Kendini affetme rehberi: Kendinizi bağışlamak için 5 öneri

Geçmişteki hatalar, pişmanlık verici kararlar ya da yetersizlik duyguları olsun, hemen hemen herkesin aklında sürekli olarak ortaya çıkan bir an vardır; unutamayacakları bir hata. Şaşırtıcı bir şekilde, çoğu insan için affetmek veya başkalarından af dilemek, kendilerini affetmekten daha kolaydır.

Peki kendinizi affetmeyi bu kadar zorlaştıran şey nedir? Bu makale bunun neden zor olduğunu, nasıl yapılacağını ve size nasıl fayda sağlayacağını araştırıyor.

KENDİNİZİ AFFETMEK NEDEN BU KADAR ZOR?

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren ebeveynleri, öğretmenleri veya dini liderler tarafından nasıl affedilecekleri ve başkalarıyla nasıl etkileşime girecekleri öğretilir. Ayrıca insanlar genel olarak herkese kin besleyen ve küçük intikamlardan hoşlanan bir kişiden uzak dururlar. Yani çoğu insan başkalarını nasıl affedeceğini (ya da en azından yoluna devam edeceğini) bilerek büyüyor, ancak kimse onlara kendilerini nasıl affedeceklerini öğretmiyor.

Diğer bir neden ise, biri size yanlış yaptığında onu affetmeme nedeninizin açık olmasıdır. Davranışlarının sizi incittiğini kabul etmelerini istiyorsunuz ve özür diledikten sonra - siz onları affedemeseniz bile - yolunuza devam edebilirsiniz. Ancak yaptıklarınızdan dolayı hayal kırıklığına uğradığınız zaman, iç çatışma nedeniyle bu süreç daha zorlu bir hal alır. İnsanlar kendilerini diğerlerinden daha yüksek bir standartta tutarlar ve yanlış davranışlarını özünde kim olduklarıyla bağdaştıramazlar.

Bu durumda duygularınız öfkeden daha derine iner çünkü muhtemelen değerlerinizle çelişecek şekilde davranmışsınızdır. Suçluluk ve hayal kırıklığı utanca dönüştüğünde kendinizi affetmek daha da karmaşık hale gelir. Eylemleriniz katlanamayacağınız bir şey haline gelir ve bazı insanlar yaptıklarını telafi etmek için olumsuz duygulara veya yanlış gerekçelere yönelirler. Bu yüzden kendinizi affetmeyi öğrenmelisiniz.

NEDEN KENDİMİZİ AFFETMELİYİZ?

Olumsuz duygular sizi kaygı, stres ve depresyona karşı duyarlı hale getirebilir. Kendinizi affettiğinizde, öz imajınızı ve esenlik duygularınızı artırabilirsiniz.

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, öz şefkatin zihinsel sağlığınızı güçlendirdiğini, üretkenliğinizi ve başkalarıyla ilişkilerinizi iyileştirdiğini gösterdi. Kendini affetmek güveninizi, odaklanmanızı, dayanıklılığınızı ve empatinizi artırabilir.

Olumsuz duyguları bırakmak vücudunuza da fayda sağlayabilir. Araştırmalar affetmenin bedensel ağrıyı, kortizol düzeylerini ve kan basıncını azaltabildiğini göstermiştir. Ayrıca kardiyovasküler problem riskini de azaltır.

Kendinizi affetmek, sonsuz kendini suçlama, kendini kırbaçlama ve acıma tuzaklarından kaçınmanıza yardımcı olur. Değerlerinizle çelişen bir şey yaptığınızda kafanızın karışması normaldir ancak kendinize öğrenmek ve gelişmek için alan bırakın. Öz-şefkat olmadan, öz imajınızı, ilişkilerinizi ve gelecekte risk alma yeteneğinizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

KENDİNİ AFFETMEK İÇİN 5 STRATEJİ

1. Mükemmel olmadığınızı kabul edin

Yanlış bir şey yaptığınızda mükemmel olmadığınızı anlamalısınız. Kendinizi berbat bir insan gibi hissedebilirsiniz, ancak sürekli olarak bir şey yüzünden kendinizi hırpalamak durumu daha da kötüleştirecektir.

Bu yüzden bir hata yaptığınızı kabul edin, ancak bunu kendinizden ayırmaya çalışın. Kısacası, yanlışınız sizi tanımlamamalı veya öz kimliğiniz haline gelmemelidir; sana daha iyi bir insan olmayı öğreten bir deneyim olmalı.

2. Neden üzgün olduğunuzu anlayın

Olayı gözden geçirin ve neden başkalarından veya kendinizden bağışlanmaya ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzü açıklayın. Uzmanlar duygularınızı yazmanızı ve neden suçlu hissettiğinizi objektif olarak analiz etmenizi öneriyor. Birine zarar mı verdin? Sürekli yaptığın bir şey mi yoksa bir kere mi yaptın?

Size eziyet eden hatayı kaç kez yaptığınızı listeleyin. Veya hataları önem derecesine göre sıralayın. Listenin oldukça kısa veya nispeten zararsız olmasına şaşıracaksınız. Ayrıca hatalarınız sizi rahatsız etmeye devam ederse, iyi bir insan olma ihtimaliniz de yüksektir.

3. Kendini suçlu hissetmende sorun yok

Suçluluk, empati ve pişmanlık bir kişide mükemmel değerlerdir. Sonuçta, bir hatadan dolayı kendinizi suçlu hissetmeseydiniz nasıl bir insan olurdunuz? Ancak suçluluk duygusu utanca, acımaya ve kendinden nefrete dönüştüğünde işler kötüye gider. Bu duygular yavaş yavaş inkar, kaçınma ve şiddet gibi savunma davranışlarına dönüşür. Ancak suçluluk duygusu değişme ihtiyacı hissetmenize yardımcı olabilir.

4. Bağışlanmayı isteyin

Sizi neyin üzdüğünü anladığınızda, sorumluluğu üstlenin ve elinizden geleni onarmanın yollarını bulun. Birine haksızlık ettiyseniz, ondan af dileyin veya kaybının karşılığını ödemeyi teklif edin. Hazır olmayabilirler ama en azından yolunuza devam etmenizi sağlar.

Unutmayın, kendinizle empati kurmanız da sorun değil. Diğer kişinin incindiğini hissediyor olabilirsiniz ama aynı zamanda yolunuza devam etmek için kendinizle empati kurmalısınız. Bu, bakış açınızı yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir ve çoğu durumda kimsenin size sizin kadar kızgın olmadığına şaşıracaksınız.

5. Sonuçlarını kabul edin

Bağışlanmayı istemenin bir kısmı da sonuçlarına razı olmaktır. Onun hakkında kötü konuştuğunuzu öğrenen arkadaşınız sizinle bir daha asla konuşmak istemeyebilir veya patronunuz, son teslim tarihini kaçırdıktan sonra zamana duyarlı görevlerde size asla güvenmeyebilir. Ancak cezanın üzerinize sonsuza kadar yük olmasına izin vermeyin; Kendinizi yeniden tanımlamanın yollarını bulun.