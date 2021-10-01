Sarımsağın faydaları ve zararları nelerdir? Sarımsak neye iyi gelir?

Sarımsak yemekleri lezzetlendirmeden daha fazlasını yapabilir. Sarımsağın sağlığa faydaları, Hipokrat'ın her türlü hastalığı tedavi etmek için reçete etmesinden bu yana yüzyıllardır bilinmekte. Artık modern tıp da sarımsağın olumlu özelliklerini benimsiyor. Tabi ki her bünye farklıdır, kullanmadan önce doktoronuza mutlaka danışın. Diyetisyen Mehtap Yakut da yemeklerde tatlandırıcı bir unsur olarak kullandığımız sarımsağın aslında bundan çok daha fazlasına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Sarımsağın birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavi edilmesinde önemli rol oynadığını belirten Diyetisyen Mehtap Yakut'a sarımsağın faydalarını, zararlarını sorduk. Sarımsağın faydaları nelerdir? Zararları var mı? Sarımsağın besin değeri nedir? Sarımsak nasıl tüketilebilir? Tüm soruları Diyetisyen Mehtap Yakut cevapladı...

Sarımsağın Faydaları Nelerdir?

Son derece güçlü bir antioksidan olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşıp bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlıyor.

Kalp dostu bir besin olarak kan dolaşımını hızlandırıyor. Böylece kalp krizine ve felçe neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önlenmesine katkıda bulunuyor.

Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği olan sarımsak aynı zamanda kanserli hücrelerin gelişimini de yavaşlatıyor.

Sarımsak çağımızın en sık karşılaşılan hastalıklarından biri olan Alzheimer hastalığına da iyi geliyor.

Kan şekeri seviyesini, kandaki kolesterol düzeyini ve yüksek tansiyonu düşürüyor.

Atardamar kireçlenmesinin önüne geçmesinin yanı sıra karaciğer, akciğer, kalp ve safra kesesi gibi insan sağlığı açısından önemli organların güçlendirilmesini sağlıyor.



Sarımsağı Zararları Nelerdir?

Sarımsak tüketiminde de aşırıya kaçmayın diyen Diyetisyen Mehtap Yakut, tüm besin maddelerinde olduğu gibi sarımsak tüketiminde fazlaya kaçmanın da bazı zararları olabileceğini hatırlatıyor.

Gereğinden fazla sarımsak tüketimi mide ağrısına ve ciltte kaşıntı oluşmasına neden olabilir.

Ayrıca aşırı sarımsak tüketimi durumunda baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunlarla da karşılaşılabilir.

Sarımsak kan inceltici özelliğe sahip bir besin olduğundan kan inceltici ilaçlar kullanan hastaların bu konuda doktorlarına danışmaları öneriliyor.



Sarımsak Hangi Hastalıklara ve Sağlık Durumlarına İyi Gelir?

Sarımsak doğal antibiyotik olarak bilinen bir besindir. Düzenli olarak her gün tüketilmesi durumunda kalp ve damar hastalıklarından koruma özelliği vardır. Güçlü bir antioksidan olduğundan kanser hücrelerinin vücutta yayılmasına engel olur. Aynı zamanda sağlıklı hücrelerin de çoğalmasını sağlar. İnsülin direncini azaltır ve diyabet hastalarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra antibakteriyel özelliğinden dolayı enfeksiyonlardan kaynaklanan hastalıkları hızla iyileştirir. C vitamini kaynağı olduğundan soğuk algınlığı hastalıklarının iyileştirilmesinde etkilidir. Kan dolaşım sistemine fayda sağladığından damar sertliği hastalarına iyi gelir.

Sarımsak Çiğ mi Yoksa Pişmiş mi Tüketilmeli? İki Tüketim Farkının Besin Değeri Fayda Olarak Farkı Var mıdır?

Çiğ bir sarımsağın ezilmesi, kıyılması ya da ağızda parçalanması durumunda hücrelerden dışarı allinaz enzimi yayılır. Yayılan allinaz enzimi sarımsaktaki sistein sülfoksit ile etkileşir ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Allinaz enzimi ısı ile etkisini kaybettiğinden sarımsağın faydalarından yararlanılması için ezilip çiğ yenilmesi tercih edilmelidir. Pişirilmesi zorunlu olduğunda ezilmiş sarımsak en az 10 dakika bekletilmeli ve sonra yemeğe eklenip pişirilmelidir. Sarımsağın çok pişirilmesi besin değerinin kaybolmasına neden olabileceğinden mümkünse kabuklu pişirilmesi tercih edilmelidir.

Çiğ Sarımsak Yutmanın Faydası Var mıdır, Varsa Nelerdir?

Sarımsağın çiğ olarak yutulması sarımsakta bulunan antibiyotik özelliğin açığa çıkarılmasını sağlar.

Sarımsak doğal bir antibiyotik olduğundan vücudun ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri ve mineralleri sağlar ve vücut direncini artırır.

Sarımsak yutmak damar tıkanıklıklarının önlenmesinde faydalıdır.

Ayrıca sarımsağın kan şekerini düzenleme özelliği ile çiğ sarımsaktan doğal tansiyon düşürücü olarak da yararlanılabilir.

Geceleri yatmadan önce bir diş çiğ sarımsak yutmak bağırsaklardaki parazitlerin yok edilmesini ve kabızlık sorununun çözümlenmesini sağlar.

Sarımsağı yutarak tüketmek bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar, hazmı kolaylaştırır.

Sabah aç karna çiğ sarımsak yutmak yağ yakımını hızlandıracağından düzenli tüketim halinde kilo verme sürecinde de hızlanmaya neden olur.

Aç Karnına Sarımsak Yutmak Faydalı mı?

Sarımsak sabahları aç karnına çiğ olarak yutulduğunda sahip olduğu antibiyotik özelliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yağ yakımı hızlanmakta buna bağlı olarak kilo verme sürecine olumlu yönde katkı sağlanmaktadır.

Sarımsaktaki Besin Değerleri Nelerdir? Hangi Vitaminler vs Bulunur?

Son derece zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olan sarımsağın içinde 33 çeşit kükürt bileşiği, manganez ve çinko gibi mineraller, 17 çeşit amino asit, A, B ve C vitaminleri vardır. Sarımsağın 100 gramında 149 kcal enerji, 58,58 g su, 6.36 g protein, 0.5 g yağ, 33.06 g karbonhidrat, 2.1 g lif, 181 mg kalsiyum, 1.7 mg demir, 25 mg magnezyum, 153 mg fosfor, 401 mg potasyum başta olmak üzere pek çok faydalı unsur bulunmaktadır.

Kuru Sarımsak İle Çiğ Sarımsağın Besin Değeri ya da Fayda Açısından Farkı Var mıdır?

Kuru sarımsak yaş sarımsağın kurutulmasıyla elde edilir. Taze sarımsak kurutulmadan önce içeriğinde %80 civarında su barındırır. Kurutma sırasında bu su oranı çok düşük değerlere iner. Yaklaşık 5 kg yaş sarımsaktan 1 kg kuru sarımsak elde edilir. Kurutma esnasında üründeki su buharlaşıp öz kısmı kaldığından kuru sarımsağın besin değerleri diğer bir deyişle karbonhidrat, protein, vitamin, yağ gibi oranları oldukça yüksektir.

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