Kış gelmeden önce bağışıklığınızı güçlendirecek 6 vitamin

Mevsim değişikliği genellikle enfeksiyon riskini artırır. Onunla savaşmak için, vücudunuzun bakteri, virüs ve mantarlara karşı savunma mekanizması olan güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyacı vardır. Ancak, özellikle sonbahar ve kış aylarında, hastalığa neden olan mikroorganizmaların istila etmeyi ve sizi hasta etmeyi başardığı zamanlar olabilir. Bağışıklık sisteminizin güçlü olması için hücrelerinizin, dokularınızın ve organlarınızın yabancı tehditleri tespit edip yok etmek ve sizi sağlıklı tutmak için birlikte çalışması gerekir. Ancak bir vitamin eksikliği varsa, bağışıklık sisteminiz darbe alabilir. Tüm besinler önemli olsa da, bağışıklığı artıracak bazı temel vitaminler vardır.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI OLACAK VİTAMİNLER

1. C Vitamini



Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak istiyorsanız C vitaminini dostunuz yapın. 2023 yılında Cureus dergisinde yayınlanan araştırmaya göre C vitamini bağışıklık fonksiyonu için en kritik mikro besin olarak kabul edilir. Özellikle enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan fagositler ve lenfositler olmak üzere beyaz kan hücrelerinin üretimini ve işlevini destekleyen önemli bir antioksidandır. Ayrıca patojenlere karşı savunma görevi gören cilt bariyerlerini güçlendirir.

2. D Vitamini

D Vitamini, iki tür beyaz kan hücresi olan monositlerin ve makrofajların patojenle savaşma yeteneklerini artırmada kritik bir rol oynar. 2011 yılında Journal of Investigative Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, D vitamini eksikliği enfeksiyona karşı artan duyarlılıkla ilişkilidir. Beslenme uzmanı Pooja Kedia, "Ayrıca bağışıklık tepkisini düzenlemeye yardımcı olur, özellikle güneş ışığına maruz kalmanın azaldığı kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyon riskini azaltır" diyor.

3. E Vitamini

Güçlü bir antioksidan olan E vitamini, serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur ve bağışıklık hücrelerini oksidatif hasardan korur. 2011 yılında Vitamins & Hormones dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, E vitamini bağışıklık hücrelerinin normal işlevi için önemlidir. Enfekte veya anormal hücreleri hedeflemek ve ortadan kaldırmak için gerekli olan T hücrelerinin işlevini destekler.

4. A Vitamini

Görme genellikle A vitamini ile ilişkilendirilir. Ancak, 2022 yılında Nutrition Clinique et Métabolisme'de yayınlanan araştırmaya göre, A vitamini bağışıklık sistemi düzenlemesinde de rol oynar. A vitamini, vücudun enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattı olan solunum ve sindirim yollarındaki cilt ve mukoza zarlarının bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. Ayrıca beyaz kan hücrelerinin üretimini destekler ve bağışıklık tepkisini düzenlemede rol oynar.

5. B6 Vitamini

B6 vitamini takviyesi, kritik derecede hasta olan kişilerin bağışıklık sistemini iyileştirebilir. 2006 yılında European Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada, B6 vitamini takviyesi almanın (günde 50 veya 100 mg) kritik derecede hasta olan kişilerin bağışıklık tepkisini artırabileceği bulundu. Bağışıklık hücrelerinin ve antikorların üretiminde rol oynar. Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan biyokimyasal reaksiyonları destekler ve enfeksiyonla savaşan T hücreleri üreten bir organ olan timüsün sağlığını korumada rol oynar.

6. B12 Vitamini

B12 vitamini, bağışıklık tepkilerini dengelemek için kullanılabilir. 2021'de Nutrition Reviews'da yayınlanan araştırmaya göre, viral enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir. B12 vitamini, DNA sentezini, kırmızı kan hücresi üretimini ve sinir sisteminin sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Kedia, "Sağlıklı bir sinir sistemi, iyi işleyen bir bağışıklık sistemiyle bağlantılıdır ve B12 vitamini ayrıca beyaz kan hücrelerinin üretimine de katkıda bulunur" diyor.