek lif içeriği sindirim sistemini de destekler. Bağırsak florasına iyi gelir. Kabızlık sorunu yaşayanların tercih etmesi önerilebilir.

C vitamini içeriği çok yüksektir. Bu nedenle bağışıklığın korunmasında ya da hastalıklarla mücadelede tüketilmesi önerilir. 100 gramında 100 mg C vitamini yer alır. Özellikle mevsim geçişlerindeki hastalıklarla mücadelede koruyucu ajan görevini üstlenir.

Kan şekerini dengeli yükselterek diyabet hastalarının da tüketebileceği bir besin olan karadut, yine yüksek potasyum içeriği sayesinde şeker hastaları için muhteşem bir besindir diyebiliriz.

İçerisindeki serbest radikaller sayesinde kolesterol düşürücü etkisi, kalp sağlığını koruyucu özellikleri bulunan bu besini, mevsiminde, öğünlerde tüketmek oldukça faydalı olacaktır.

Cilt sağlığını destekleyip, yaşlanmaya karşı koruyucu etkisi bulunması da bu meyveyi vazgeçilmez yapıyor diyebiliriz. Işıl ışıl, parlak, pürüzsüz bir cilt için karadut tüketmek yararlı olacaktır.

B- KARADUT NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Bu kadar faydalı besinin yalnızca geçiş döneminde kısa sürede var olması sizi etkilemesin çünkü karadut özü şeklinde de bulabilir, tüketebilirsiniz. Karadut meyvesini sade yiyebileceğiniz gibi yoğurtla beraber de tüketebilirsiniz. Karadut özünü ise tatlılarda, kurabiyelerde kullanabilir ya da doğrudan 1 kaşık olarak sabahları tercih edebilirsiniz. Karadutu şerbet olarak da hazırlayıp ya da reçel, marmelat şeklinde de tüketmek mümkündür. Burada içerisine şeker ilave edilip edilmediğine dikkat etmelisiniz. Şekersiz olacak şekilde tüketmeniz en doğrusudur.

C-KARADUTU KİMLER TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ?

Yalnızca alerjik reaksiyonları olan bireylerin bu besini tüketmeden önce dikkat etmeleri gerekir. Bebeklerde ya da çocuklarda da varsa alerji gibi durumlarda doktora danışarak verilebilir. Yine çok ciddi kronik rahatsızlığı olan bireylerin de karadut ya da karadut özünü tüketmeden önce doktora danışmaları faydalı olacaktır.

D-KARADUT KAÇ KALORİ?

Karadut çok düşük kalorilidir. 100 gramı yaklaşık 82 kcal civarındadır. Karadut meyve olarak kalorisi düşük olsa da pekmezi, özü ya da marmelatının kalorisi yüksektir. Bu nedenle şeker hastalarının bunu tüketirken dikkat etmelerinde fayda var. Meyve olarak 1 su bardağı kadar tüketimi önerilmektedir. Pekmez ya da özü ise 1 yemek kaşığı olacak şekilde yeterli olacaktır.