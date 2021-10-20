Kudret narı nedir? Faydaları nelerdir? Nasıl yenilir?

Asian Pacific Journal of Tropical Disease haber sitesine göre, Kudret narının antidiyabetik, antikanser, antienflamasyon, antivirüs ve kolesterol düşürücü etkileri vardır. Antioksidan ve antimutajen olarak potansiyele sahip olabilecek birçok fenolik bileşik içerir. Kudret narının acımtırak tadı ve belirgin görünümüne ek olarak, birçok etkileyici sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir.Kudret narı, "Obezite, diyabet (şeker hastalığı) gibi hastalıklarda etkilidir ve bağışıklığı güçlendir" diyen Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın kudret narı hakkında tüm merak edilenleri anlattı. Gelin birlikte kudret narının faydalarına bakalım...

Kudret narı kaç kalori? Besin değeri ne

Kudret narının (94 gram) günlük besin değeri:

Kalori: 20

Karbonhidrat: 4 gram

Lif: 2 gram

C Vitamini: %93'ü

A Vitamini: %44'ü

Folat: %17'si

Potasyum: %8'i

Çinko: %5'i

Demir: %4'ü



Kudret narı nedir?

Kudret narı tropikal ve kabakgil ailesinden olan sarmaşık şeklinde bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Kudret narının içerisinde kırmızı renkte zehirli olduğu bilinen çekirdekleri bulunmaktadır. Mevsim olarak sonbahar aylarında olgunlaşmaya başlamaktadır. Olgun kudret narının rengi parlak turuncudur. Tadı çok acı olduğundan tek başına pek tüketilmese de diğer sebzelerde beraber yemek olarak, çorba ve bakliyat yemeklerine katılarak ya da dolma şeklinde yenmektedir. Türk mutfağında pek yer almaz ancak alternatif tıpta zeytinyağı veya bal ile karıştırılıp tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Kudret narı ile ilgili yapılan çalışmalarda; Obezite, diyabet (şeker hastalığı) gibi hastalıklarda etkili olduğu ve bağışıklığı güçlendirdiği yönünde sonuçlar ortaya çıkmış, ayrıca kanserli hücrenin büyümesini engellediği bile bulunmuştur.

Kudret narının bilinen faydaları nelerdir?

Mide ve bağırsak sağlığı için birebir

Kudret narı mide sorunlarını çok hızlı bir şekilde çözmektedir. Özellikle gastrit ve ülser gibi hastalıklar üzerinde oldukça etkilidir. Mide hastalığına sahip olan kişilerin, zeytinyağı ile beraber günde bir kaşık tüketmeleri hastalığın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynar

Kudret narı içerdiği doğal bileşimler sayesinde kandaki şekeri dengeleyerek, kan şekerinin düşmesine engel olmaktadır. Aynı zamanda tip2 diyabet hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada kudret narı ekstresi kullanan diyabet hastalarının tokluk şekerinin ve HbA1c değerinin yüksek oranda düştüğü görülmüştür.

Kanser hücrelerinin yayılmasını önler

Kudret narı kanserli hücreler ile savaşmaktadır. Özellikle aç karna tüketilen bir tatlı kaşığı kudret narının meme kanserine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir.

Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucudur

Kudret narının kan sulandırıcı etkisi vardır. Kalp damar ve yüksek tansiyona iyi gelse de özellikle regl öncesi, hamile ve emzirme döneminde kullanılması oldukça sakıncalıdır. Kan sulandırıcı ilaç kullananların da doktora sormadan tüketmemesi gerekmektedir.

Yanık ve yara lekelerinin tedavisinde rol oynar

Vücuttaki yanık ve yara lekelerini gidermede kullanılmaktadır. Çekirdekleri çıkarılmış kudret narını ezip macun haline getirin ve cam bir kavanozda üzerine biraz saf zeytinyağı ekleyip yaklaşık 1 sene kadar yara ve yanık leke tedavisi için kullanabilirsiniz.

KUDRET NARI NASIL YENİR?

Kudret Narının içinde tüketirken çıkarmanız gereken çekirdekleri bulunmaktadır. Görüntü olarak salatalığa benzese bile tadı acıdır. Bu yüzden normal meyveler gibi yemeniz mümkün değildir. Bu yüzden kudret narının farklı tüketim yolları bulunmaktadır.

Zeytinyağı ile birlikte kullanımı: Kudret Narı olgunlaştığında turuncu bir renk almaktadır. Olgunlaşan kudret narı meyvesinin iç kısımlarını çıkartıp cam bir kavanoza yerleştirin. Üzerine bir su bardağı saf zeytinyağı koyarak dört ay bekletin. Macun kıvamını aldıktan sonra sabahları aç karnına tüketebilir ya da cilt lekelerinize sürerek bu doğal tedavi yöntemini uygulayabilirsiniz.

Kudret Narı olgunlaştığında turuncu bir renk almaktadır. Olgunlaşan kudret narı meyvesinin iç kısımlarını çıkartıp cam bir kavanoza yerleştirin. Üzerine bir su bardağı saf zeytinyağı koyarak dört ay bekletin. Macun kıvamını aldıktan sonra sabahları aç karnına tüketebilir ya da cilt lekelerinize sürerek bu doğal tedavi yöntemini uygulayabilirsiniz. Bal ile birlikte kullanımı: Olgunlaşan kudret narı meyvesinin iç kısımlarını çıkartıp püre haline gelene kadar ezin. Cam bir kavanoza koyun. Püre haline getirdiğiniz meyveye miktara bağlı olarak bal karıştırabilirsiniz. Özlerinin birbirine iyice geçmesini sağlamak için yaklaşık 3 hafta kadar kapağını açmadan dinlendirin. Yaptığınız karışımı sabah bir şey yemeden önce bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Gün içinde tüketmenizde herhangi bir sakınca yoktur ama boş midenize tüketmeniz fayda görmeniz açısından daha etkili olacaktır.

Not: Kudret narının fazla tüketimi karaciğerde birçok hasara yol açabilir. Bu yüzden belirli ölçülerde tüketilmesine özen gösterilmelidir. Doktora ve beslenme uzmanına danışmadan tüketilmemelidir.

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