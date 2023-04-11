Kocakarı yöntemi demeyin! Uzmanlar onayladı: Gerçekten işe yarayan eski usul sağlık çözümleri
Ceketsiz dışarı çıkarsan hasta mı olunur? Tavuk çorbası yemek gerçekten iyileşmeye yardımcı mı? Uzmanlar kulak vermeye değer eskilerin sağlık tavsiyelerini paylaşıyor.
Birçok ailenin nesillerdir evde kullandığı sağlık yöntemleri vardır. Aslında, pek çok insan bu inançları doğru bulmuyor olsa da bilim tarafından destekleniyormuş gibi geliyor. (Mesela ceketsiz dışarı çıkmak; ceketsiz çıkınca hastalanmıyorsunuz!)
Bu kavramlar aileden aileye ve kültürden kültüre değişiyor ancak hepsinin amacı aynı: sizi sağlıklı tutmak.
Soğuk algınlığını yenmek veya diğer hastalık türlerini önlemek için bazı yaygın anane, babane ya da dede tavsiyeleri meşrudur.
Aşağıda uzmanlar, aslında dinlenmesi gereken eski usul sağlık tavsiyelerini paylaşıyor:
HASTAYKEN TAVUK SUYU ÇORBA
Uzmanlar, hasta olduğumuzda tavuk çorbası içmenin denenmiş ve doğru bir yemek olmasının bir nedeni olduğunu söylüyor. Dr. Josh Septimus, tavuk çorbasının soğuk algınlığını daha çabuk atlatmanıza yardımcı olabileceğini söyleyen bazı araştırmalar olduğunu söylüyor. Tavuk çorbasının neden şifalı olabileceği tam olarak belli değil, ancak içeriğindeki maddelerin iltihap önleyici özellikleriyle ilgili olabilir. Septimus, bazı araştırmaların tavuk çorbasının mukus akışını iyileştirdiğini söylediğini söylüyor.
YEMEKTEN ÖNCE ELLERİ YIKAMAK
COVID-19 çağında, el yıkamanın sağlıklı kalmanın iyi bir yolu olması şaşırtıcı olmamalı. Bu nedenle yıllardır duyduğunuz tavsiyenin, masaya yemek için oturmadan önce ellerinizi yıkayın denmesi şaşırtıcı olmamalı.
Malchuk'a göre, yemekten önce ellerinizi yıkamak fekal-oral kontaminasyon riskini azaltır ve ayrıca ellerinize bulaşabilecek diğer bulaşıcı damlacıklardan da kurtulmanıza yardımcı olur.
EVİNİZİ HAVALANDIRMAK
Havalandırmayı, pandemi sırasında ortaya çıkan virüs parçacıklarını evinizden uzaklaştırmanın iyi bir yolu olarak biliyoruz. Schumann, "COVID ile... havalandırma çok önemli, bence bunu zor yoldan öğrendik," dedi.
Bu, büyükbabanızın evinizi havalandırma tavsiyesinin tamamen makul olduğu ve havanızda herhangi bir kirletici varsa sağlıklı kalmanıza yardımcı olabileceği anlamına geliyor. Yani dedeniz tamamen haklı...