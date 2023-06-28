Kuersetin nedir, faydaları neler? Kuersetin nelerde bulunur? 5 maddede kuersetin

Kuersetin diğer adlarıyla Quercetin ya da Kuersetin flavonoidler ismi verilen bu bitkiler temelde bir grup bitki bileşiğine ait olan pigmentlerdir. Memorial Şişli Beslenme ve Diyet Bölümü Uz. Dyt. Nur Sinem Türkmen, kuersetine dair merak edilenleri anlattı.

Kuersetin nedir?

Kuersetin, meyve, sebze ve tahıllarda bulunan, vücudumuzun kronik hastalıklarla bağlantılı olan serbest radikal hasarıyla savaşmasına yardımcı olan antioksidan bir maddedir.

Kuersetin faydaları nelerdir?

Serbest radikaller, seviyeleri çok yükseldiğinde hücresel hasara neden olabilen moleküllerdir. Serbest radikaller; kanser, kalp hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere birçok hastalığa neden olabilmektedir. Araştırmalar, kuersetinin serbest radikallerin yaratabileceği inflamasyonu azaltmakta yardımcı olabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda bu potansiyel anti-enflamatuar özellikleri, alerji semptomlarının giderilmesini sağlayabilir ve Alzheimer hastalığı gibi dejeneratif beyin bozukluklarına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Kuersetin hangi besinlerde bulunur?

Kuersetin, diyetimizde tükettiğimiz gıdalarda en bol bulunan antioksidan maddedir. Ortalama bir kişinin çeşitli gıda kaynakları yoluyla günde 10-100 mg tükettiği tahmin edilmektedir. Yaygın olarak kuersetin içeren yiyecekler arasında soğan, elma, üzüm, çilek, brokoli, narenciye, kiraz, yeşil çay, kahve, kırmızı şarap ve kapari bulunur.

Kuersetin ne sıklıkla tüketilmeli?

Kuersetin, yaygın olarak tüketilen birçok gıdada bulunur ve diyetimizin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Önerilen belli bir dozu olmasa da yetişkin bir bireyin günde toplam 5 porsiyon sebze-meyve ve 7-8 porsiyon tam tahıllı gıda tüketimi ile yeterli kuersetini aldığı ön görülebilmektedir. Ayrıca günde 500-1.000 mg aralığında gıda takviyesi şeklinde de tüketilebilir.

Kuersetinin zararları var mı?

Kuersetin takviyeleri, genellikle güvenli görünmektedir fakat günde 1.000 mg'dan fazla kuersetin almak baş ağrısı, mide ağrıları veya karıncalanma hissi gibi hafif semptomlara neden olabilir. Bununla birlikte, çeşitli ilaçlarla etkileşime girebilir. Hamile ve emziren kadınlar için uygun olmayabilir, bu nedenle kullanmadan önce mutlaka hekim görüşü alınmalıdır.