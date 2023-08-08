Kulak akıntısı neden olur? Kulak akıntısı nasıl geçer? 5 soruda kulak akıntısı

Kulak akıntısı, çeşitli nedenlere bağlı olarak kulaktan gelen herhangi bir sıvıdır. Memorial Şişli Hastanesi KBB Bölümü Doç Dr. Ela Araz Server kulak akıntısı nedenleri ,renkleri ve anlamları, tedavisine dair merak edilenleri anlattı.

Kulak akıntısı nedir?

Kulak yolundan herhangi bir sıvının dışarı doğru akması olarak tanımlanan ve kişiye kulak sağlığının yanında sosyal olarak da rahatsızlık verebilen akıntıya kulak akıntısı denir.

Kulak akıntısı neden olur?

Kulak akıntısı çoğu zaman kulak kiri nedeniyle oluşmaktadır. Bu kulak akıntısı normal bir süreçtir. Ancak bazen kulak kiri ıslandığında veya çok terlediğimizde belirgin hale gelebilir. Bu normal sürecin dışında kulak akıntısı sebepleri arasında şunlar da yer alabilmektedir;

Kulak yolu cildinde egzama

Tahriş

Yüzücü kulağı

Dış kulak veya orta kulak enfeksiyonları

Travmaya bağlı kulak yolu cildinin kanaması

Kulak zarının yırtılması

Kulakta yabancı cisim bulunması

Beyin sıvısının kulak yolundan akması (çok nadir görülür)

Kulak akıntısı renkleri ve anlamları nedir?

Kulak akıntısının rengi koyu kıvamlı kahverengi olması çoğunlukla kulak kirini düşündürür, bu akıntının sarı ve irili olması ise enfeksiyon belirtisidir. Kulaktan taze kan şeklinde gelen sıvı travmaya bağlı cilt kanaması ya da kulak zarı yırtığını işaret edebilir. Şeffaf su gibi geliyorsa sıradan bir egzama akıntısı olabileceği gibi beyin sıvısını da düşündürebilir.

Kulak akıntısı nasıl tedavi edilir?

Kulak akıntısı tedavisi sebebe yöneliktir. Kulak kirine bağlı ise kulak yolunun doktor tarafından temizlenmesi, enfeksiyona ya da egzamaya bağlı ise kulak damlaları, bazı enfeksiyon durumlarında ağızdan antibiyotik tedavisi verilir. Eğer kulak zarı yırtığı, cilt travması ise çoğu zaman tedavisiz iyileşir. Ancak bazı enfeksiyöz, travma durumlarda da bu tedavi yöntemleri yeterli olmaz ve cerrahi müdahale gerekebilir.

Kulak akıntısı nasıl önlenir?

Çoğu kulak akıntısı nedenlerinden kaçınılamadığı için önlemek pek mümkün değil. Ancak yüzücü kulağı gibi tekrarlayan kulak enfeksiyonu atakları olan kişilerde, yüzerken veya banyo yaparken özel kulak tıkaçları kullanmak kulak akıntısı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kulakların içini temizlemek için pamuklu çubuk veya başka bir nesne kullanmamak kulak kirinin içeri itilmesini, travmayı ve egzama riskini azaltır.