Korkularınızı sağıklı bir şekilde yenmek için 6 ipucu

Korku, insanların tehlikeli durumlardan veya karşılaşmalardan kaçınmasına yardımcı olan normal bir tepkidir. Korkuların olduğu durumlarda, daha güvenli bir seçim yapmanıza yardımcı olan fizyolojik tepkiler yaşarsınız; kaç ya da savaş!

Korkuya eşlik eden fizyolojik uyarılmalar, kasların gerilmesini, artan kan akışını, hızlı kalp atış hızını ve daha fazlasını içerir. Vücudunuzun fizyolojik tepkileri hoş olmayabilir ve duygu yoğunluğu yaşıyor olabilirsiniz. Ve yaşlandıkça korkularımızla yüzleşmek daha karmaşık hale gelebilir.

Bu yazımızda bunlarla yüzleşmenin yollarını anlatacağız. Ama önce, bunlarla fobiler arasındaki farkı anlamak önemlidir.

Korkular ve fobiler

Bu kavramları anlamak, korkularınızla başa çıkmanın daha iyi bir yolunu bulmak için çok önemlidir. Bununla birlikte önemli farklardan biri yanıtlarınızın gücü ve yaşamınızı etkileme derecesidir.

Fobiler, genellikle mevcut veya yaklaşan durumlara dayanmayan, kalıcı, irrasyonel korkulardır. Örneğin, yılan fobisi olan bir kişi, yılanları düşünerek çok fazla zaman harcayabilir, doğa yürüyüşlerinden kaçınabilir veya doğru işlev göremeyecek kadar korkabilir.

Hem korkular hem de fobiler günlük hayatınızı etkileyebilir. Bu yüzden onları aşmak için kendinizi motive etmek en iyisi olacaktır.

KORKUYLA NASIL YÜZLEŞİLİR?

1. Korkularınızı değerlendirin

Bizi korkutan şeylerden kaçınmak insan doğasında var. Bu nedenle, değerlendirme aşamasında, bu tür korkularla yüzleşilmesi veya bunlardan kaçınılması gerekip gerekmediğini kendi iç gözleminiz ve bilmelisiniz.

Unutmayın, bazı korkular normaldir. Örneğin, geceleri tehlikeli bir yere çıkmaktan veya hızla giden arabaların yanından geçmekten korkuyorsanız bu doğaldır. Ancak belirli olanlar zihninizde büyür, durumla veya nesneyle her karşılaştığınızda daha fazla endişeye neden olur ve günlük üretkenliğinizi engeller.

2. Mola verin ve nefes alın

Ne zaman bu duygu seline kapılırsanız, 2-3 dakikalık bir mola verebilir ve korkunuzla yüzleşebilirsiniz. Sorunlu bir arkadaşınızla konuşur gibi kendi kendinize cesaret verici bir şekilde konuşun "Evet, şimdi kendimi kötü hissediyorum ama daha sakin zamanlar geliyor."

Derin nefes alma, endişe veya öfke içeren birçok durumda da yardımcı olur. Büyük derin nefesler sakinliği teşvik edebilir ve panikle başa çıkmak için zihninizin gevşemesine yardımcı olabilir. Farkındalıkla el ele gider çünkü korkularınızı analiz etmek ve anlamak için zaman ayırdığınızda çözümler bulabilirsiniz.

3. Korkuyu öğretilebilir bir an olarak kabul edin

Gerçek şu ki, hangi yaşta olursanız olun, bulunduğunuz yere gelebilmek için sayısız korkuyu yendiniz. Çocuklukta yatağın altındaki canavarlardan, yetişkinlikte hayata kendi başınıza başlama korkularına kadar.

Ayrıca, insanlar çoğunlukla kötü deneyimlerden daha akıllı hale gelirler. Öyleyse kendinize bu korkunç anın size ne öğrettiğini sorun. Ve onunla yüzleşirsen olabilecek en kötü şey nedir?

4. Biraz araştırma yapın

Bazen küçük bir araştırma korkularınızın üstesinden gelmek için aydınlatıcı olabilir. Örneğin, köpeklerden korkuyorsanız, bölgenizdeki köpeklerle ilgili olayların sayısını araştırabilirsiniz. Korktuğunuz bir şeyle karşılaşma veya zarar görme olasılığınız yok denecek kadar azdır.

5. Mükemmel olmaya çalışmayın

Çoğumuz, karanlık zamanların yaklaştığını görebilmek için hayatın öngörülebilir olmasını isteriz. Ya da en azından endişe duymadan her anın üstesinden gelme yeteneği. Ama hayat herkes için sürprizlerle doludur.

Bu yüzden başlangıçta mükemmellik peşinde koşmayın; ilk adımı atın, korkularınız hakkında bir şeyler yapın.

Mizah ayrıca korkularınızı yenmek için mükemmel bir araçtır, eğer durumu hafife alabilir veya üzgünken bir şaka yapabilirseniz, bu sizin için büyük bir yüzleşme taktiği olabilir.

6. Bir terapist arayın

Korkunuzla tek başınıza yüzleşemiyorsanız ve bu durum sağlığınıza zarar veriyorsa, güvenilir bir terapist bulun. Çoğu akıl sağlığı uzmanı veya terapisti, korkuları tedavi etmekte ustadır. Adım adım, korkularınızı yenmenize yardımcı olacaklar.