Kocakarı yöntemi demeyin! Uzmanlar onayladı: Gerçekten işe yarayan eski usul sağlık çözümleri

Birçok ailenin nesillerdir evde kullandığı sağlık yöntemleri vardır. Aslında, pek çok insan bu inançları doğru bulmuyor olsa da bilim tarafından destekleniyormuş gibi geliyor. (Mesela ceketsiz dışarı çıkmak; ceketsiz çıkınca hastalanmıyorsunuz!)

Bu kavramlar aileden aileye ve kültürden kültüre değişiyor ancak hepsinin amacı aynı: sizi sağlıklı tutmak.

Soğuk algınlığını yenmek veya diğer hastalık türlerini önlemek için bazı yaygın anane, babane ya da dede tavsiyeleri meşrudur.

Aşağıda uzmanlar, aslında dinlenmesi gereken eski usul sağlık tavsiyelerini paylaşıyor: