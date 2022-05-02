Kısır; ana bileşeni bulgur, salça, domates, maydanoz ve sarımsak olan, kimi yörelerde nar ekşisi de eklenerek yapılan Türk mutfağında da oldukça sevilen bir meze türü. Zayıflamak isteyenler, diyet yapanlar için besinlerin kalori oranlarını bilmek çok önemli olduğu için kısır yemek isteyenler de "Kısır kaç kalori? Kilo aldırır mı? Diyette kısır yenir mi?" merak ediyor. Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi.

Kısır kaç kalori? Besin değerleri neler?

3 yemek kaşığı kısır 43,6 kalori içermektedir. 3 yemek kaşığı kısırın içeriğinde 1 gram protein, 1,4 gram yağ, 6,5 gram karbonhidrat ve 1,2 gram lif bulunmaktadır. Aynı zamanda 44,4 mikrogram A vitamini, 1,1 mg E vitamini, 0,7 mg niasin, 0,1 mg B6 vitamini, 12 mikrogram folat, 8,6 mg C vitamini, 62,4 mg sodyum, 102 mg potasyum, 15,6 mg kalsiyum, 15 mg magnezyum, 33 mg fosfor, 0,6 mg demir, 0,3 mg çinko içermektedir.

Kısır kilo aldırır mı?

Bütün besinlerde olduğu gibi kısırda da dikkat edilmesi gereken şey ne kadar tüketildiğidir. Kompleks bir karbonhidrat olan ince bulgur ve yeşilliklerle hazırlanan kısır diyette yasak olmamakla birlikte fazla tüketiminde kilo almaya sebebiyet verecektir. Aşırıya kaçmadan porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tüketildiğinde sağlıklı bir öğün olarak bile kabul edilebilmektedir.

Diyette kısır yenir mi?

Kısırı hazırlarken nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz miktarını mümkün olduğunca az tuttuğumuz müddetçe diyete daha uygun bir besin haline gelmektedir. Kısırın birçok farklı yapılış şekli olmakla birlikte içine katılan her besin ile kalorisi de artış göstermektedir. Bu sebeple yeşillik miktarını arttırarak daha sağlıklı bir hale getirilebilmektedir. Diyette kısırın tadını almak fakat kalorisini almak istemeyen kişiler ise karnabahar kısırı deneyebilirler.

Karnabahar Kısır Tarifi

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

1 baş kuru soğan(taze soğan da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates

1 adet salatalık

Kimyon, Pul biber, karabiber, tuz

Maydanoz

3-4 dal taze nane (kuru nane de kullanabilirsiniz)

Limon

3 dal marul

YAPILIŞI

Karnabaharın çiçek kısımlarını yıkayıp süzüyoruz. Ardından ince bulgur boyutunda robotta çekiyoruz. Yağ ile birlikte ince ince doğranan soğanı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sonrasında salça ve karnabaharı ekledikten sonra yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam ediyoruz. İlk sıcağı çıkınca tuzunu, baharatları, domatesini, salatalığını, yeşillikleri ve ekşisini ilave edip servis ediyoruz. Afiyet olsun.