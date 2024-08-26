Kedi veya köpek alerjiniz mi var? Evcil hayvan alerjisi hakkında her şey...

Evde evcil hayvanı olan herkes size bu hayvanların kısa sürede evin bir parçasının olduğunu söyleyecektir! İster kedi annesi olun ister köpeğinizin en iyi arkadaşı, onlara alerjiniz varsa bu konu biraz sorun yaratabilir. Evcil hayvanınızın sizi tırmalaması cildinizde kaşıntıya neden olabilir. Bazen onları sadece okşamak veya yakınlarında olmak bile çok fazla hapşırmanıza veya öksürmenize neden olabilir. Bunların hepsi hayvanlarda bulunan proteinlerle bağlantılı olan evcil hayvan alerjisinin belirtileridir. Bu, evcil hayvanınızla yaşayamayacağınız anlamına mı geliyor? Evcil hayvan alerjisi hakkında her şeyi ve onlarla yaşamanın mümkün olup olmadığını öğrenmek için okumaya devam edin.

EVCİL HAYVAN ALERJİSİ NEDİR?

Evcil hayvanınıza sarılmanın faydaları vardır ancak tüylü dostunuz alerjinizin arkasındaki neden de olabilir. Evcil hayvan alerjisi, genellikle kediler, köpekler, kuşlar ve kemirgenler gibi hayvanların tükürüğünde, idrarında veya kepeklerinde (ölü deri pulları) bulunan proteinlere maruz kalmayla tetiklenen bir alerjik reaksiyondur. Duyarlı kişiler bu alerjenlerle temas ettiğinde, bağışıklık sistemleri bunları yanlışlıkla zararlı olarak algılar ve bunlarla savaşmak için histamin gibi kimyasallar salgılar. Bu kimyasal, hapşırma da dahil olmak üzere alerjilerin birçok semptomuna neden olur.

Evcil hayvan alerjisi, giderek artan bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. 2018 yılında Alerji Astım ve İmmünoloji Araştırması'nda yayınlanan bir araştırmaya göre, kedi ve köpeklere karşı alerji dünyadaki nüfusun yüzde 10 ila 20'sini etkiliyor.

EVCİL HAYVAN ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

Hapşırma

Akan veya tıkalı burun

Kaşıntılı veya sulu gözler

Öksürük

Hırıltılı solunum

Göğüs sıkışması

Nefes darlığı

Deri döküntüsü veya kurdeşen

Uzmanlar, şiddetli vakalarda kişilerin astım atakları geçirebileceğini söylüyor. Bu semptomlar genellikle evcil hayvan alerjenlerine maruz kaldıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkar ve kişinin hassasiyetine bağlı olarak hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Bazı kişilerde ayrıca yüz basıncı veya ağrısı, şişmiş gözler veya yorgunluk hissi gibi semptomlar yaşanması muhtemeldir.

EVCİL HAYVAN ALERJİSİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Evcil hayvan alerjisi, bağışıklık sisteminin hayvanların tükürüğünde, idrarında veya deri pullarında bulunan proteinlere aşırı tepki vermesiyle oluşur. Alerjen olarak bilinen bu proteinler, hassas kişilerde temas ettiklerinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Genellikle, kediler ve köpekler gibi tüylü evcil hayvanlar, evcil hayvan alerjenlerinin yaygın nedenlerindendir. Ancak tüylü veya pullu hayvanlar bile alerjen üretebilir. Alerjenler havaya karışabilir ve yüzeylere yerleşebilir, bu da bunlardan kaçınmayı zorlaştırır. Genetik, ailelerinde alerji öyküsü olan kişilerin yakalanma olasılığının daha yüksek olması nedeniyle bunda önemli bir rol oynar.

EVCİL HAYVAN ALERJİSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Evcil hayvan alerjisi teşhisi genellikle kapsamlı bir tıbbi geçmiş, fiziksel muayene ve alerji testi stratejisiyle konulur.

Tıbbi geçmiş sırasında doktorunuz semptomlarınız ve evcil hayvanlara olası maruziyetiniz hakkında sorular soracaktır.

Fiziksel muayene, burun tıkanıklığı veya cilt tahrişi gibi alerjik reaksiyon belirtileri ortaya çıkarabilir.

Alerji testleri, evcil hayvanlardan gelenler de dahil olmak üzere belirli alerjenleri belirlemek için cilt delme testleri veya kan testleri içerebilir. Cilt delme testleri, cildi az miktarda alerjene maruz bırakmayı ve bir reaksiyon olup olmadığını gözlemlemeyi içerirken, kan testleri evcil hayvan alerjenlerine karşı belirli antikorların varlığını ölçer. Bu testler, evcil hayvan alerjisinin varlığını doğrulamaya yardımcı olur ve tedavi kararları için temel oluşturur.

ALERJİNİZ OLAN BİR HAYVANLA YAŞAYABİLİR MİSİNİZ?

Dr. Krishnan, alerjiniz olan bir evcil hayvanla yaşamanın mümkün olduğunu ancak bunun için dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor.

Etkili yönetim için:

Evcil hayvanınızı evin belirli alanlarından uzak tutarak evcil hayvan alerjenlerine maruz kalmayı en aza indirin.

Isıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemlerinde ve elektrikli süpürgelerde yüksek verimli partikül hava (HEPA) filtreleri kullanın.

Evcil hayvanınızı düzenli olarak tarayın ve yıkayın.

Alerjenleri gidermek için zemin ve masa gibi yüzeyleri sık sık temizleyin.

EVCİL HAYVAN ALERJİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Evcil hayvan alerjisini tedavi etmek gereklidir çünkü komplikasyonlar olabilir. Listede astım gibi mevcut solunum sorunlarının kötüleşmesi, astım ataklarının sıklığının ve şiddetinin artması yer alır. Uzmanlar, evcil hayvan alerjenlerine aşırı maruz kalmanın kronik sinüzit veya alerjik rinite de katkıda bulunabileceğini ve devam eden burun tıkanıklığına, sinüs basıncına ve rahatsızlığa neden olabileceğini söylüyor. Evcil hayvan alerjenleriyle doğrudan temas halinde alerjik reaksiyon gösteren kişilerde egzama veya kurdeşen gibi cilt komplikasyonları gelişebilir. Ayrıca, tedavi edilmeyen evcil hayvan alerjisi yaşam kalitesini etkileyebilir, uyku bozukluklarına, üretkenliğin azalmasına ve kalıcı semptomlar nedeniyle duygusal sıkıntıya neden olabilir.

Evcil hayvan alerjisi için tedavi seçenekleri şunlardır: