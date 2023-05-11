Kas yapmak için en iyi 19 besin!

Kaslı bir vücuda sahip olmak için şüphesiz ki doğru beslenme çok önemli. Egzersizin yanında hedefe yönelik beslenme hedefe daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Ancak doğru beslenme, kas kütlesini artırmak için tek başına yeterli değil. İşte kas yapan en iyi besinler...

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Uzmanlar kas yapan en iyi besinleri açıkladı. Kas kütlesini artırmak için sadece besin tüketmek yeterli değil. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmanın da önemine dikkat çekiyor...

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Kas yapmak için en iyi 19 besin! - Resim : 2

1- BADEM

Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamininden zengindir. Güçlü bir antioksidandır.

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Kas yapmak için en iyi 19 besin! - Resim : 3

2- BİFTEK

İçerdiği yüksek kreatin sayesinde ihtiyacınız olan tüm enerjiyi size verir. 

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Kas yapmak için en iyi 19 besin! - Resim : 4

3- MUZ

Oldukça besleyici ve sağlıklı bir meyvedir. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.