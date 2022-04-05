Ramazan ayı tüm birleştiriciliği ve şifası ile geldi... Bu süreçte de sağlığımızı korumak ve kilo almamak için dikkat etmemiz gerekecek. İftarda midenizi iyice doldurup bütün gün yemeniz gerekenleri bir öğünde tüketmeyin. Su, hurma/zeytin ve çorba sırasıyla başlayıp 10-15 dk ara vermek sindirim sisteminizi rahatlatacaktır. Sağlıklı pişirme yöntemlerinden ızgara-fırında veya haşlama yöntemlerini tercih etmek sağlımızı koruyacak ve fazla kalori almayı önleyecektir. Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması gereken bu dönemde taze meyveleri tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Kilo almamak için sahura kalkmayı da unutmayın. Ramazan pidesi tüketirken de porsiyon kontrolü yapmak oldukça önemlidir. Ramazan pidesi kaç kalori? Kilo aldırır mı? Kimler tüketmemeli? merak edilen soruların yanıtlarını Uzm. Dyt. Perihan Kılıç anlattı.

Ramazan pidesi kaç kalori?

1 dilim, 30 gram pide yaklaşık 67 kcal enerji içerir. %80 karbonhidrat, %6 protein ve %14 yağdan oluşmaktadır.

Pidenin kalorisi ekmekten fazla mı?

Ramazan pidesi boyutuna göre değişmektedir. 1 bütün ramazan pidesi 18-20 dilim ekmeğe eş değerdir. Bu nedenle porsiyon kontrolü oldukça önemlidir. Normal ekmeğe göre kalorisi fazladır.

Ramazan pidesi kilo aldırır mı?

Ramazan pidesi, ekmeğe göre daha yüksek kalori içerir. 1 avuç pide, bir elim ekmeğe eştir. Beslenme programınızdaki kalori dengesi bozulursa kilo artışı olabilir. Bu nedenle pide tüketildiği zaman porsiyon kontrolü yapılmalıdır.

Ramazan pidesi kilo almamak için ne kadar tüketilmeli?

Avuç içi kadar pide bir dilim ekmeğe eşittir. Pilav, makarna, ekmek hakkınız yerine pide tercih edebilirsiniz. Çorba tercih ettiğiniz günlerde yarım kase çorba, avuç içi pide şeklinde değişimler yapabilirsiniz.

Ramazan pidesinin zararları var mı?

Ramazan dediğimiz zaman aklımıza ilk ramazan pidesi gelir. Hangi besin olursa olsun fazla tüketimi sağlığı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle tüketilen miktarı oldukça önemlidir. Ramazanda su tüketiminin azalması ve hareketsizliğin artmasıyla bağırsak hareketleri yavaşlayabilir. Kabızlık sorununun önüne geçmek için liften zengin besinler tüketmek gerekir. Pidenizi tam buğday unundan yapılmış tercih edebilirsiniz. Böylece kan şekeri dengesi de sağlanarak, uzun süre tokluk sağlamış olur.

Ramazan pidesi kimler tüketmemeli?

Ramazan pidesi beyaz undan yapıldığı için kan şekerinde dengesizliklere neden olabilir. Glisemik indeksi yüksektir. Bu nedenle diyabet hastaları tam buğday unundan yapılmış pideyi tercih etmelidir.

Ramazan pidesi tarifi

Tam Buğday Unlu Ramazan Pidesi Tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı tam buğday unu

1 su bardağı ılık su

1 paket maya

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta

2-3 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

Un ve tuzu karıştırın. Düz bir zemine alınarak ortası çukur yapın. Maya ve suyu karıştırın. Un karışımına eklenerek hamur yoğurun. Üzeri bir bezle kapatılarak yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamur pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alın. Fırın tepsisine alınan hamura elle şekil verin. Çırpılan yumurtaya süt eklenir ve şekil verilen hamura sürün. Hamura çörek otu ve susam da eklenerek önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Üzeri kızarana dek pişirilen pide fırından alın. Afiyet olsun.