Hammaddesi yörelere göre değişen pekmez genellikle üzümden ve duttan yapılmasıyla bilinmektedir. Meyvelerin kaynatılıp koyulaştırılmasıyla elde edilmektedir. Üzüm, dut, keçiboynuzu, kayısı, hurma pekmezi de ülkemizde yapılmaktadır. Pekmez yüksek miktarda şeker içermektedir. Bireyin tatlı ihtiyacını karşılarken zengin besin içeriğiyle günlük beslenmesine destek olmaktadır. Peki Pekmez kaç kalori? Kilo aldırır mı? Diyette pekmez yenir mi? Diyetisyen Yasin Ayyıldız bu soruların yanıtlarını verdi.

Pekmez kaç kalori? Besin değerleri nelerdir ?

Pekmezin besin değeri yapıldığı meyvenin türüne göre değişiklik göstermektedir.2 yemek kaşığı pekmez(20 gram) 58 kalori, 2 mg demir,80 mg kalsiyum içermektedir.

Pekmez demir kalsiyum gibi mineraller yönünden zengin bir içeriğe sahiptir. Süt ürünlerinden sonra kalsiyum için önemli bir kaynaktır. İçerdiği demir +2 değerli demir olup kolay bir şekilde emilmektedir. Uzun süre kaynatıldığından vitamin kayıpları fazla olabilmektedir. Bu yüzden pekmez vitamin içeriği bakımından zayıftır. Düşük protein içeriğine sahip olan pekmez protein değeri yüksek bir besinle tüketildiğinde bireyin tatlı ihtiyacını karşılarken aynı zamanda tokluk hissini arttırmış olacaktır.

Pekmez kilo aldırır mı?

Pekmez insan vücudunda hızlı bir şekilde emilmektedir. Bu sayede bireye 30 dakika içerisinde enerji kazandırmaktadır. İçeriğinde yüksek miktarda glikoz ve früktoz bulunan pekmez fazla tüketildiğinde bireyde kilo artışına neden olabilmektedir.

Diyette pekmez yenir mi? Ne kadar tüketilebilir?

Bireyin diyabet, insülin direnci gibi bir hastalığı yoksa günlük beslenme planında yer verilebilir. Diyabet hastaları pekmez tüketimine dikkat etmelidir. Diyet yapan bireyler günlük 2 yemek kaşığı olarak pekmez tüketebilir.

Pekmez kahvaltıda tüketilmesinin yanı sıra sütlü tatlılar yapılırken şeker yerine tatlandırıcı olarak tercih edilebilir.